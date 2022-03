Krieg zwang Freisinger Ordensmitglied, aus der Ukraine auszureisen - jetzt will er aus der Ferne helfen

Von: Magdalena Höcherl

Besorgt um seine Mitbrüder ist Robert Müller. Der Freisinger kam mit dem letzten Flug aus Lwiw zurück. © Lehmann

Robert Müller aus Freising ist Ordensmitglied der Redemptoristen. In der Ukraine arbeitete er mit Jugendlichen und Menschen mit Behinderung. Der Krieg zwang ihn zur Ausreise.

Freising – „Spätestens an Ostern bin ich zurück.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Robert Müller am 23. Februar von seinen Mitbrüdern und stieg in den Flieger, der ihn aus Lwiw in der Westukraine nach Deutschland brachte. Seither sind fast zwei Wochen vergangen – zwei Wochen, in denen die Hoffnung des Freisingers auf eine baldige Rückkehr immer mehr schwand.

Integrativen Treffpunkt aufgebaut

Müller, 47 Jahre alt, ist gebürtiger Freisinger, nach einer Bäcker- und Konditorlehre trat er vor 22 Jahren in Gars am Inn (Kreis Mühldorf) bei den Redemptoristen ins Kloster ein und leitete die dortige Bäckerei. Weil die Zahl der Ordensleute in Deutschland zurückgeht, wurde die Bäckerei geschlossen, Müller kam nach Innsbruck. Dort lernte er viele Ordensmitglieder aus der Ukraine kennen, die in Österreich Theologie studierten. Als auch der Standort Innsbruck vor drei Jahren geschlossen werden musste, entschied sich Müller für ein Sabbatjahr in der Ukraine, im Kloster in Lwiw. „Das Land hat mich schon lange fasziniert, die Leute, die Bräuche, die Liturgie.“

Dann kam Corona, und aus einem Jahr wurden zwei. Weihnachten 2020 wurde Müller gefragt, ob er sich vorstellen könne, in Iwano-Frankiwsk, einer 200 000-Einwohner-Stadt rund eineinhalb Stunden südlich von Lwiw, an einem integrativen Projekt für Jugendliche und Menschen mit Behinderung zu arbeiten. „Es ging darum, eine Bäckerei mit Café und Pizzeria aufzubauen.“ Müller sagte nach fünf Minuten Ja. Im Juli 2021 startete er die Bäckerei: ausgestattet mit Ofen, Tisch, Waschbecken und Kühlschrank. „Innerhalb eines halben Jahres haben wir alles aufgebaut, auch durch finanzielle Unterstützung von Renovabis. Café und Pizzeria liefen sehr gut, alle haben wunderbar zusammengearbeitet. Den Treffpunkt haben vor allem Familien sehr gerne genutzt.“

Gehen oder bleiben? Schwere Entscheidung

Müller spricht in der Vergangenheit, denn weder in dem Café noch in der Pizzeria nehmen seit einigen Tagen Gäste Platz. Vor etwa vier Wochen, als das Auswärtige Amt erstmals gewarnt hatte, dass deutsche Staatsbürger die Ukraine verlassen sollten, sei das noch anders gewesen. Der Provinzial, Müllers Vorgesetzter, rief zwar aus München an, um sich nach der Lage vor Ort zu erkundigen. „Über mögliche Pläne Putins wurde spekuliert, aber vor etwa einem Jahr gab es in Russland nahe der ukrainischen Grenzen ja schon einmal ein Militärmanöver“, sagt Müller. „Damals hieß es: Da in den USA Biden als neuer Präsident im Amt war, wollte Putin die Lage ein bisschen testen.“ Doch anders als im Vorjahr entspannte sich die Lage diesmal nicht wieder – im Gegenteil. „Trotzdem haben wir lange nicht wirklich damit gerechnet. Und auch später nur, dass wenn dann der Osten angriffen wird, der Westen aber gewiss nicht.“

Vor zwei Wochen rief der Provinzial erneut an: Müllers Mutter habe sich an ihn gewendet, die Sorge der Familie sei groß. Aus Deutschland kam die drängende Bitte, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Müller haderte, die Entscheidung fiel ihm schwer: „Vor vier Wochen hatte ich mit meinen drei Geschwistern schon einmal gesprochen. Ich sagte damals: Egal, was passiert, ich bleibe hier. Ich kann die Menschen nicht im Stich lassen. Die Deutschen wurden gebeten, der Ukraine zu helfen, und sie sagten Nein. Und jetzt laufe ich, Bruder Robert, auch noch davon? Das geht nicht.“

Doch zwei Wochen später spitzte sich die Situation zu, auch die Ordensmitglieder drängten Robert Müller, sich zu Hause um seine Mutter zu kümmern. Dazu kam, dass er als Deutscher womöglich ein Sicherheitsrisiko darstellt, sollte das Kloster überfallen werden. Also entschied sich Müller schweren Herzens dafür, seine Ordensgemeinschaft zu verlassen. Am vergangenen Mittwoch stieg er in den Flieger, und am Donnerstagmorgen erreichten ihn schon die ersten Nachrichten der russischen Invasion. Der Weihbischof von Lwiw berichtete ihm, dass auch Iwano-Frankiwsk bereits am ersten Tag Ziel von Bombenangriffen wurde.

„Kinder müssen zur Waffe greifen“

Nach wie vor hält Robert Müller Kontakt zu seinen Mitbrüdern. „Sie sagen, dass die Klöster bislang Gott sei Dank noch nicht betroffen sind. Die in der Westukraine hat man geöffnet, um Menschen Zuflucht zu bieten, Sammelaktionen wurden gestartet. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist sehr groß.“

Was ihn besonders betroffen macht: Die Jugendlichen, mit denen er bis vor wenigen Tagen gearbeitet hat, hätten damals schon angekündigt, es ihren Vätern gleichzutun und ihr Land im Kampf gegen die russischen Truppen zu verteidigen. „Das sind Kinder, die zur Waffe greifen müssen. Das ist absolut schrecklich.“ Der Nationalstolz in der Ukraine sei sehr groß, die Moral, das Land zu verteidigen, das erst vor gut 30 Jahren unabhängig wurde, groß. Müller befürchtet jedoch, dass der ukrainische Widerstand nicht ewig währt. „Ich habe Angst, dass die russische Armee auf Dauer zu mächtig ist.“

Starkbierfest für Ukraine geplant

Um von Deutschland aus zu helfen, plant Robert Müller mit seinen ehemaligen Feuerwehrkameraden und den Lerchenfelder Vereinen für 19. März ein Starkbierfest im Grünen Hof. Der Erlös kommt den Menschen in der Ukraine zugute. „Ich möchte sie nach wie vor unterstützen und ihnen durch solche Aktionen, Spendensammlungen und Ähnliches zeigen, dass wir hinter ihnen stehen.“

Eigentlich wollte Robert Müller spätestens zu Ostern wieder nach Iwano-Frankiwsk zurückkehren. „Zu Weihnachten hatten alle so viel Freude in der Bäckerei, wir haben Lebkuchen und Stollen gebacken.“ Für das wichtigste katholische Hochfest sollten Osterfladen und süße Lämmer folgen. Im Kloster mit seinen Ordensbrüdern die Auferstehung zu feiern, daran glaubt Robert Müller längst nicht mehr. „Vielleicht kann ich Ende des Jahres zurück. Aber wer weiß das schon?“ Diese Hoffnung möchte er jedoch auf keinen Fall aufgeben.

