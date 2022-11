Korbinianswallfahrt in Freising: Kardinal Marx ruft die Kirchen auf, nach vorne zu schauen

Von: Andreas Beschorner

Für die Kinder nahm sich Kardinal Reinhard Marx bei der Korbiniansvesper Zeit: Er segnete die Mädchen und Buben, die in den Dom gekommen waren – wie etwa die kleine Laura, die von Mama Sonja begleitet wurde. © Lehmann

Kardinal Reinhard Marx hat bei der Korbinianswallfahrt auf dem Freisinger Domberg die Kirche dazu aufgerufen, sich zu öffnen und nach vorne zu schauen.

Freising – In der Kirche dürfe kein Geist der Bewahrung herrschen, wer Kirche als Institution der Vergangenheit sehe, sei „nicht Motor eines geistlichen und gedanklichen Fortschritts“. Mit diesen Worten hat Kardinal Reinhard Marx bei der Korbinianswallfahrt am Samstag die Gläubigen dazu aufgerufen, sich zu öffnen und nach vorne zu schauen.

„Evangelisierung ist erst dann möglich, wenn wir wirklich der Überzeugung sind, wir haben etwas für die Zukunft zu sagen, und zwar für alle Menschen, nicht nur für uns“, sagte der Erzbischof von München und Freising in seiner Predigt beim Pontifikalamt im Freisinger Mariendom. Nachdem am Vorabend eine Lichterprozession von der Kirche Heilig Geist zum Mariendom gezogen war, wo Weihbischof Bernhard Haßlberger und der evangelische Dekan Christian Weigl eine ökumenische Vesper gefeiert hatten und im Dom-Gymnasium der große Begegnungsabend stattgefunden hatte, war der Festgottesdienst am Samstag wie alle Jahre wieder der Höhepunkt der Korbinianswoche.

Marx: Geschichte der Kirche ist nicht zu Ende

Marx nahm in seiner Ansprache Bezug auf die Eröffnungsrede des Zweiten Vatikanischen Konzils, in der Papst Johannes XXIII. vor 60 Jahren allen „Unglückspropheten“ eine Absage erteilt habe: „Wir haben die Augen offen, nicht nur im Blick auf die Vergangenheit, sondern auch auf das, was Gott uns noch sagen will.“ Der Erzbischof betonte, dass die Geschichte der Kirche und die Glaubensgeschichte nicht zu Ende seien.

Marx erinnerte an den Heiligen Korbinian, der im achten Jahrhundert nach Rom gereist sei und dort einen „Blick in die Weite“ erlebt habe. Und so wie Rom für Korbinian und auch den Heiligen Bonifatius den Blick in die Weite der Zivilisation, für die Öffnung der Kulturen und die Öffnung des Glaubens geebnet habe, so müssten die Gläubigen auch heutzutage das Evangelium leben, damit der Weg in eine gute Zukunft führen könne. „Wir gehen in die Zukunft. Wir sind nicht nur der Bewahrer eines Schatzes.“

Korbiniansmedaille für Josef Stadlbauer

Im Rahmen des Festgottesdiensts wurden wieder die Korbiniansmedaillen der Erzdiözese für besonderes ehrenamtliches Engagement verliehen. Unter anderem wurde Heinrich Josef Stadlbauer geehrt: Der 34-Jährige war von 2006 bis 2022 Mitglied des Pfarrgemeinderats Jarzt, drei Jahre davon dessen Vorsitzender, außerdem von 2006 bis 2016 Mitglied des Pfarrverbandrats und vier Jahre dessen Vorsitzender. Besonders bei der Erarbeitung des Pastoralkonzepts habe sich Stadlbauer große Verdienste erworben.

Viele Familien waren am Samstag zur Kindersegnung gekommen – Kardinal Reinhard Marx sprach den Kindern einen ganz besonderen Segen zu. © Lehmann

Segen für die Kinder bei der Vesper

Den Abschluss der Korbinianswoche bildete – nach einem Begegnungs- und Bildungsprogramm – die stimmungsvolle Korbiniansvesper am Samstagnachmittag, bei der wie immer allen Kindern ein ganz besonderer Segen erteilt wurde und zu der viele Familie kamen.

