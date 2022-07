„Wir sind Mädchen für alles“: Kreisbrandrat Manfred Danner zieht nach einer stressigen Amtszeit Bilanz

Von: Andrea Hermann

„Es war keine leichte Zeit“, sagt Kreisbrandrat Manfred Danner über seine erste Amtszeit. © Privat

„Es war keine leichte Zeit“, sagt Manfred Danner über seine erste Amtszeit als Kreisbrandrat. Am Donnerstag stellt er sich erneut zur Wahl.

Landkreis – Als neuer „Motivator, Organisator und Moderator“ wurde Manfred Danner im Januar 2017 vom damaligen Landrat Josef Hauner im Amt des Kreisbrandrats und damit als Chef von 82 Feuerwehren und drei Werkfeuerwehren begrüßt. Damals ahnte noch niemand, wie oft Danner in diesen Funktionen gefragt sein würde: In seiner sechsjährigen Amtszeit reihten sich (Natur-)Katastrophen, Großschadensereignisse und Hilfseinsätze eng aneinander. Doch auch wenn die erste Amtsperiode „nicht leicht“ war, so stellt sich Danner am Donnerstag erneut zur Wahl des Kreisbrandrats. Im FT-Interview blickt er auf seine Amtszeit zurück und spricht über neue Aufgaben und ein Herzensprojekt.

Herr Danner, sind Sie der Katastrophen-Kreisbrandrat?

(schmunzelt) Sagen wir es so: Leicht waren die letzten sechs Jahre nicht. Wir hatten zwei Starkregenereignisse, dann gab’s den Sturm „Sabine“, einige Großbrände, die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg: Es war wirklich alles dabei – abgesehen von einem hundertjährigen Hochwasser.

Welches Ereignis hat Sie in den vergangenen Jahren am meisten gefordert?

Das stressigste, glaub ich, war der Großbrand bei Holz Kohn in Wang im August 2018: Der Einsatz hat nicht nur lange gedauert, sondern wir mussten da auch einen Kameraden reanimieren. Das war ein Einsatz, der an die Substanz ging. Aber natürlich gab es noch mehr solcher Großeinsätze – etwa der Brand der Tennishalle in Eching im Mai 2018, der Brand einer Hopfendarre in Kleingründling im Oktober 2020 oder der Penny-Brand in Allershausen im September 2021.

Täuscht der Eindruck, oder werden solche Großschadensereignisse immer häufiger?

Ich glaube, die Zeit ist heute eine andere – die Zeit ist schnelllebiger und die Ansprüche sind höher geworden. Auch der Klimawandel macht sich bemerkbar. Das hat zur Folge, dass wir uns für den Katastrophenschutz ganz anders aufstellen müssen. Wir haben deshalb im Landkreis zum Beispiel Förderrichtlinien erstellt, damit Fahrzeuge für den Katastrophenschutz von den Gemeinden bezuschusst werden. Wir haben auch ganz viele Sachen für den Katastrophenschutz beschafft – etwa Notstromaggregate, die das THW bekommen hat, und aktuell kaufen wir wieder eine Hochleistungspumpe, um wirklich für den Katastrophenschutz gerüstet zu sein; ich sage immer: „Haben ist besser als brauchen.“ Das sind alles Aufgaben, die es früher in dem Ausmaß nicht gab.

Haben Sie mittlerweile einen Vollzeitjob im Landratsamt?

(lacht) Das ist alles Ehrenamt – ich gehe immer noch Vollzeit in die Arbeit. Man muss halt alles gut koordinieren. Aber: Ohne die Unterstützung des Arbeitgebers und ohne den Rückhalt der Familie würde es nicht gehen.

Sie sind rund um die Uhr erreichbar – und gefühlt auch im Einsatz. Wann schalten Sie mal ab?

Gar nicht. Eigentlich ist es nicht gut und gesund, wenn man rund um die Uhr erreichbar ist. Aber ich arbeite daran.

Viel Zeit und Ideen in Katastrophenschutzzentrum gesteckt

Und trotz der vielen Arbeit stellen Sie sich noch mal zur Wahl. Warum?

