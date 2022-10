Kreis Freising beschließt: Analogfunk geht in Verlängerung - Digitalfunk läuft noch immer nicht rund

Für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Der Digitalfunk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben läuft noch nicht rund. Im Kreisausschuss ging‘s jetzt um den parallel laufenden Analogfunk.

Freising – Aus Sicherheitsgründen wäre es fatal, den Analogfunk nicht mehr zur Verfügung zu haben. Das sah nicht nur Landrat Helmut Petz so, das stellt sich auch aus Sicht von Kreisbrandrat Manfred Danner so dar. „Das Netz muss noch ertüchtigt werden, es ist teilweise überlastet“, sagte Danner, der im Ausschuss virtuell zugeschaltet war. Er sprach sich deshalb für eine Aufrechterhaltung der analogen Gleichwelle bis 2030 aus. Voraussetzung für einen Verzicht darauf sei, dass alle Kommunen in der Lage seien, auf Digitalfunk umzustellen. „Die Umrüstung zieht sich, deshalb fährt man mit dieser Alarmierung zweigleisig“, erklärte Danner. Es war von bis zu sieben Jahren die Rede, in denen der Analogfunk noch weiterbetrieben werden müsse.

„Keine Sicherheit, dass dieses System funktioniert“

Bei der anschließenden Debatte ging es weniger um die für einen Weiterbetrieb des Analogfunks fälligen Kosten in Höhe von 10.000 Euro im Jahr, sondern darum, ob es nicht doch schneller gehen könne mit der flächendeckenden Einführung des BOS-Funks. Robert Wäger (Grüne) sprach von drei oder vier Jahren. Zumindest einen Bericht über den Zwischenstand nach vier oder fünf Jahren sollte es geben, forderte Wäger. Aus Sicht von Rainer Schneider (FW) „gibt es keine Sicherheit, dass dieses System funktioniert“. Um einen Aufschub der Abschaltung des Analogfunks komme man nicht herum, betonte Schneider. Er schlug vor, dass sich der nächste Kreistag um „eine Evaluierung“ bemüht.

Johannes Becher sagte zur „Parallelstruktur“: „Mich würde die konkrete Situation in den Kommunen interessieren.“ Danner musste an dieser Stelle allerdings passen. „Eine genaue Übersicht habe ich nicht. Das zieht sich,“ sagte der Kreisbrandrat. Und fügte an: „Die Sirenen, das muss alles umgerüstet werden.“ Claudia Bosse (Grüne), die ebenfalls zugeschaltet war, schlug vor: Wenn man über eine Befristung nachdenke, dann sollte man sieben Jahre als feste Größe einplanen.

„Wir sollten das Geld in den Haushalt einstellen und dann weiterschauen.“ Auch Petz war dafür, beide Systeme vorerst noch nebeneinander laufen zu lassen. Allerdings unter der Maßgabe, dass es kurz vor Ende der Wahlperiode, bis zum 31. März 2026, einen Zwischenbericht zum Stand der Dinge gibt. Der soll dann auch als Entscheidungsgrundlage für den neuen Kreistag dienen. Dem stimmte der Kreisausschuss ohne Ausnahme zu.

