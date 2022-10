Physiker, Musiker und jetzt auch Regisseur: Kurt Hartel taucht in seinem Film ins musikalische Kuba ab

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Er ist leidenschaftlicher Musiker, Kernphysiker und Regisseur: Kurt Hartel. Seine Dokumentation „La Clave“ ist aktuell im Kino zu sehen. © zz

Er ist Kernphysiker, Musiker und nun auch Regisseur: Kurt Hartel. Seine Dokumentation „La Clave - Das Geheimnis der kubanischen Musik“ läuft aktuell in Kinos.

Pallhausen/Kuba – Sein Name ist Hartel. Kurt Hartel. Genauer: Dr. Kurt Hartel. Und eigentlich ist er Kernphysiker, hat in Garching, Heidelberg und Genf gearbeitet, auch lange selbstständig geforscht. Doch wer Kurt Hartel googelt, der entdeckt einen anderen Hartel: den Filmemacher und Regisseur. Mit der 90-minütigen Dokumentation „La Clave – Das Geheimnis der kubanischen Musik“ ist der begeisterte Musiker Hartel derzeit in vielen Kinos präsent. Das Freisinger Tagblatt hat den Mann zu Hause in Pallhausen besucht – und dabei etwas von ihm gelernt: „Physik und Musik sind keine Gegensätze.“

Skifahren, Bergsteigen und Musik – das sind die Dinge, die er am längsten in seinem Leben macht, erzählt der Mann Jahrgang 1946, der seit 1968 im Landkreis wohnt. Und Musik ist auch das Thema, dem er sich in seiner Dokumentation „La Clave“ widmet. Entstanden ist die Idee zu diesem ganz außergewöhnlichen Projekt, weil Hartel in einer Münchner „Altherrenband“, wie er selbst sagt, mitspielte. Eher aus einer Laune heraus kam die Idee auf, nach Kuba zu fahren: „Vier Wochen später waren wir alle auf Kuba“, erzählt Hartel. 2006 war das. Am dritten Tag dann ein Schlüsselerlebnis: Hartel lernt den kubanischen Saxophonisten Cesar Lopez kennen – eine Größe der kubanischen Musikszene und Gründer des Habana Ensembles. Mit ihm, so erinnert sich Hartel, taucht er ab in das musikalische Havanna, ist davon völlig überwältigt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

2007 fliegt Hartel gleich wieder nach Havanna, besucht dort ein Konzert von Cesar Lopez. Seitdem ist er in der Szene verankert, hat einen direkten Zugang dazu. Immer wieder ist er in Kuba, allmählich wächst die Idee, einen Film über die kubanische Musikszene zu machen. Es braucht mehrere Anläufe, bis das Realität wird, bis Hartel seine Idee, verwirklichen kann: „Ich wollte die Menschen erzählen lassen“, beschreibt Hartel seinen Ansatz. Er schickt auch seine zwei Kameraleute los, damit sie „ihr“ Havanna abbilden.

„Geplant hätte es nie geklappt“

Rückblickend, so sagt Hartel, sei das alles dann doch recht planlos abgelaufen. Aber: „Geplant hätte es nie geklappt“, weiß er heute – auch wenn es freilich jemanden gab, der alle bürokratischen Hürden zu überwinden half, auch wenn es freilich einen Drehplan gab, der festlegte, wann man sich wo mit welcher Musikgruppe traf. Ein Beispiel: Als er und sein Team für den Dreh den Zeitraum von Januar bis zum 5. Mai 2018 vorgesehen haben, lernt Hartel kurz vor seiner Abreise am 1. Mai während seiner Arbeit Olavo Alen kennen. Der ist Musikhistoriker, Musikprofessor, wird von Hartel kurzerhand in sein Konzept eingebaut und führt nun durch den Film, entschlüsselt die Ursprünge kubanischer Musik. Seine Arbeitsweise beschreibt Hartel so: „Ich bin wie ein Dackel, der in den Fuchsbau reingeht.“ Und etwas hat er in Kuba gemäß eines Sprichworts auch gelernt: „Unlösbare Probleme haben eine kubanische Lösung.“

„Der ganze Film ist einfach passiert“, sagt Hartel. Die Frage, vor der Hartel dann nach den Dreharbeiten stand: „Wie bringe ich die kubanische Seele rein?“ Die Nachbearbeitung, für die er sich zwei erfahrene Cutter ins Boot holte, rang ihm schon Respekt ab. Doch ganz offenbar ist das Projekt gelungen, denn die Dokumentation hat bereits mehrere Preise abgeräumt. Wichtig war Hartel immer, dass er völlig unabhängig arbeiten kann, weshalb er auch keine Geldgeber hatte, sondern das gesamte Projekt aus Eigenmitteln finanziert hat.

Film nochmals überarbeitet

Den Film gemacht habe er freilich nicht mit der „Illusion“, dass er damit einen Riesengewinn mache, betont Hartel. Er hoffe lediglich, dass die Ausgaben gedeckt werden, hat dazu 2017 die Produktionsfirma LAUTRAZfilm gegründet. Eigentlich sollten Einnahmen ja schon früher fließen. Zunächst aber hatte Hartel keinen Verleih gefunden, hat den Film parallel bei Festivals eingereicht. 2020 hat er dann einen Vertrag mit einem Verleih abgeschlossen – und dann kam Corona. Die Zeit nutzte Hartel, den Film nochmals zu überarbeiten und dramaturgisch leicht zu verändern. Und diese Version ist nun auf dem Weg in die Kinos im deutschsprachigen Bereich.

Im Neufahrner Cineplex war Vorpremiere von „La Clave“, nach einer Kinotour durch Deutschland weiß Hartel: „Der Film hat sein Publikum.“ Und damit hat er jetzt erstmal sein Ziel erreicht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.