Ein Grund ist zum Beispiel das geplante Katastrophenschutzzentrum auf dem Kammermüllerhof im Westen des Flughafens. Das beschäftigt uns seit 2018. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir eine Machbarkeitsstudie haben. Wir haben so viel Zeit und so viele Ideen hineingesteckt – dieses Projekt würde ich natürlich gerne weiterführen. In der Corona-Zeit ist da ja nicht viel gegangen.

Was genau ist geplant?

Auf dem Kammermüllerhof soll ein Katastrophenschutzzentrum, in dem die ganzen Sachen gelagert werden, und ein neues Feuerwehrausbildungszentrum mit Übungshalle entstehen. Wir hängen damit allerdings an der Event-Arena – das ist der gleiche Bebauungsplan. Wenn da ein Bürgerentscheid kommt, dann geht’s für uns nicht weiter. Das ist unser Problem. Aber wir sind guter Dinge, dass wir das zum Laufen bringen. Wir haben jetzt vom Kreistag den Auftrag bekommen, dass wir für die europaweite Ausschreibung die Planung machen dürfen. Soweit sind wir schon. Dann kann man ausschreiben und die Aufträge vergeben. Es fehlt aber noch der städtebauliche Vertrag mit der Stadt Freising – es ist ja ein Grund der Stadt Freising, und deshalb hat die Stadt Freising auch die Planungshoheit.

Als Sie zum KBR gewählt worden sind, war aber nur von einer größeren Feuerwehrausbildungsstelle die Rede . . .

Genau. Ich habe dann aber gesagt, dass wir ein Katastrophenschutzzentrum mit Feuerwehrausbildungsstelle brauchen. Wenn man schaut, wie sich das alles entwickelt, muss der Zivilschutz wieder besser werden. So ein Zentrum braucht jeder Landkreis. Wo sollen denn die ganzen Sachen hin? Außerdem bin ich der Meinung, dass so ein Katastrophenschutzzentrum vom Freistaat und vom Bund massiv gefördert werden muss.

Stichwort Corona: Wie hat die Pandemie die Feuerwehren im Allgemeinen und Sie im Speziellen gefordert?

Das war schon eine schwierige Zeit, weil man ja nicht gewusst hat, was einen erwartet. Wenn ich es mit Schnee oder Wasser zu tun habe, dann weiß ich, dass das irgendwann zurückgeht, aber bei Corona weiß man nicht, wie lange das dauert – und was (noch) alles kommt. Das war surreal. Jeden Tag kamen neue Vorschriften, die wir umsetzen mussten. Wir haben den Übungsdienst eingeschränkt, mussten aber trotzdem immer einsatzbereit sein. Und wir haben Impfaktionen für unsere Feuerwehrleute organisiert. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.

Und dann kam auch noch der Ukraine-Krieg mit der Flüchtlingskrise . . .

Genau. Am Anfang haben wir den Flughafenverein bei der Spendenaktion unterstützt. Unsere Feuerwehren haben brutal viel Material gesammelt. Es war so viel, dass wir das gar nicht alles zum Flughafen bringen konnten. Und dann ist es mit den Notunterkünften losgegangen. Wir mussten schauen, wo wir die Leute unterbringen, haben alles geplant und schließlich auch aufgebaut – zusammen mit den anderen Hilfsorganisationen.

Zusammenhalt unter den Hilfsorganisationen sehr gut

Solche Aktionen stärken die Zusammenarbeit unter den Helfern, oder?

Das stimmt: Seit Corona ist der Zusammenhalt der Hilfsorganisationen total gut. Wir hatten ja vorher nicht so den Kontakt. Aber als es um die Flüchtlinge ging, waren wir jeden Tag in der Lagebesprechung zusammengesessen und haben jeden Tag Kontakt gehabt. Und jetzt treffen wir uns regelmäßig und tauschen uns aus.

Obwohl in den vergangenen Jahren so viele große Einsätze im Landkreis waren, waren die Feuerwehren auch fernab der Heimat im Einsatz – Stichwort: Schneechaos im Januar 2019 in Traunstein. Reicht die Arbeit im eigenen Landkreis noch nicht?

