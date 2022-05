Konzertabend „Dreisamkeit“ der Musikschule Freising: Liebhaber-Konzert rund um die Liebe

Harmonische „Dreisamkeit“: Marlene Gaßner (Gesang), Leonie Bulenda (Klavier) und Felicia Bulenda (Klarinette) bezauberten ihr Publikum. © Lehmann

Beim Konzertabend „Dreisamkeit“ der Musikschule Freising ging es vor allem um Eines: die Liebe.

Freising - Worte und Lieder, die Herzschläge von Liebenden beschreiben: Das war am Sonntag das zentrale Thema des Konzertabends „Dreisamkeit“ der Musikschule Freising. Gerade durch die Implikation von Literatur in Form von Liebesbriefen wurde dieser Abend zu einer glimmenden Verneigung vor der große Liebe mit all ihren Sehnsuchtsfragmenten.

„Schon seit einer Stunde sitz ich da. Wollte dir schon den ganzen Abend schreiben, habe aber gar keine Worte“, schrieb Clara Wieck 1839 an ihren späteren Ehemann Robert Schumann. Diesen Briefwechsel nutzten die Künstlerinnen in Auszügen geschickt, um die Fragilität von Beziehungen im Allgemeinen und der Liebe im Speziellen in den Mittelpunkt ihres Konzerts zu stellen. Denn es ist wohl nichts schwieriger, als Herzschläge und Sehnsuchtsmomente in Worte, in Kompositionen oder in Liedern zu fassen, was auch die Wortlosigkeit von Clara Wieck vor knapp 200 Jahren wunderbar verdeutlichte.

Überaus bezaubernd: Der Dreiklang der Künstlerinnen

Die Heirat mit Clara schon zum Greifen nahe, schrieb Schumann im Entstehungsraum der Liebesbriefe seine drei berühmten Romanzen als Echo-Raum und Antwort zugleich. Überaus bezaubernd wurden diese intimen Szenen auf die Bühne gebracht von der Mezzosopranistin Marlene Gaßner, Felicia Bulenda an der Klarinette und Leonie Bulenda am Klavier. Mit Werken von Johannes Brahms und Gustav Mahler erweiterten die Künstlerinnen galant die musikalische Beobachtung zweier Liebender und rundeten damit den flirrenden Kosmos zwischen Sehnsucht und tiefster Verbundenheit berührend ab.

Mit einem besonderen Kleinod wartete das Trio auch im zweiten Teil auf: mit „Fünf antike Oden“, die nach Gedichten der antiken Poetin Sappho bearbeitet wurden. Auch hier ging es um Liebe, Verlangen und eine tiefe Sehnsucht mit all ihren Widrigkeiten – in hoher Textdichte von dem Komponisten Hermann Reutter fragil und dramatisch gleichermaßen „vertont“ und von dem Trio genial und beeindruckend auf die Bühne gebracht.

Tosender Applaus für Leistungen auf sehr hohem Niveau

Dabei glänzten die Künstlerinnen mit großer Spielfreude und einem unglaublich hohen Niveau, das rund 50 Musikfreunde mit tosendem Applaus belohnten. Für Musikschulleiter Odilo Zapf war es ein gutes Zeichen, dass ehemalige Schüler wie das Geschwisterpaar Bulenda immer wieder für Konzerte nach Freising zurückkommen. „Dann haben wir alles richtig gemacht.“ In der Rückblende erinnerte sich Zapf auch, dass Leonie ebenso wie Felicia in ihrer Freisinger Zeit an der Musikschule sämtliche Angebote, die es überhaupt gibt, mitgenommen hätten.

„Es ist schön, hier wieder zu spielen“, betonte auch Felicia, allerdings seien sie „schon ziemlich nervös“ gewesen. Von dieser Nervosität war allerdings gar nichts zu spüren, vielmehr war das Freisinger Publikum zutiefst berührt von ihren großartigen musikalischen Leistungen.

Richard Lorenz

