Kreisjugendring zieht Bilanz: Künftig weniger Mittel, aber viele Konzepte

Die 24 Jugendverbände, die Mitglied beim Kreisjugendring Freising sind, entlasteten bei der Frühjahrsvollversammlung die Vorstandschaft einstimmig. © Lehmann

Auch wenn die Fördermittel weniger werden: In der Jugendarbeit wollen die Jugendverbände des Kreisjugendrings weiterhin zusammenstehen.

Freising – Die 24 Jugendverbände, die Mitglied beim Kreisjugendring Freising sind, entlasteten bei der Frühjahrsvollversammlung die Vorstandschaft einstimmig. Einen Rückblick auf die Aktionen und Projekte, die im letzten halben Jahr durchgeführt wurden, gab es selbstverständlich auch.

„Schule als Lernort für Toleranz und Demokratie“, die „Lange Nacht der Demokratie“, „Jugendpolitikforum“ oder eine Exkursion zum Bayerischen Landtag in München: Die Gelegenheit für Jugendliche mit Experten auf „Augenhöhe“ zu diskutieren, war groß. Mit Martha Suda, die seit kurzem das Team der Vorstandschaft des KJR komplettiert, habe man „kompetente Unterstützung“ in allen Dingen rund um die Demokratieförderung erhalten, so Vorsitzende Ursula Delgado.

Den Arbeitskreis „Politische Bildung“, für den Suda zuständig ist, gibt es seit 2022. Folgende wichtige Ziele habe man sich darin für die Zukunft gesetzt: das Wahlrecht für Jugendliche ab 16 Jahren zu stärken, mehr Integrationsmöglichkeiten für Jugendliche mit Behinderungen schaffen, Elternunabhängiges BAfög für alle voranzutreiben oder die Forderung nach Einrichtung von Jugendparlamenten in allen Landkreisgemeinden. Das waren nur einige der Anträge, die der KJR vorlegte.

Beim Rückblick erinnerte Vorstandsmitglied Lennart Bagert an zahlreiche Aktivitäten im pädagogischen Bereich, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurden: Tutoren-Schulungen an Gymnasien und Realschulen, eine inklusive Kinderfreizeit mit Zirkuswoche am Jugendzeltplatz in Mittermarchenbach oder ein Koch-Workshop unter dem Motto „Kochen ohne Knochen“, bei dem unter anderem ein Gemüse-Kokos-Curry zubereitet worden war.

Neuer Termin: Am 14. Mai organisiert der KJR-Vorstand eine Kleidertauschparty für Jugendliche in den Räumen der evangelischen Gemeinde an der Saarstraße.

Zudem gab es Berichte aus der Jugendarbeit in Attenkirchen, Au, Nandlstadt, Mauern und Langenbach. Spenden für die Ukraine hatten die Jugendlichen in Attenkirchen mit dem Verkauf von Waffeln in den Farben der ukrainischen Flagge, blau und gelb, generiert. Die Friedenstaube wurde mit Puderzucker aufgestäubt.

Coronabedingt wurden im zweiten Halbjahr 2022 mehr Fördergelder für die Jugendverbände ausbezahlt, weil im ersten Halbjahr weniger Freizeiten und Fahrten hatten statt finden können, sagte Delgado. Künftig werde man sich jedoch bei den Mitteln vom Kreis auf weniger Förderung einstellen müssen, bedauerte die Vorsitzende. Wie in allen Bereichen müssten auch die Ausgaben für die Jugendarbeit genau unter die Lupe genommen werden. „Es gilt zu sparen“, so der Tenor in der Vorstandschaft. „Jede Kürzung der Mittel ist schmerzhaft für uns“, betonte Geschäftsführer Damian Knöpfle.



Maria Martin