Doch, schon. Aber wenn die anderen Hilfe brauchen, dann muss man helfen. Wir waren auch im Juni vergangenen Jahres in Landshut, als dort der Starkregen war. Wir sind halt, was die Feuerwehren betrifft, der viertgrößte Landkreis in Bayern und sind vom Material und von den Fahrzeugen her gut aufgestellt. Das liegt auch daran, dass das Gefahrenpotenzial in unserem Landkreis nicht gerade klein ist: Wir haben mit dem „Kreuz Neufahrn“ das stärkst befahrenste Autobahnkreuz in Deutschland, wir haben den Flughafen, eine Bahnstrecke und mehrere Störfallbetriebe. Da muss man gut aufgestellt sein. Wir können mittlerweile alle Hilfeleistungskontingente bedienen – ob das Hochwasser oder Dach-Sicherung ist. Und aktuell stellen wir uns auch für die Waldbrandbekämpfung auf – konkret für Vegetationsbrände.

Und die Feuerwehrleute werden ständig geschult.

Richtig: Wir haben einen hohen Ausbildungsstand.

Zu Beginn Ihrer Amtszeit haben Sie gesagt, dass ihnen der Erhalt der Ortsfeuerwehren wichtig ist. Wie schaut’s bei den kleinen Wehren aus?

Sehr gut – es ist keine aufgelöst worden. Wir haben extra bei zwei kleineren Feuerwehren im südlichen Landkreis Spezialkurse abgehalten, damit es dort weitergeht.

Das ist wichtig, damit vor allem tagsüber immer genügend Leute einsatzbereit sind.

Unser Problem ist tatsächlich die Tagesalarmstärke. Viele Leute ziehen weg, und die Neubürger interessiert die Feuerwehr nicht. Was die Tagesalarmstärke betrifft, hat uns Corona und das damit verbundene Homeoffice in die Karten gespielt. Wenn die Leute zu Hause sind, rücken sie aus. Wenn sie aber weiter weg in der Arbeit sind, sind sie nicht da.

Wie schaut’s mit Frauengruppen aus – ein Thema, das Ihnen vor sechs Jahren ebenfalls wichtig war?

Das läuft eigentlich immer gleich dahin: Bei der Jugend werden die Mädels immer mehr, aber bei den Frauen ist es nicht die große Zahl. Wir haben zwar immer wieder ein paar Quereinsteiger, aber nicht die große Masse.

Mehr Frauen und Quereinsteiger wünschenswert

Heißt: Mehr Frauen und auch mehr Quereinsteiger wären wünschenswert?

Absolut. Wir haben in Zolling extra einen Quereinsteigerkurs gemacht, damit wir genau solche Leute ausbilden. So einen Kurs gibt es jedes Jahr, und da werden immer 15 bis 18 Quereinsteiger, also Leute, die neu zur Feuerwehr kommen, ausgebildet.

Ein Hauptaugenmerk von Ihnen lag ja immer schon auf der Jugend: Wie ist es um den Nachwuchs bestellt?

Bei der Jugendarbeit stagnieren wir im Landkreis bei zirka 400 Jugendlichen in 40 Gruppen.

Hört sich an, als wäre noch viel Luft nach oben.

Ich würde mir schon mehr erhoffen. Aber ich sehe das Problem, dass es für kleinere Feuerwehren, die nur zwei oder drei Jugendliche haben, nicht so leicht ist, eine Jugendgruppe aufzumachen. Da müssen wir schauen, dass man sich in solchen Fällen innerhalb einer Gemeinde zusammentut und alle Jugendlichen zusammen ausbildet. Denn: Wenn sie einmal in anderen Vereinen sind, sind sie für die Feuerwehr weg.

Was macht eigentlich die Digitale Alarmierung?

Die soll nächstes Jahr kommen. Ich hoffe, dass das System besser funktioniert als das alte. Ein System, das nicht besser geht als das alte, wird nicht akzeptiert.

Das klingt, als wären die Voraussetzungen nicht die besten . . .

(räuspert sich) Ich lasse mich überraschen. Es wird mit Sicherheit eine Nachverdichtung der Sendestationen geben müssen. Wenn man die Standorte nicht hat, dann wird es nicht richtig funktionieren.

