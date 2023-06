Firmengebäude vor Einsturz bewahrt: THW Freising unterstützt Einsatzkräfte in Mainburg

Nach Kran-Unglück

Nach dem Kran-Unglück am Sonntag in Mainburg war das THW Freising mit 38 Ehrenamtlichen im Nachbarlandkreis im Einsatz. Es galt, das Gebäude vor dem Einsturz zu sichern.

Mainburg/Freising – Es war ein schweres Kran-Unglück, das die Stadt Mainburg im Nachbarlandkreis Kelheim am Sonntagvormittag erschüttert hat: Ein rund 30 Meter langer Baukran ist gegen 11.15 Uhr umgefallen und auf zwei Betriebsgebäude der Firma Wolf gekracht. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden schätzt das Polizeipräsidium Niederbayern auf „einen mittleren einstelligen Millionenbetrag“. Das THW Freising war bis spät Abends im Einsatz, um Hilfe zu leisten. „Wir haben die Statik des Gebäudes wieder hergestellt“, fasste THW-Ortsbeauftragter Michael Wüst den Einsatz zusammen.

+ Ein rund 30 Meter hoher Baukran stürzte am Sonntagvormittag auf zwei Firmengebäude in Mainburg. Verletzt wurde niemand – der Sachschaden liegt laut Polizei bei mehreren Millionen Euro. © THW

Um 14.46 Uhr wurde der Ortsverband Freising mit seiner Abstützkomponente Holz sowie dem Einsatzgerüstsystem alarmiert, nachdem das Gebäude von einem Statiker überprüft und gesperrt worden war. Sogleich machten sich 38 Ehrenamtliche mit elf Fahrzeugen und Anhängern auf den Weg, um auf dem THW-Übungsgelände jede Menge Holz aufzuladen und dann zum Einsatzort zu fahren. Dort galt es dann, die Gebäude, die vom Baukran zerstört worden waren, abzustützen, denn „die statische Stabilität war nicht mehr gewährleistet“, so Wüst. Konkret bedeutet dies: „Die zerstörten Betonträger wurden durch eine Holzkonstruktion ersetzt“ – etwa im Keller des Firmengebäudes. 24 mal 24 Zentimeter dicke Holzbalken kamen dabei unter anderem zum Einsatz – ein Kraftakt für die Frauen und Männer des THW.

Dach abgedichtet, Kran abgestützt

Auch das Dach musste mittels Folie „provisorisch abgedichtet und abgedeckt werden“, berichtete Wüst, damit zum Gebäudeschaden „nicht noch ein Wasserschaden kommt, sollte es zu Regnen anfangen“. Zudem mussten die THW-Kräfte aus Kelheim und Freising den umgekippten Kran stabilisieren, dessen Unterbau in der Luft hing und drohte, zurück- oder umzukippen. Die Ehrenamtlichen unterbauten den Kran mit einem so genannten „Kreuzholzstapel“. Und auch in den weiteren Stockwerken musste angeschlagene Stützen bzw. Tragelemente mittels eines „Rohrbaugerüsts“ umbaut werden, sprich: Es wurden zusätzliche Stützkomponenten eingebaut, um das Gebäude abzusichern. Bis etwa 21.30 Uhr war das THW Freising in Mainburg am Werk.

+ Mit einem drei Meter hohen Kreuzholzstapel wurde der Unterbau des umgekippten Krans unterbaut. © THW

Auch die Frauen packten kräftig mit an

Für Michael Wüst und seine Kollegen zählt so ein Einsatz zu den „klassischen Aufgaben“ des THW, und für Einsätze dieser Größenordnung sei man in Oberbayern auch spezialisiert. Vom zeitlichen Aufwand, der am Sonntag mit allen Nacharbeiten bei etwa zwölf Stunden lag, sei es eine „normale Einsatzdauer“ gewesen. Besonders stolz ist der Ortsbeauftragte darauf, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen bei solchen Einsätzen dabei sind. „Die packen ganz genauso mit an“, so Wüst. Insgesamt hat der rund 100 aktive Ehrenamtliche zählende Ortsverband 15 Frauen, die aktiv im Einsatz sind. Sie seien eine „super Ergänzung“ und im Zivil- und Katastrophenschutz unverzichtbar. Ohne Frauen und Mädchen seien solche Aufgaben „nicht aufrechtzuerhalten“, weiß Freisings THW-Chef. Und auch am Sonntag zeigten die Frauen ihr Können an Motorsägen und Co.

Warum der Kran umgestürzt ist, steht übrigens noch nicht fest. „Erste Hinweise lassen auf ein Absacken des Untergrunds als mögliche Ursache schließen. Der Kran stand aufgrund von Dacharbeiten schon seit ein paar Wochen am Standort. Genaueres zur Unglücksursache werden aber erst die folgenden Untersuchungen ergeben“, teilt die Polizei mit.

Feuerwehren verhindern Gebäudebrand

+ Lagebesprechung der Feuerwehren des Landkreises Kelheim am Unfallort. © Lorenz

Auch zahlreiche Feuerwehren waren am Sonntag im Einsatz: „Eine auf dem Dach befindliche Photovoltaikanlage wurde beschädigt und es kam zu Kurzschlüssen und Rauchentwicklung“, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Und weiter: „Ein Gebäudebrand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren verhindert werden.“

