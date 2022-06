Kultur-Facetten der Extraklasse: Freisinger „Sommerwunder“ steigt im Juli wieder

Von: Andreas Beschorner

Präsentierten das Programm: (v. l.) Anja Winnes (Uferlos GmbH), Ingo Bartha (Referatsleiter Tourismus und Kultur), Kulturreferentin Susanne Günther, Vipo Maat (Uferlos GmbH), Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, Jürgen Wüst (Städtische Musikschule), Kulturamtsleiter Markus Bader und Daniel Petanic (Stadtjugendpflege). Foto: zz © zz

Die ersten beiden Male waren aus der Not geboren, jetzt gehört das „Sommerwunder“ in Freising dazu. Die dritte Auflage startet am 20. Juli.

Freising – Zwei Mal fand – von Corona erzwungen – das „Sommerwunder“ statt. In diesem Jahr gibt es die dritte Auflage des Kulturreigens im Freisinger Amtsgerichtsgarten und im Lindenkeller-Biergarten. Damit ist es, wie Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher bei der Vorstellung des Programms am Dienstag sagte, ja eigentlich schon eine Tradition. Eine Tradition, bei der Kulturamt, Musikschule, Stadtjugendpflege und Uferlos GmbH wieder gemeinsame Sache gemacht haben, um den Freisingern von 20. bis 31. Juli ein facettenreiches Kulturangebot zu unterbreiten.

Sommerwunder 2022: Die Kinder kommen nicht zu kurz

Die einen, die in diesen zwölf Tagen zu ihrem Recht kommen, sind die Kinder: An den beiden Sonntagen (24. und 31. Juli) wird es jeweils um 14.30 und 16.30 Uhr im Amtsgerichtsgarten etwas für den Nachwuchs geben – einmal mit der Kinderliedband Spaßbagage, einmal mit dem Stück „Das Krokodil aus dem Koffer“ mit dem Kindertheater im Fraunhofer. Jeweils vorgeschaltet ist ab 11 Uhr ein Frühschoppen – einmal mit der The Hot Stuff Jazzband, einmal mit Isabel Casas y Nueva Vista.

Der Startschuss fällt am 27. Juli um 19.30 Uhr mit „A Night of Funk & Soul“ – einer Preview auf das große Jubiläumskonzert im Rahmen des 50. Geburtstags der Musikschule im Herbst. 60 Jahre Funk & Soul erwartet die Besucher. Tags darauf erwartet man im Amtsgerichtsgarten die Hofmusik München, darf sich auf zwei Mozart-Serenaden freuen.

Weltmusik, Theaterkunst und Comedy

Andere Melodien werden am Freitag, 22. Juli, erklingen, wenn Traudi Siferlinger und Pitu Pati zur Weltmusik laden – die Abseits Ramblers als Support inklusive. Freunde der Theaterkunst kommen am Samstag, 23. Juli, auf ihre Kosten: Michael A. Grimm (bekannt aus „Der Bulle von Tölz“, „Rosenheim Cops“ oder auch „Tatort“-Folgen) wird mit Patrick Süskinds Monodrama „Der Kontrabass“ einen hochkarätigen Theaterabend bestreiten.

Wieder was anderes bietet das Sommerwunder am Donnerstag, 28. Juli: Comedy mit Shahak Shapira – manchmal bitterböse, manchmal humorvoll, auf jeden Fall nicht immer leicht verdaulich. Wie sich das für gute Comedy eben gehört.

Auf einen Weltstar an der Gitarre können sich die Besucher am Freitag, 29. Juli, freuen: Das als Django-Reinhardt-Inkarnation gefeierte Saiten-Genie Bireli Lagrene wird, zusammen mit dem Joscho Stephan Trio, den Amtsgerichtsgarten mit Gypsy-Swing verzaubern.

Am Samstag, 30. Juli, geht es musikalisch gesehen in die Alpen: Austria4+ zelebrieren den Austropop, garantieren ein Stelldichein mit Ambros, Danzer, STS, Hubert von Goisern und anderen Größen aus der benachbarten Alpenrepublik. Den Support zu diesem „leiwanden“ Abend gestaltet die Stadtkapelle.

Im Lindenkeller geht‘s ebenfalls rund

Dann ist da noch der Lindenkeller, wo am Sonntag, 24. Juli, William T& Black 50s Rock’n’Roll vom Feinsten bieten, am Mittwoch, 27. Juli, die Poetry Slammer zusammenkommen und am Abschlusstag die Storyville Shakers New Orleans Jazz vom Feinsten kredenzen.

Und als wäre das nicht genug, wird am Mittwoch, 27. Juli, ab 18 Uhr auch noch der Jugendkulturpreis des Landkreises im Amtsgerichtsgarten übergeben – an jenem Ort also, den Kulturreferentin Susanne Günther als „neuen Kreativort“, als „identitätsstiftend und international“ würdigte.

Ticketvorverkauf für das Sommerwunder 2022 ab 13. Juni

Der Ticketvorverkauf startet online und beim Kartenvorkauf der Stadt (0 81 61/5 44 43 33) am Montag, 13. Juni. Für den Amtsgerichtsgarten werden rund 300 Karten, für den Lindenkeller rund 150 Karten verkauft. Für das leibliche Wohl bei den Veranstaltungen ist gesorgt, betonen die Veranstalter unisono.

