Krasser Fall von Unfallflucht in Freising

In einem besonders krassen Fall von Unfallflucht ermittelt die Polizei in Freising. Gleich zwei Autos auf einmal wurden demoliert. Ein Riesenschaden.

Freising– Kratzer, Dellen, zerbrochene Blinker – Karambolagen sind in Freising an der Tagesordnung – leider auch, dass die Unfallfahrer dann flüchten, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Geschädigte in einem besonders drastischen Fall ist der Freisinger Hans-Peter Blecher und seine Freundin Angela Langgartner: Ein Unbekannter hat in der Angermaierstraße nämlich gleich zwei Autos auf einmal gerammt. Der Schaden könnte fünfstellig sein. Blecher wandte sich ans Tagblatt, um Zeugen des Unfalls aufzuspüren – und den flüchtigen Fahrer.

Mercedes und Mazda schwer beschädigt

Die beiden Pkw, der Mercedes M-Klasse von Angela Langgartner, und der Mazda 6 Kombi von Hans-Peter Blecher, waren vor dem Anwesen Angermaierstraße 42 abgestellt. Der Unfall muss sich zwischen Sonntagmittag und Mittwochvormittag ereignet haben – da entdeckte Blecher den Schaden und alarmierte die Polizei, die nun „weitergehende Ermittlungen durchführt“, wie Inspektionsleiter Ernst Neuner bestätigt. Der Schaden ist massiv, wie Blecher schildert: Das Schadensbild zeige, dass offensichtlich aus dem Parkplatz der städtischen Wohnanlage (gegenüber der Hausnummer 42) herausrangiert und in die Angermaierstraße bergabwärts eingebogen worden sei und dabei die beiden Fahrzeuge beschädigt wurden. Blecher: „Die Autos standen nicht direkt gegenüber der Parkplatzeinfahrt, sondern bergabwärts. Das dürfte auch durch die Bewegungsrichtung des Fahrzeuglacks, der quasi nach hinten geschabt wurde, so zu bestätigen sein.“ Die massive, kantige und relativ hoch liegende Delle am Kotflügel des Mercedes deute darauf hin, dass es sich um einen Anhänger oder ein Baugerät, auf alle Fälle um ein „Ding“ mit eckiger Bauart handeln könnte, wie der verärgerte Autobesitzer vermutet.

Zeugen dringend gesucht!

Blecher hofft, dass sich Zeugen des Unfalls unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 bei der PI Freising melden. Er ist frustriert: „Der Fall zeigt, dass mittlerweile offenbar vielen Leuten alles wurscht ist, denn so einen Schaden verursacht man nicht, ohne es zu bemerken“.

