Künstlerin Kiki Smith gestaltet Votivkapelle: Ein Juwel für den Freisinger Domberg

Von: Andreas Beschorner

Die weltberühmte Künstlerin Kiki Smith - hier bei einer Ausstellung in Paris - gestaltet auf dem Freisinger Domberg eine Votivkapelle. © EPA-EFE/Ian Langsdon

Das ist eine Sensation. Die weltbekannte Künstlerin Kiki Smith gestaltet eine neue Votivkapelle auf dem Domberg. Das könnte ein Juwel für Freising werden.

Freising – Der Domberg ist die Keimzelle des christlichen Glaubens in Altbayern. Neben dem Dom gab und gibt es mehrere Kirchen und Kapellen, die die Bedeutung des Mons doctus als geistliches Zentrum stärken. Jetzt bekommen die Sakralbauten hoch über den Dächern der Stadt Freising Zuwachs: Auf der Westseite des Diözesanmuseums wird von Kiki Smith, einer der bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart, in Zusammenarbeit mit Brückner und Brückner Architekten, eine Votivkapelle errichtet.

Das Ergebnis einer Begegnung in München

Im Gestaltungsbeirat wurden die Pläne am Montag vorgestellt. Auf der ganzen Welt und in vielen bedeutenden Museen sind Werke der 68-jährigen deutsch-amerikanischen Künstlerin Kiki Smith zu sehen. Während ihrer Ausstellung im Haus der Kunst in München habe man sich kennengelernt, erzählte der Direktor des Diözesanmuseums, Christoph Kürzeder, habe die Idee zu einem Kunstobjekt außerhalb der Museumsmauern entwickelt: Eine Kapelle soll es sein, vier mal vier Meter klein, acht Meter hoch, in ihrer Dachform an einen Bildstock angelehnt, der Muttergottes Maria gewidmet und den Titel „Light of the World“ tragend. Als Platz für ihr Kunstwerk habe sich Smith die Westterrasse des Diözesanmuseums ausgesucht – Blick über die Altstadt inklusive.

Und weil es sich um ein Gemeinschaftsprojekt aller handeln soll, die an der Planung des neuen Diözesanmuseums beteiligt waren, kam das Architekturbüro Brückner und Brückner ins Spiel. Wichtig, so Kürzeder: Die Bezeichnung „Kunst am Bau“ wäre viel zu wenig, die Votivkapelle soll als kleines Gotteshaus einen „Mehrwert“ für den Domberg bringen, soll ein weiteres prominentes Beispiel zeitgenössischer, sakraler Kunst für das Diözesanmuseum sein.

Dem Willen der Künstlerin soll entsprochen werden.

Vor allem auch ein anderer Gedanke prägte die Überlegungen für dieses Kunstobjekt: der Recycling-Gedanke. Aus Dachziegeln des alten, inzwischen abgerissenen Kardinal-Döpfner-Hauses und aus Biberschwänzen einer kürzlich neu eingedeckten Kirche in Ruhpolding soll die Votiv-Kapelle aufgeschichtet werden, die als prägendes Element ein künstlerisch von Smith gestaltetes Glasfenster erhält.

Kunstwerk mit Altstadtblick: Die Votivkapelle der Künstlerin Kiki Smith soll auf der Westseite des Diözesanmuseums platziert werden. © Lehmann

Grundsätzlich war man im Gestaltungsbeirat von der Idee und dem Entwurf begeistert, stellte nur die Frage, ob es sich um Architektur oder um eine Skulptur mit Innenraum oder um einen Raum handelt, der ein Kunstwerk beheimatet, so Alexander Schwarz. Und Rudolf Hierl, der Vorsitzende des Gestaltungsbeirats, hatte ein bisschen „Unsicherheit“ wegen der Platzierung der Kapelle: Ob sie nicht etwas „eingeklemmt“ wirke. Man werde das noch einmal überprüfen, hieß es, aber man wolle dem Willen der Künstlerin eigentlich schon entsprechen.

Und so wird es wohl kommen, wenn denn dann am 1. Oktober das grundsanierte und umgestaltete Diözesanmuseum mehr als neun Jahre nach seiner Schließung wiedereröffnet wird.

