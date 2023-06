Neueste Zahlen aus dem Landkreis Freising: Vier Kommunen reißen 1000er-Marken

Von: Wolfgang Schnetz

Den größten Einwohnerzuwachs hat mit Freising die mit Abstand einwohnerstärkste Kommune zu verzeichnen. Ende Dezember 2022 lebten 49 339 Menschen in der Großen Kreisstadt, 817 mehr als ein Jahr zuvor. FS/HSWT © Sabina Dannoura

Das Landratsamt Freising veröffentlicht die neuesten Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamts: 184 433 Einwohner wurden gezählt.

Freising – Die Einwohnerzahlen im Landkreis Freising steuiegnn gleichen weiter einer Achterbahnfahrt. Das geht aus der Einwohnerstatistik des Bayerischen Landesamtes für Statistik hervor, die das Landratsamt jetzt übermittelt hat.

Erst Ende 2019 hatte der Landkreis Freising die Einwohnermarke von 180 000 geknackt. 180 007 Menschen lebten zu diesem Zeitpunkt im Landkreis. Nach einem „Tal“ im Juni 2020, als laut Erhebung die Einwohnerzahl nur noch bei 179 937 lag, ging es in den nächsten Erhebungszeitraum wieder nach oben. Bis zum 31. Dezember 2020 zählten die Erfasser bereits wieder 180 3131 Landkreisbürger. Doch die Achterbahnfahrt ging weiter: Im Vergleichszeitraum bis 31. Dezember 2021 sank die Zahl auf 181 144. Und im selben Beobachtungsfenster 2022, das jetzt von der Kreisbehörde übermittelt wurde, wurden 184 433 Einwohner gezählt, also knapp 300 Bürgerinnen und Bürger mehr.

Dementsprechend gestiegen sind daher auch in 23 der 24 Gemeinden die Einwohnerzahlen. Nur in Wolfersdorf wurden zwischen 31. Dezember 2021 und 31. Dezemre 2022 vier Bürger weniger gezählt.

Und: Vier Kommunen haben laut statistischem Landesamt den nächsten Tausender überschritten. Das sind Allershausen mit 6104 Einwohnern (2021: 5954), Haag mit 3009 (2992), Hörgertshausen mit 2016 (1997) und Zolling 5051 (4944) Bürgerinnen und Bürgern. Den größten Zuwachs hat mit Freising die mit Abstand einwohnerstärkste Kommune zu verzeichnen. Ende Dezember 2022 lebten 49 339 Menschen in der Großen Kreisstadt, 817 mehr als ein Jahr zuvor. Ebenfalls signifikant gewachsen sind Moosburg (plus 523), Neufahrn (388), Hallbergmoos (325) und Eching (300 plus)

Die Einwohnerzahlen

(in Klammern Zahlen 2021) Allershausen: 6104 (5954)

Attenkirchen: 2768 (2767)

Au/Hallertau: 6304 (6269)

Eching: 14 430 (14 130)

Fahrenzhausen: 5150 (5064)

Freising: 49 339 (48 582)

Gammelsdorf: 1519 (1471)

Haag/Amper: 3009 (2992)

Hallbergmoos: 11 662 (11 337)

Hohenkammer: 2713 (2655)

Hörgertshausen: 2016 (1997)

Kirchdorf: 3270 (3218)

Kranzberg: 4226 (4203)

Langenbach: 4105 (4059)

Marzling: 3306 (3237)

Mauern: 3144 (3138)

Moosburg: 19 832 (19 309)

Nandlstadt: 5587 (5431)

Neufahrn: 20 590 (20 202)

Paunzhausen: 1604 (1569)

Rudelzhausen: 3517 (3504)

Wang: 2612 (2541)

Wolfersdorf: 2575 (2571)

Zolling: 5051 (4944)

Gesamt: 184 433 (181 144).