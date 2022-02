„Konzept Vöttinger Spendenbaum“ erneut erfolgreich: Knapp 4000 Euro für die Freisinger Krebshilfe

Von: Wolfgang Schnetz

Bei der Spendenübergabe in Vötting: Stephanie Kohn (Erste Schützenmeisterin), Dr. Heino Pause (Vorsitzender Krebshilfeverein Maria und Christoph) und Martina Killermann (Gasthof Lerner). © Lehmann

Die Aktion Spendenbaum des Schützenvereins Hubertus Vötting und des Gasthofs Lerner war wieder ein Erfolg: Knapp 4000 Euro gehen an die Freisinger Krebshilfe.

Freising – In den vergangenen sechs Jahren hat sich das „Vöttinger Adventsfenster“ als vorweihnachtliche Veranstaltung des Schützenvereins Hubertus Vötting fest etabliert. Seit zwei Jahren nun wird wegen der Pandemie-Beschränkungen als Ersatz die Aktion Spendenbaum initiiert, bei dem sich die Bürger ein kleines Geschenk von der hölzernen Baumskulptur pflücken und einen Obolus in eine Spendenbox einwerfen.

Von Erfolg gekrönt

Das war auch im vergangenen Jahr von Erfolg gekrönt, wie Julia Holzmann vom Schützenverein Hubertus berichtet. Dieses Mal wurde mit dem Erlös der Krebshilfeverein Maria und Christoph unterstützt.

Holzmann: „Im Biergarten des Gasthof Lerner stand wie schon im Jahr 2020 der mit liebevoll hergestellten Kleinigkeiten bestückte Baum aus Holz. Das Angebot, sich gegen Spende ein Geschenk am Baum zu holen, wurde von den Bürgern sehr gern angenommen, und so kam in der Spendenbox die stolze Summe von 1897,95 Euro zusammen.“

Suppe für guten Zweck

Zusätzlich hatte sich laut Holzmann Martina Killermann vom Gasthof Lerner „noch eine tolle Aktion“ überlegt: Im Dezember floss der gesamte Erlös für jede verkaufte Suppe ebenfalls in die Kasse am Spendenbaum. Dadurch kamen zusätzlich 1760,80 Euro zusammen. Julia Holzmann: „An den 1. Vorsitzenden der Krebshilfe Maria und Christoph e.V., Dr. Heino Pause, wurde also die stolze Summe von 3658,75 Euro übergeben.“ Dr. Pause, der sich bei allen Mitwirkenden bedankte, lobte das Engagement des Vöttinger Schützenvereins. „Ohne all die ehrenamtlichen, fleißigen Helfer aus dem Verein wäre das nicht möglich“, pflichtete ihm Stephanie Kohn, 1. Schützenmeisterin, bei – und fügte hinzu:„Da sind wir froh und sehr dankbar über jede helfende Hand. Aber auch Martina Killermann spielt eine wichtige Rolle. Schließlich stellt sie uns den Platz vor dem Lerner zur Verfügung und füllt täglich den Baum mit den bei ihr abgegebenen Kleinigkeiten auf. Außerdem fiel die diesjährige Spendensumme ja dank ihrer tollen Suppenaktion wirklich hoch aus.“

Vergelt‘s Gott

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ ging von allen Beteiligten „auch an alle, die den Baum besucht und kräftig gespendet haben“, lobten die Organisatoren der Aktion zum Abschluss.