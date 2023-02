Kreis Freising: Statistik zeigt ungleiche Verteilung der Geflüchteten - Das sind die Gründe

Von: Armin Forster, Andrea Beschorner, Bastian Amann, Helmut Hobmaier

Teilen

Wie die Statistik zeigt, ist die Verteilung von Geflüchteten auf Gemeinden im Landkreis Freising äußerst unterschiedlich. Das Tagblatt analysiert die Hintergründe.

Landkreis Freising – Mehr als 3600 Menschen sind auf ihrer Flucht inzwischen im Landkreis Freising gelandet – und alle haben eine Unterkunft gefunden. Eine große Solidarleistung, denn etwa die Hälfte davon ist privat untergekommen. Von den knapp 2000 Menschen, die seit Kriegsbeginn aus der Ukraine geflüchtet sind, haben etwa 1500 Zuflucht bei Landkreisbürgern gefunden, 480 sind in den verschiedenen Gemeinden in Unterkünften untergebracht, die vom Landkreis angemietet wurden.

Der neuerliche Zustrom an Geflüchteten, der die Zahlen von 2015 längst übersteigt, ist für den Landkreis, für die Städte und Gemeinden ein Kraftakt: Neben den 480 Ukrainern leben in den etwa 100 verschiedenen vom Landkreis angemieteten Immobilien weitere 1594 Asylbewerber aus anderen Ländern. Wie die Statistik zeigt, ist die Verteilung auf die Gemeinden im Landkreis unterschiedlich.

2074 Schutzsuchende leben derzeit in den etwa 100 vom Landkreis angemieteten Unterkünften. Die Verteilung auf die Gemeinden hängt von der Verfügbarkeit geeigneter Immobilien ab. © Grafik: Münchner Merkur

Kranzberg: Derzeit ist weder ein Haus noch ein Grundstück in Sicht

Das liege aber nicht daran, dass von den Kommunen mit wenigen (oder gar keinen) Flüchtlingen keine Bereitschaft bestehe, welche aufzunehmen, betont Landrat Helmut Petz. Es gebe dort momentan schlicht keine Möglichkeit einer Unterbringung. Der Wille sei da, aber keine geeignete Immobilie. Ein gutes Beispiel dafür ist Kranzberg, wo zwar 53 ukrainische Flüchtlinge privat untergekommen sind (inzwischen sind es noch 32), aber kein einziger Flüchtling in einer Unterkunft des Landkreises.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bürgermeister Hermann Hammerl erklärt, wieso das so ist. Bereits 2015 wollte man auf der Höhe der damaligen Flüchtlingskrise auf dem Grundstück, wo jetzt das Mehrgenerationenhaus steht, eine Flüchtlingsunterkunft errichten. Dann warf die Silvesternacht von Köln einen Schatten auf das Projekt. Eine Flüchtlingsunterkunft direkt neben dem Kranzberger See wurde als zu gefährlich eingestuft.

Hermann Hammerl, Bürgermeister von Kranzberg: „Der Wille ist da.“ © Archiv

Als man dann das Projekt auf einem (angepachteten) Kirchengrundstück verwirklichen wollte, war der Flüchtlingsansturm verebbt. „So ging das damals an uns vorbei“, erinnert sich Hammerl. Und jetzt? Der Bürgermeister hat die Besitzer aller leer stehenden Häuser abgeklappert – „bis jetzt ohne positives Ergebnis“. Auch ein Grundstück für eine Unterkunft sei nicht in Sicht. „Wir tun, was wir können“, sagt der Ortschef, „aber momentan ist einfach keine geeignete Immobilie verfügbar.“

Er betont aber, dass die Kommune und die Bürger sich in vorbildlicher Weise um die privat untergebrachten Ukrainer in der Gemeinde kümmern – bis hin zum Fahrdienst in die Schule für die ukrainischen Kinder. Dass die Bereitschaft, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen, in der Bevölkerung „eine andere“ sei als bei Asylbewerbern aus anderen Ländern – daraus macht Hammerl kein Geheimnis.

Gammelsdorf: Es fehlt an verfügbaren Immobilien

Mit null untergebrachten Flüchtlingen sticht die Gemeinde Gammelsdorf in der Landkreis-Statistik ebenfalls heraus. Die Gründe dafür liegen laut Bürgermeisterin Raimunda Menzel auf der Hand: „Es fehlt bei uns an verfügbaren Immobilien und Flächen zur Unterbringung.“ Nach 2015 seien im Ort zwar noch im Gebäude des früheren „Circus Gammelsdorf“ – einst ein bekannter Musikclub mit Kleinkunstbühne an der Hauptstraße – für einige Zeit etwa 15 Geflüchtete gleichzeitig beherbergt worden, „bei relativ hoher Fluktuation“, sagt Menzel. „Aber der Circus wurde vor ein paar Jahren abgerissen.“