Da drängt sich schon das nächste Thema auf: die vielen Fehlalarme. . .

Wir haben drei Baustellen: Da sind einmal die Brandmeldeanlagen – wobei es hier schon besser wird, weil mittlerweile alle Einsätze verrechnet werden und das richtig ins Geld geht. Dann gibt’s die Heimrauchmelder – das ist eine Baustelle, die uns nächstes Jahr noch viel häufiger beschäftigen wird. Die Heimrauchmelderpflicht ist ja erst eingeführt worden, und deshalb geht es jetzt dann los, dass langsam die Batterien leer werden und auch die Wartung und Pflege fällig wird. Und die dritte Baustelle heißt „eCall“ (automatisches Notrufsystem im Auto, Anm. d. Red.). Man geht ja bei einem „eCall“ davon aus, dass sich die Person bei einem Verkehrsunfall selbst nicht retten kann. Und dann fahren jedes Mal die Feuerwehren da hin.

Klingt, als wäre das (Unfall-)Szenario ein anderes. . . Was finden Sie vor?

Teilweise gar nichts – da ist nicht mal ein Fahrzeug da. Dafür gibt es viele Gründe. Es kann sein, dass es eine Fehlauslösung gab, oder dass die Koordinaten falsch übertragen worden sind, oder dass einer beim Autoputzen aus Versehen draufgedrückt hat und dann nichts sagt. Aber egal, was der Grund ist: Wir werden alarmiert und fahren hin. Und diese Einsätze werden noch mehr werden.

Und dann gibt’s ja noch die Einsätze zur Unterstützung des Rettungsdiensts.

Das ist unsere nächste Baustelle. Wir sind hier im ländlichen Bereich und werden oft angefordert. Im vergangenen Jahr waren wir als Feuerwehr bei über 40 Reanimationen, im Jahr 2020 waren es 19. Die Zahl steigt, weil der Rettungsdienst nicht verfügbar ist. Darüber sollte man sich schon mal Gedanken machen, ob das wirklich die Feuerwehr abdecken soll oder ob man nicht den Rettungsdienst wieder nach oben schraubt – und auch die Verfügbarkeit der Notärzte.

Durch die Ausbildung zahlreicher Ehrenamtlicher zu Feuerwehrsanitäter sind die Kameraden aber auf solche Einsätze gut vorbereitet. . .

Wir haben aktuell sechs First-Responder-Einheiten bei den Feuerwehren – in Goldach, Paunzhausen, Allershausen, Jägersdorf, Dietersheim und Kirchdorf. Aber wenn die zusammen 800 Einsätze im Jahr fahren, dann weiß ich nicht, ob das so richtig ist.

Aber das jüngste TRUST-Gutachten hat doch ausgesagt, dass im Landkreis Freising ausreichend Rettungsmittel zur Verfügung stehen?

Wenn ich unsere Einsätze sehe, wo wir den Rettungsdienst unterstützen oder Rettungsdienstaufgaben übernehmen, dann kann da was nicht stimmen.

Gibt es eigentlich eine Aufgabe, die die Feuerwehr nicht übernimmt?

Eigentlich nicht. Wir sind Mädchen für alles. Wenn die Leute nicht wissen, wohin, dann kommt die Feuerwehr.

Heißt aber, dass die Feuerwehrleute Gefahr laufen . .

. . . dass sie „ausbrennen“. Genau. Zumal die Einsätze belastender werden. Wir haben zum Beispiel jedes Jahr ungefähr fünf bis sechs Personenunfälle im Gleis.

Kann man das Amt des Kreisbrandrats noch alleine stemmen?

Man braucht gute Leute um sich rum – aber die werden immer weniger. Es muss schon eine gewisse Unterstützung da sein – nicht nur vom Arbeitgeber und von der Familie.

Was wäre Ihr Wunsch für eine möglicherweise zweite Amtszeit?

Das wären sechs Jahre reine Feuerwehrarbeit – ohne Katastrophen und Großschadensereignisse.

Was motiviert Sie, nochmal als Kreisbrandrat zu kandidieren?

Man kann viel bewegen.

