Krisen-Haushalt mit Millionen-Defiziten: Stadt Freising muss an vielen Stellschrauben drehen

Gewerbesteuer eingebrochen, Steuererhöhungen drohen

Von Manuel Eser schließen

Mit Millionen-Defiziten haben die Haushaltsberatungen der Stadt Freising begonnen. Die Gewerbesteuer ist eingebrochen. Steuererhöhungen drohen.

Freising – Es sind unangenehme Haushaltsberatungen, die in Freising am Montag begonnen haben: Sowohl der Verwaltungs- als auch der Vermögenshaushalt der Stadt weisen nach aktueller Planung ein Millionen-Defizit auf. Um die riesigen finanziellen Löcher zu schließen, muss an allen Stellschrauben gedreht werden, betonte Johannes Hutter, Leiter der städtischen Kämmerei, in der Sitzung des Finanzausschusses. Andernfalls bleibt nur der Gang zur Bank.

Laut Hutter liegt im Entwurf das Defizit im Verwaltungshaushalt bei 20 Millionen Euro, im Vermögensetat bei 40 Millionen. „Derzeit haben wir keinen genehmigungsfähigen Haushalt“, betonte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. Um den Verwaltungshaushalt zu stützen, brauche es – Stand jetzt – Darlehen. „Und natürlich ist es nicht gut, langfristige Kredite für kurzfristige Ausgaben aufzunehmen.“

Ärger: Wichtiges Gutachten lässt auf sich warten

Für die missliche Haushaltslage sorgen die wirtschaftlichen Folgen von Corona und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. So ist im Zuge der Pandemie die Gewerbesteuer weggebrochen, wie Eschenbacher berichtete. 27 Millionen Euro kalkuliert die Stadt ein. Zum Vergleich: Im Vor-Corona-Jahr 2018 waren es 70 Millionen. „Das war ein Top-Jahr“, betonte Hutter auf FT-Nachfrage. „Aber um die 35 bis 40 Millionen waren auch sonst realistisch.“ Wann sich die Gewerbesteuer wieder normalisiere, sei nicht absehbar, meinte der OB. Er stellt sich auch 2023 und ’24 auf magere Jahre ein.

Was jetzt konkret zu tun ist, um die Haushaltslage zu verbessern, sollte eigentlich das von der Stadt in Auftrag gegebene Konsolidierungsgutachten zeigen. Nicht nur der OB, sondern auch die anwesenden Stadträte bedauerten, dass die Expertenschrift aber noch nicht vorliegt.

Streichung von Einzelposten wird nicht reichen

Die Schlagrichtung, die auch das Gutachten vorgibt, ist klar: Es geht darum, Einnahmen zu erhöhen, also Gebühren und Beiträge anzupassen. Auch Steuererhöhungen drohen. Ausgaben zu reduzieren, wird schwierig. Bei den explodierenden Energiekosten etwa muss die Stadt auf die Gaspreisbremse hoffen. „Und bei Personalkosten können wir auch nicht so einfach einsparen, selbst wenn es um freiwillige Leistungen wie die Großraumzulage geht“, sagte der OB. „Denn dann bekommen wir kein Personal mehr.“

Für die Stadträte geht es nun darum, jeden einzelnen Posten abzuwägen. „Denn mit der Streichung von Einzelposten werden wir das Defizit nicht wegbekommen“, betonte Hutter.

Stadträtin äußert Kritik an der Finanzpolitik

Kritik an der Finanzpolitik früherer Jahre kam von Monika Schwind (FSM). „Es ist extrem schade, dass wir in den guten Zeiten den Haushalt nicht konsolidiert haben.“ Genau das werde jetzt zur „Mammutaufgabe“. Diese Wortmeldung wollte Eschenbacher nicht unkommentiert lassen. „Wir haben viel Geld in Infrastruktur gesteckt, die nicht unwichtig ist.“

Der OB verwies etwa auf den guten Stand bei den Schulbauten und den Ausbau des Wärmenetzes, das zukunftsweisend sei. „Bei der Innenstadtsanierung sind Leitungen erneuert worden, die noch aus den 1930er Jahren stammen.“ Das Geld sei „zum größten Teil“ gut angelegt gewesen. Deshalb sei er bezüglich des Haushalts auch „nicht ganz pessimistisch.“

Jetzt stehen auch geplante Investitionen auf dem Prüfstand

Den ganzen Montag über brüteten die Ausschussmitglieder über einzelnen Posten des Verwaltungshaushalts. Am Mittwoch gehen die Beratungen weiter. Dann stehen vor allem Investitionen im Mittelpunkt. Eschenbacher betonte: „Wir müssen sehen, welche Projekte, die wir noch nicht angefangen haben, jetzt dringend brauchen, und welche wir zurückstellen können, bis bessere Zeiten kommen.“