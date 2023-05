Korbiniansfest 2024 in Freising: „Wir haben Großes vor“

Von: Andreas Beschorner

Das große Festjahr klopft an: Die Stadt Freising feiert 2024 „1300 Jahre Korbinian“. Ein Ereignis, das lange Vorlaufzeit braucht. Deshalb lud die Stadt nun Vereinsvertreter in die Luitpoldhalle ein: OB Tobias Eschenbacher stellte den Anwesenden dort die bisherigen Pläne vor. © lehmann

Die Ankunft des Hl. Korbinian vor 1300 Jahren in Freising: Das ist der Grund, weshalb es 2024 keine Baustellen, dafür aber ein rauschendes Fest und vieles mehr geben wird.

Freising – Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Im Jahr 2024 wird es so ein Großereignis in Freising geben: „1300 Jahre Korbinian in Freising“. Und weil das nicht nur ein Diözesanjubiläum ist, weil deshalb nicht nur die Landesausstellung „Tassilo, Korbinian und der Bär – Bayern im frühen Mittelalter“ im Diözesanmuseum zu sehen sein wird, sondern das Jahr 2024 zudem ein Stadtjubiläum ist, soll es auch „ein Fest der Bürgerschaft von uns allen für uns alle“ werden, sagt Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. „Wir alle“ – da sind vor allem die Vereine gefragt.

Die wurden am Donnerstag in der Luitpoldhalle darüber informiert, wie sie sich mit Veranstaltungen einbringen können – Teilnahme am großen Festzug inklusive. „Wir haben Großes vor“, so der OB zur Begrüßung der durchaus zahlreich erschienenen Vereinsvertreter. Nachdem das Stadtoberhaupt für seine Ankündigung, wegen des Festjahres werde man in der Innenstadt eine „Baustellenpause“ einlegen, Applaus geerntet hatte, erläuterte Stadtarchivar Florian Notter kurz, was man eigentlich feiere: Die Ankunft des Heiligen Korbinian in Freising falle in die Zeit zwischen 716 und 725. Das Jahr 724 sei erst in der Renaissance festgelegt worden, Bischof Johann Franz Eckher von Kapfing und Liechteneck habe dieses Jahr dann bestimmt und 1724 dem Dom die Neuausstattung durch die Gebrüder Asam geschenkt. 1824 habe man dann „etwas bescheidener und bürgerlicher gefeiert“, 1924 habe es beispielsweise eine Prozession durch die Innenstadt gegeben.

Dynamisch, vielfältig, selbstbewusst

Jetzt also 2024. Da, so Eschenbacher, wolle man sich als „dynamische, selbstbewusste und vielfältige Stadt“ zeigen. Die Hauptveranstaltungen seien schon festgelegt und terminiert: Los geht der Veranstaltungsreigen am Palmwochenende (16. und 17. März) mit der Enthüllung der großen roten „1300“ auf dem Marienplatz. Vom 5. bis 14. April wird dann mit einem großen Kulturprogramm das Asamgebäude nach sieben Jahren Sanierungszeit feierlich wiedereröffnet. Es folgt die Landesausstellung (vom 7. Mai bis 3. November).

Und dann folgen die Veranstaltungen, bei denen die Bürger, Schulen, Organisationen und Vereine gefragt sind: „Freising: 1300 Jahre Vielfalt“ ist das Jubiläumsprogramm im Frühling und Sommer betitelt, „Freising in Europa“ heißt das Programm der Städtepartner- und Städtefreundschaften im Juni und Juli, und am 15. September wird es einen großen historischen Festumzug geben, bei dem die Vereine ebenfalls zur Teilnahme aufgefordert sind. Die Korbinianswoche mit der Jugendkorbinian und der Korbinianswallfahrt (16. bis 24. November) beschließt dann das Jubiläumsjahr.

Und dann war es an Ingo Bartha, dem Leiter des Referats für Kultur und Tourismus, die Vereinsvertreter zum Mitmachen zu animieren und zu erklären, wer sich wie einbringen könne, um das Jahr 2024 mitzugestalten: grundsätzlich alle nicht-kommerziellen Vereine, Institutionen und Organisationen mit Sitz in Freising. In einem Bewerbungsformular könne der Verein sein Projekt oder seine Veranstaltung eintragen, das dann bis zum 14. Juli 2023 beim Tourismusamt abgeben (Rindermarkt 20). Dort werde man „alles sammeln, sichten und bewerten“, so Bartha. Die ausgewählten Projekte werden als Kooperation zwischen der Stadt und dem jeweiligen Kulturpartner durchgeführt. Will heißen: Der Verein erhält eine Projektförderung und technische Unterstützung.

Appell: Geschichte mit Aktuellem verknüpfen

Barthas Bitte: Die Veranstaltung sollte „etwas Neues“ bieten, sollte sich vor dem Hintergrund „1300 Jahre Stadt Freising“ sowohl mit historischen als auch mit aktuellen gesellschaftlichen und kulturellen Themen auseinandersetzen und zu neuen Sichtweisen anregen. Voraussetzung für eine Förderung sei die Erstellung eines einfachen Finanzplans mit Ausgaben- und Einnahmen-Rechnung, im Frühjahr 2024 sei die Auszahlung eines Vorschusses möglich, so Bartha weiter. Bis Ende Juli 2023 würden die Veranstaltungen ausgewählt, im August und September 2023 würden Vertragsgespräche geführt, bis 31. Oktober müsse die Projektbeschreibung für das Programmheft abgegeben sein.

Ähnlich ist es, wenn man sich für die Teilnahme am Festzug bewerben möchte: Da ist der 15. September 2023 Termin für die Abgabe des Bewerbungsformulars, in das man die Zahl der Teilnehmer, Art und Größe der Fahrzeuge und die beteiligten Tiere eintragen muss. Ende Oktober erhalte man den Bescheid über die Teilnahme, am 15. September 2024 darf man dann mitfahren oder mitmarschieren. Wie hatte Eschenbacher so schön gesagt? 2024 – „Das wird schon eine Herausforderung“.

