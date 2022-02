Ladendieb-Trio in Attaching: Einer flüchtete, zwei hielten die Markt-Mitarbeiter fest

Von: Helmut Hobmaier

Die Polizei raste nach Attaching, wo Mitarbeiter zwei Ladendiebe festhielten. © Daniel Karmann

Ladendiebe und ein Mann, der einen Container aufbrechen wollte, hielten die Polizei auf Trab. Die landete dabei einen Volltreffer.

Freising - Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Verbrauchermarkts an der Attachinger Raiffeisenstraße beobachtete am Samstag gegen 12.25 Uhr, wie drei Männer mehrere Gegenstände in ihre mitgeführten Rucksäcke steckten. Im Anschluss passierten die Männer im Alter von 25, 24 und 20 Jahren den Kassenbereich, ohne die eingepackten Waren – Kosmetik- und Elektroartikel im Gesamtwert von 450 Euro – zu bezahlen. Als die Ladendiebe von Mitarbeitern des Markts angesprochen wurden, ergriff der 20-Jährige die Flucht, berichtet die Polizei. Die beiden anderen konnten bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden. Die Beamten stellten nicht nur das Diebesgut sicher, sondern auch die Geldbörse des Geflüchteten samt Ausweis.

Beim Aufbrechen eines Containers auf frischer tat ertappt

Auf frischer Tat ertappt wurde ein 24-jähriger Freisinger, als er einen Baucontainer beim Vöttinger Tunnel aufbrechen wollte. Der junge Mann versuchte am Samstag gegen 19.30 Uhr gerade, den Verschlussriegel des Containers mit einem Werkzeug aufzuhebeln, als eine Streife vorbeikam. Was der 24-Jährige entwenden wollte, und ob er als Täter für weitere Einbrüche in Frage kommt, muss noch geklärt werden, so die Polizei. Bei seinem Einbruchsversuch verursachte der Mann einen Schaden von 500 Euro. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines versuchten, besonders schweren Falles von Diebstahl eingeleitet.

