Lach- und Schieß-Insolvenz: Künstlerin mit Wurzeln im Landkreis Freising fühlte „Schockstarre“

Von: Andreas Beschorner

Teilen

„Aufgestaut“ hieß das Programm der „Lach- und Schieß“ im Jahr 2022. Christl Sittenauer, Frank Klötgen (l.) und Sebastian Fritz waren die Protagonisten. © Oliver Bodmer

Kabarettistin Christl Sittenauer schildert im FT-Interview ihr Leben nach der Lach- und Schieß-Insolvenz. Ihr Motto: Auf zu neuen Ufern.

Landkreis - Schluss mit lustig. Eine weit über München hinaus bekannte Institution hat Insolvenz angemeldet: Die Lach- und Schießgesellschaft hat nach Streitereien hinter den Kulissen und zwischen den Gesellschaftern ihren Betrieb eingestellt. 1953 von dem legendären Dieter Hildebrandt mitgegründet, ist nun nach 70 Jahren Schluss. Davon besonders betroffen sind nicht nur die Gäste und Freunde der „Lach- und Schieß“, sondern vor allem auch das derzeitige Ensemble. Dem gehört Christl Sittenauer, geboren in Reichertshausen (Marktgemeinde Au), bekannt durch Improvisationstheater wie Bühnenpolka und Fastfood, seit 2020 an. Das Freisinger Tagblatt hat mit dem Mitglied des Schwabinger Ensembles aus Freisinger Landen gesprochen.

Die Lach- und Schießgesellschaft musste Insolvenz anmelden. Wie sehr trifft Sie das als Mitglied des derzeitigen Ensembles?

Volle Kanne. Sowohl finanziell, wie auch beruflich, aber vor allem emotional. Uns wurden die Gagen nicht ausbezahlt, und wir waren von Dezember bis zur Schließung im Februar im Schnitt vier Mal pro Woche auf der Bühne, im Laden und auch auf Tour. Unser Terminkalender war ursprünglich bis Ende März gut gefüllt mit Terminen, an denen ich jetzt viel frei habe, weil es nicht so kurzfristig möglich war, ihn mit anderen Auftritten zu füllen. Aber vor allem emotional, weil ich mit meinen beiden fantastischen Kollegen Sebastian Fritz und Frank Klötgen eine super Zeit hatte und wir gerne die weiteren Auftritte gespielt hätten in den vollen Häusern, die noch auf unserer Tour gewesen wären. Aber auch im Laden. Dass es jetzt zu einem abrupten Ende kam, ohne Möglichkeit zum „Abschied“, nimmt mich schon mit.

Inwieweit waren Sie und das Ensemble in diese Entwicklung und in die Entscheidung eingebunden? Oder hat Sie das völlig überrascht?

Zum Ende hin haben wir es immer stärker mitbekommen, dass sich da eine Schieflage entwickelt hatte, aber wirklichen Einblick in die Geschäftsführung hatten wir nie. Wir sind davon ausgegangen, dass das schon läuft. So wurde es uns auch lange mitgeteilt.

Hätte man die Insolvenz verhindern können? Wie sehen Sie das?

Das kann ich nicht genau beurteilen, dazu fehlt mir Einblick in alle Zahlen und so weiter. Ich finde aber, man hätte es verhindern müssen, dass ein Haus wie die Lach- und Schießgesellschaft insolvent geht. Aber dazu konnten sich eben nicht alle Parteien zusammenraufen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Was bedeutet das nun zeitnah und konkret für Sie? Auch in finanzieller Hinsicht.

Na ja: Erstmal ist das großer Mist. Wir hoffen immer noch, dass wir unser Geld bekommen oder zumindest einen Teil davon, wenn sich eine Insolvenzverwaltung einschaltet. Falls nicht, muss ich mir sehr positive, heitere Gedanken machen und daran denken, was es für eine schöne Zeit war und wohin es mich gebracht hat.

Startet eine Solokarriere: Christl Sittenauer war Ensemblemitglied der Lach- und Schießgesellschaft in München. Jetzt ist das Kabarett insolvent. Für die gebürtige Reichertshausenerin heißt es deshalb: Auf zu neuen Ufern. © PHILIP HERZHOFF

Sie haben derweil Ihr eigenes Soloprogramm „Frauen sind keine Menschen“ geschrieben und auf die Beine gestellt. Ist das ein Ersatz? Inwieweit hilft Ihnen das?

Sehr, nach zwei Wochen Schockstarre und auf der Couch stürze ich mich jetzt auf meine Solokarriere, spiele viele Kabarett-Wettbewerbe und versuche noch einige Auftritte in Häusern im deutschsprachigen Raum an Land zu ziehen. Das ist schon extrem hilfreich, weil ich mir parallel zum Ensemblestück dieses Soloprogramm aufgebaut habe, welches Ende letzten Jahres Premiere hatte und jetzt quasi sofort spielbereit ist.

Wie wird es für Sie mittelfristig weitergehen? Ist ein Revival der Lach- und Schießgesellschaft denkbar? Oder haben Sie damit völlig abgeschlossen?

Ohne Abschluss ist es schwer abzuschließen, das werden wir auf jeden Fall noch organisieren. Wir spielen unsere Derniere! Was im Laden passiert, können wir nicht beeinflussen, es wird vermutlich dauern, bis es da wieder läuft, falls sich Leute finden, die es wieder zum Laufen bringen. Ich hoffe es sehr, weil das nicht enden darf. Wir drei treffen uns weiter und haben mit der Planung begonnen, wie wir weitermachen können. Sieht gut aus.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.