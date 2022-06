Freisinger Korbinianbrücke ist kein Schleichweg: Bald wird kontrolliert

Von: Wolfgang Schnetz

Die Baustelle an der Freisinger Luitpoldbrücke verleitet Autofahrer dazu, die Korbinianbrücke verbotenerweise als Schleichweg zum Bahnhof zu nutzen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wegen Baumaßnahmen auf der Luitpoldbrücke ist ein Teil der Ismaninger Straße gesperrt. Jetzt nutzen Autofahrer die Korbinianbrücke als Schleichweg zum Bahnhof.

Freising -Wegen Baumaßnahmen auf der Luitpoldbrücke ist ein Teil der anliegenden Ismaninger Straße derzeit gesperrt. Um sich größere Umwege zu sparen, nutzen etliche Autofahrer, die aus Lerchenfeld kommen, daher die Korbinianbrücke als Schleichweg zum P+R-Parkplatz am Bahnhof. Doch das ist streng verboten – aus gutem Grund, wie Rathaussprecherin Christl Steinhart betont.

Die Sperrung

Wie berichtet, wird auf der Luitpoldbrücke derzeit die Radwegführung verbessert. Stadtauswärts kann zwar von dort rechts auf die Ismaninger Straße Richtung Lerchenfeld abgebogen werden. Von der Erdinger Straße kommend ist der Abschnitt von der Korbinianbrücke bis zur Luitpoldbrücke bzw. Isarstraße aber nicht befahrbar. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert und führt damit auch zum P-&-R-Platz.

Kontrollen angkündigt

Allerdings sparen sich etliche Autofahrer den Umweg und nutzen die für den Pkw-Verkehr gesperrte Korbinianbrücke. Steinhart appelliert an alle, das sein zu lassen. Denn: „Die Korbinianbrücke bleibt aus Sicherheitsgründen für die Nutzung durch den privaten Pkw-Verkehr ausdrücklich gesperrt!“ Bei der Brücke handelt es sich um eine zufahrtsbeschränkte Strecke, die den Stadtbussen, dem Rad- und Mofaverkehr sowie Fußgängerinnen und Fußgängern vorbehalten ist. Ausnahme in der Bauphase jetzt: Schulbusse und Rettungsfahrzeuge dürfen passieren. Steinhart kündigt Kontrollen an.

