Kreis Freising lässt sich seine Schulen mehr als 100 Millionen Euro kosten

Von: Andreas Beschorner

So soll das neue Berufliche Schulzentrum an der Wippenhauser Straße einmal aussehen. Der Landkreis wird dafür wohl über 100 Millionen Euro zahlen müssen. © Landratsamt

Der Haushalt 2022 des Landkreises Freising hat es in sich. Die Schulen kosten einen dreistelligen Millionenbetrag, etwa das neue Berufliche Schulzentrum.

Freising – Der Haushalt 2022 des Landkreises Freising stand am Donnerstag auf der Tagesordnung des Kreisausschusses. Doch anders als in all den Jahrzehnten zuvor war das nicht der Rahmen, in dem Kreiskämmerer Gerhard Six das Zahlenwerk vorstellte, die Kreisräte über einzelne Posten diskutierten, Lob und Kritik äußerten, um das Zahlenwerk dann dem Kreistag zur Beschlussfassung zu empfehlen. Nein, man einigte sich darauf, die Präsentation des Etats und die Diskussion darüber dem Kreistag zu überlassen – auch weil alle Fraktionen ihre Zustimmung zu dem Haushalt signalisiert hatten.

Immerhin: Kreditaufnahmen sind nicht nötig

Dennoch: Der viele hundert Seiten umfassende Kreisetat lag vor, der schriftliche Sachverhalt war nicht nur durch den Haushalt selbst, sondern auch durch einen zusammenfassenden Vorbericht ergänzt. Und aus dem waren für 2022 durchaus positive Zahlen herauszulesen. Zum Beispiel: Kreditaufnahmen sind „in Höhe von null Euro vorgesehen“, stand da geschrieben. Freilich: Das Defizit im Haushalt 2022 beträgt knapp 20 Millionen Euro - ein Minus, das man aber in diesem Jahr noch aus den Rücklagen in Höhe von 27,4 Millionen Euro ausgleichen kann.

Wie der Bericht aussagt, ist deswegen auch eine Erhöhung der Kreisumlage – also des Prozentsatzes dessen, was die Gemeinden an den Landkreis abführen müssen – in diesem Jahr „nicht erforderlich“. Weil aber diese Rücklagen im Zeitraum des Finanzplans – also 2023 bis 2025 – nicht mehr zur Verfügung stehen werden, müsse man beobachten, wie sich die Umlagekraft oder auch die Bezirksumlage entwickeln. Erst dann werde man beurteilen können, ob die Kreisumlage bei einem Prozentsatz von 47,9 verbleiben kann.

Kreis bekommt mehr Geld von den Gemeinden

Grundlage für die Einnahmen aus der Kreisumlage ist die Umlagekraft der 24 Landkreisgemeinden. Und die ist gegenüber 2021 um 23,3 Millionen Euro auf nunmehr knapp 290 Millionen Euro gestiegen. Das bedeutet im Klartext, dass der Landkreis von den Gemeinden bei gleichbleibendem Hebesatz nicht 127,7 Millionen Euro bekommen wird wie im Vorjahr, sondern der Betrag auf 138,8 Millionen steigen wird.

Ein großer Teil dieser Mehreinnahmen wird freilich gleich wieder dadurch aufgefressen, dass der Bezirk den Hebesatz um 0,3 Prozentpunkte angehoben hat, weswegen der Landkreis 63,8 Millionen Euro – und damit sechs Millionen Euro mehr als 2021 – an den Bezirk abführen muss.

Neubau der Berufsschule ist der größte Brocken

Dem Landkreis stehen bekanntlich große Investitionen ins Haus, die sich aber noch nicht alle im Haushalt des Jahres 2022 wiederfinden oder sich über mehrere Jahre erstrecken. Besonders schlagen da die Investitionen in die landkreiseigenen Schulen zu Buche: Ganz oben steht da der Neubau der Berufsschule, für den Gesamtkosten von 67,85 Millionen Euro in den Etat eingestellt sind. Doch – und auch das stand im Vorbericht zu lesen – sei jetzt schon klar, dass man mit diesen Kosten in den kommenden Jahren nicht hinkommen werde, sondern mit einem Wert über 100 Millionen Euro rechnen müsse.

Knapp 19 Millionen muss man für die Sanierung der Karl-Meichelbeck-Realschule in den kommenden Jahren aufbringen, die Brandschutzsanierung der Wirtschaftsschule wird rund 16 Millionen Euro kosten.

Die Schulden: Ende des Jahres 2021 war der Landkreis mit 8,45 Millionen Euro verschuldet sein – auch deshalb, weil man in 2021 die eigentlich vorgesehene Kreditermächtigung in Höhe von 12,5 Millionen Euro nicht in Anspruch nehmen musste und gleichzeitig 1,15 Millionen Euro an Krediten vorzeitig tilgen konnte. Wie sich der Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2025 entwickelt, sei noch nicht genau absehbar, so hieß es im Vorbericht.

Wie gesagt: Die Stellungnahmen der Fraktionen, Kritik und Lob werden erst in der Sitzung des Kreistags im März zu hören sein. Aber es dürfte keine größeren Dispute geben. Tenor der kurzen Anmerkungen der Fraktionen im Kreisausschuss: „Wir stimmen zu.“

