LAG Mittlere Isarregion: Erfolgreiche Bilanz der Projekte im Kreis Freising

Von: Andreas Beschorner

Leader-Vorzeigeprojekt: Auch der Isarsteg Nord in Freising wurde mit EU-Mitteln gefördert – als eines von 90 Projekten in den vergangenen 20 Jahren. © Beschorner

Die LAG Mittlere Isarregion lud zum virtuellen Workshop ein. Dabei bereitete man die Teilnehmer auf die nächste Bewerberphase vor und zog Bilanz.

Freising – Die Leader-Förderperiode 2014 bis 2022 neigt sich dem Ende zu. Auch für die LAG Mittlere Isarregion wird es also Zeit, sich über die nächste Förderperiode, die von 2023 bis 2027 dauern wird, Gedanken zu machen. In einem ersten (virtuellen) Workshop wurde am Freitag auf die vergangenen Projekte und Leistungen zurückgeblickt und vor allem auch die Gebietskulisse der LAG Mittlere Isarregion verändert. Die Formulierung konkreter Handlungsziele und die Entwicklung von Projekten sollen dann in einem zweiten (hoffentlich nicht mehr virtuellen) Workshop Mitte April erfolgen.

Neun Gemeinden aus den Landkreisen Freising und Erding bilden derzeit die Gebietskulisse, für die die LAG Mittlere Isarregion zuständig ist: Freising, Neufahrn, Hallbergmoos, Marzling und Langenbach auf Freisinger Seite, Oberding, Eitting, Berglern und Langenpreising auf Erdinger Seite – verbunden durch die Isar und den Flughafen München. Nun haben sich, so berichtete LAG-Manager Hans-Hinrich Huss, die Gemeinden Eching, Zolling und Wartenberg um eine Mitgliedschaft beworben, ob die Stadt Erding auch noch teilnehmen will, sei noch nicht entschieden, so Huss.

Sowohl der LAG-Vorsitzende, Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, als auch Erdings Vize-Landrat Franz Hofstetter fanden das eine gute Sache: „Die Erweiterung macht Sinn“, betonte Eschenbacher, sollte auch Erding teilnehmen, handele es sich um „ein gutes, überschaubares Gebiet“. Ein weiterer Kandidat könnte die Gemeinde Taufkirchen sein, entschieden ist aber noch nichts.

Seitdem es den Leader-Prozess (erst ab 2002 als LAG Freisinger Moos, ab 2007 dann als Mittlere Isarregion) gibt, sind rund 90 Einzelprojekte mit einer Gesamtinvestitionssumme von rund 30 Millionen Euro realisiert worden, wobei – und das ist das Entscheidende bei Leader – 11,5 Millionen Euro an Fördermittel geflossen sind. Beispiele, die Huss aufzählte: Die „Freisinger Land Genusslinie“ in der Freisinger Innenstadt, die Förderung von Streuobstwiesen, das MIA Mobilitätskonzept der ILE Ampertal, ein quartiersübergreifendes Management für Senioren, die einzelnen Ortsteilentwicklungskonzepte für die Stadt Freising, eine Machbarkeitsstudie für Radschnellverbindungen oder auch die Biometzgerei in Niederhummel, die Umgestaltung des Vöttinger Weihers und der Isarsteg Nord in Freising.

„Wir konnten schon gute Impulse setzen“, fasste Eschenbacher all diese erfolgreichen Projekte zusammen, Leader habe sich, so die Bilanz von Huss, „positiv entwickelt“. Nun also die nächste Förderperiode ab 2023: Auch wenn in der vergangenen Woche noch keine konkreten Projekte aufgelistet und beschlossen wurden, erwähnten die Teilnehmer Maßnahmen, für die sie Leader-Unterstützung erhoffen: Dazu gehören beispielsweise die Wiederbelebung des Metzgerwirts in Giggenhausen, das „Pfarrheim plus“ in Massenhausen oder der Barockstadel in Marzling.

Die Aufgabe, die sich nun stellt, um auch bei der nächsten Leader-Periode ausgewählt zu werden und zum Zug zu kommen, ist die Erstellung einer neuen Lokalen Entwicklungsstrategie (LES). Die muss dann bis zum 15. Juli 2022 eingereicht werden, die Auswahl der LAGs, die ab 2023 in den Genuss der Leader-Förderung kommen, erfolgt dann wohl im Herbst.

