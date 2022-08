Kreativ-künstlerischer Mehrklang im Alten Gefängnis zu Freising

Maria Kiess und Petra Zunterer stellen aus

Von Andreas Beschorner

Das ist ein gelungenes „Gemischtes Doppel“: Maria Kiess und Petra Zunterer stellen im Alten Gefängnis in Freising aus. Hingehen lohnt sich!

Freising – Assoziieren, interpretieren, entdecken – dazu sind die Besucher des Alten Gefängnisses derzeit aufgerufen, wenn sie durch die Ausstellung „Gemischtes Doppel“ schlendern. Maria Kiess und Petra Zunterer haben sich zusammengetan, zeigen noch bis zum 4. September ganz vielfältige und unterschiedliche Objekte.

Die Werke von Kiess strahlen dabei „elegante Ruhe“ aus, die Werke von Zunterer kommen „energiegeladen“ daher, so Christina Metz in ihrer Laudatio bei der Ausstellungseröffnung am Samstag. Ein „gemischtes Doppel“ eben. Mit Kiess und Zunterer stellen zwei Künstlerinnen aus, die weit über Freising hinaus etabliert sind, so 2. Bürgermeisterin Eva Bönig in ihrer Begrüßung.

Den Künstlerinnen ist kein Material fremd

Die große Palette dessen, was da an Techniken und Kunstformen im Alten Gefängnis zu sehen ist, beweise, dass den beiden Künstlerinnen kein Material, keine Technik und kein Format fremd seien. Und tatsächlich: textile Objekte und farbenfrohe Skulpturen, schwarze Scherenschnitte vor weißer Leinwand, farbige Ölgemälde und Drucke, dazu Zeichnungen und kalligrafische Werke –beim Gang durch die Räume eröffnen sich immer wieder Blicke auf neue Darstellungs- und Kunstformen.

So unterschiedlich die Werke und die beiden Künstlerinnen seien, so hätten sie doch auch vieles gemeinsam, so Metz: beispielsweise „den intensiven, detail- und zeitfordernden Entstehungsprozess“. Was auf den Betrachter als selbstverständliches Ganzes wirke, sei eigentlich das Resultat aus vielen Gedanken, Schritten, Schnitten, Materialien und Nähten. „Verwobene Vielfalt“ nannte das Metz.

Bilder laden zum Nachdenken ein

Kalligraphie als neue Ausdrucksform, wobei das Wort im Bild verfremdet werde, die Scherenschnitte von Rucksäcken, inspiriert durch die Bilder von Kriegsflüchtlingen, Blumen, Landschaft und Schöpfung als Schaffensquell für ihre „Seelenbilder“ – die Werke von Kiess „laden zum nachdenklichen Betrachten und Vertiefen ein“, so Metz. Keine konkret geplanten Botschaften wolle Zunterer weitergeben. Nein, der Betrachter solle für sich eine Bedeutung im Werk finden, beschrieb Metz das Oeuvre der Freisinger Künstlern. Zunterer wolle darstellen, was sie wahrnimmt, „kleine Details“, nicht die Weite des Horizonts.

Am „augenfälligsten“, so Metz, dürften die textilen Gebilde von Zunterer sein. Beispiel: „Dönerspieß“, bei dem sich Sonnenschirmstoff und Kunstleder so etagenartig übereinander fügen, dass der Eindruck von Schnüren, Fleischsaft und Fett entsteht. Kurz: „Gemischtes Doppel“ sei laut Metz ein sehr gelungener Titel für diese Ausstellung: „Zwei völlig verschiedene Formen der Kreativität sind hier in den Räumen des Gefängnisses vereint und jede ist für den Betrachter, die Betrachterin enorm reizvoll und bannend. Lässt denken und spüren.“ Anders ausgedrückt: „Ein reizvoll kreativ-künstlerischer Mehrklang“.

Gut zu wissen

Zu sehen ist das Doppel noch bis 4. September, geöffnet an den Donnerstagen von 15 bis 19 Uhr, am Freitag, Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr.