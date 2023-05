Viereinhalb Jahre Haft für Vergewaltiger: Frau gewinnt Prozess gegen ihren Ehemann

Vor Gericht musste sich ein Mann aus dem nördlichen Kreis Freising verantworten. © Daniel Reinhardt (Symbolbild)

Stundenlang berichtete die Frau von dem Martyrium, das sie in ihrer Ehe erleiden musste. Der Angeklagte, ihr Mann, wurde nun wegen Körperverletzung und Vergewaltigung verurteilt.

Nördlicher Landkreis – Die Aussage der Ehefrau war entscheidend: Hat sie Schläge und Vergewaltigungen aus Eifersucht erfunden, weil sich ihr Mann im Iran eine zweite Ehefrau genommen hat? „Oder Variante Nummer 2“, sagte Vorsitzender Richter Thomas Lindinger in der Urteilsbegründung: „Es war so.“ Nach fünf Verhandlungstagen mit einer stundenlangen Befragung der Ehefrau war die sechste Strafkammer des Landgerichts von „Variante Nummer 2“ überzeugt und verurteilte den 38-jährigen Angestellten aus dem nördlichen Landkreis am Freitag wegen Körperverletzung sowie Vergewaltigung mit Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten.

Befragung unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Staatsanwältin Eva-Maria Jakob hatte eine Haftstrafe von sechs Jahren und zwei Monate gefordert. Verteidiger Fabian Gartner hatte den Unschuldsbeteuerungen seines Mandanten folgend einen Freispruch beantragt. Gartners Antrag auf Einholung eines aussagepsychologischen Gutachtens am letzten Verhandlungstag hatte die Kammer mit Verweis auf die eigene Sachkunde nach kurzer Beratung abgelehnt. Weder die Persönlichkeit der Frau noch ihr Aussageverhalten hätten Anlass dazu gegeben, eine psychologische Sachverständige hinzuzuziehen, so Lindinger. Die Frau habe „im Kern immer gleich ausgesagt“ über einen längeren Zeitraum und in etlichen polizeilichen Vernehmungen. Zudem habe sich das Gericht selbst über Stunden hinweg ein Bild von der Geschädigten machen können. „Schamhaft in ihren Aussagen, äußerst zurückhaltend“ war sie laut Lindinger. Die Befragung hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Dem Vernehmen nach musste lediglich einmal unterbrochen werden, weil die Frau einen Zusammenbruch erlitt.

Neben der Vermutung, sie habe ihn aus Eifersucht angezeigt, hatte der Angeklagte vor Gericht noch mehrmals erwähnt, dass seine Frau psychisch krank sei. Doch auch dies fruchtete bei der Kammer nicht. Lindinger verwies auf die Beobachtungen von Zeugen, die das Bild abrunden würden, allen voran die Kinder des Ehepaars.

Dem 17-jährigen Sohn war es sichtlich schwergefallen, gegen seinen Vater auszusagen. Dennoch hatte er laut Lindinger nicht damit hinterm Berg gehalten, dass in der Familie „ein Klima der Angst und Gewalt“, auch gegenüber den Kindern, geherrscht habe. Sein Vater habe seine Mutter schon geschlagen, als sie noch im Iran gelebt hätten. Der Grund sei gewesen, dass sie einen Sprachkurs besuchen wollte. Den ersten Anklagepunkt hat der 17-Jährige selbst beobachtet und vor Gericht bestätigt: Am 19. November 2020 hatte der Angeklagte seine Frau im Treppenhaus ihres Mehrfamilienhauses geschubst und mindestens eine Minute lang gewürgt, weil sie kein Handy haben sollte. Dann stieß er sie die Treppe hinab. Im Juni 2021 sowie im April 2022 war es dem Urteil zufolge im Schlafzimmer zu den Vergewaltigungen gekommen.

Staatsanwältin verurteilt „derart zynische Haltung“

Am Rande des Prozesses war immer wieder die Frage aufgekommen, ob die Thematik verstärkt unter dem Aspekt des kulturellen Unterschiedes zu betrachten sei: Die Ehe war arrangiert und dementsprechend traditionell geführt worden. Das sei doch nichts Ungewöhnliches in diesen Kulturkreisen, sagte eine Frauenärztin, die die Geschädigte behandelt hatte, auf die Tatsache hin, dass der 38-Jährige offensichtlich meinte, seine Frau habe ihm sexuell stets zu Diensten zu sein, selbst wenn sie noch im Kindbett liegt. Staatsanwältin Jakob verwahrte sich aufs Schärfste gegen eine „derart zynische Haltung“. Zum Glück gebe es Stellen wie Polizei und Staatsanwaltschaft, wo derlei Straftaten auch als solche verfolgt würden.

Eine Nachbarin der Frau hatte berichtet, dass diese erst den Mut gefasst hat, ihren Mann im Mai 2022 anzuzeigen, als dieser im Iran war und sie erfuhr, dass das, was er ihr angetan hat, in Deutschland strafbar ist. kö