Raimunda Menzel, Bürgermeisterin von Gammelsdorf, fehlt es an verfügbaren Immobilien. © privat

Damals habe sich ein sehr engagierter Helferkreis um die Neuankömmlinge gekümmert. Die Ehrenamtlichen stünden noch immer bereit. Aber auch eine Container-Lösung komme derzeit nicht in Frage. „Die, die wir für den Kindergarten genutzt hatten, sind verkauft. Und das Gelände gehört auch Privatpersonen.“ Sie würde gerne Flüchtlinge in der Gemeinde aufnehmen, wenn sie könnte, betont die Ortschefin. Es kämen aber auch keine Anfragen aus dem Landratsamt. „Wir sind einfach zu sehr ab vom Schuss.“

Insgesamt, so betont Landrat Helmut Petz, sei die Integrationsleistung des Landkreises enorm. „In den letzten drei herausfordernden Jahren hat sich gezeigt: Wenn wir uns den Herausforderungen stellen und als Gesellschaft zusammenstehen, können wir auch schwierige Aufgaben gut in den Griff bekommen“. Das sei auch die Leitlinie bei der Unterbringung von Ukrainern und Asylbewerbern. „Alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Landkreisgemeinden haben uns bei der Bewältigung dieser vom Staat übertragenen Aufgabe ihre Unterstützung zugesagt“, erklärt der Landrat. In vielen Gemeinden existierten bereits Flüchtlingsunterkünfte, in anderen würden gerade Vorbereitungen für die Schaffung neuer Unterkünfte getroffen. Insofern seien die gemeindespezifischen Zahlen zu den aktuell untergebrachten Flüchtlingen in der oben dargestellten Grafik nur eine Momentaufnahme und „nur bedingt aussagekräftig“.

Hallbergmoos: Die meisten Asylbewerber kommen erst noch

Ein weiteres Beispiel ist das einwohnerstarke Hallbergmoos, das derzeit nur 32 Geflüchtete beherbergt. In Kürze aber ist ein leerstehendes Bürogebäude verfügbar, wo bis zu 250 Asylbewerber untergebracht werden können. Aus demselben Grund glänzt Eching mit einer besonders hohen Zahl an Flüchtlingen. Dort konnte man bereits ein Gebäude mit 250 Schutzsuchenden belegen.

Zolling: Die Arbeit des Helferkreises ist schlicht überragend

Müsste Zollings Bürgermeister den Helferkreis Zolling-Haag mit nur einem Wort beschreiben, so wäre das: „Überwältigend!“ Die Arbeit, die die Freiwilligen leisten, sei so gut, dass man über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt sei. Dabei laufe alles, was die Ehrenamtlichen für die Geflüchteten, die in den Gemeinden Zolling und Haag untergebracht sind, leisten „im Hintergrund und absolut unaufgeregt“. „Der Helferkreis nimmt uns so viel Arbeit ab, wir versuchen diese irrsinnig aktiven Menschen bestmöglich zu unterstützen“, sagt Priller. Etwa mit dem Erlös aus dem ehemaligen Testzentrum in Zolling, der jetzt zum Teil an den Helferkreis geht.

Helmut Priller, Bürgermeister von Zolling, richtet ein Riesenlob an den Helferkreis. © Archiv

Genauso begeistert über die Helfer ist Haags Bürgermeister Anton Geier. „Die machen wahnsinnig viel.“ In einer WhatsApp-Gruppe etwa werden Dinge, die die Gefüchteten dringend brauchen – Möbel etwa – , schnell und unbürokratisch organisiert, ohne dass die Gemeinde in Erscheinung treten muss. „Ohne die privaten Helfer würden die Kommunen anders dastehen“, sagt Geier. Und obwohl ein Ehrenamt nur der machen soll, der es auch gerne macht, wie er sagt, würde er sich mehr Wertschätzung und Entlastung für private Helfer wünschen. „Wie genau das aussehen könnte, darüber müsste man sich mal unterhalten - vielleicht über eine steuerliche Entlastung oder ähnliches.“

Landkreis setzt auch auf die eigenen Liegenschaften

„Natürlich setzt auch der Landkreis seine eigenen Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen ein“, ergänzt Petz. Beispiel: Das frühere Impfzentrum im Stabsgebäude der früheren Kaserne wurde in eine Erstaufnahmeeinrichtung umgebaut, sodass die seit Dezember belegte Turnhalle der Realschule Gute Änger wieder für den Schulbetrieb zur Verfügung steht. Generell bleibt die Lage sehr angespannt. Es kommen ständig Flüchtlinge nach – und der Angriffskrieg Russlands geht weiter. Gleichzeitig blockieren immer noch 500 „Fehlbeleger“ seit Jahren Unterkünfte, in denen sie trotz Anerkennung als Asylbewerber weiter wohnen, weil sie keine Wohnung finden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.