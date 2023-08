Laienbühne Freising ist nach drei Jahren endlich zurück: In den Startlöchern mit „Die kleine Welt“

Von: Andreas Beschorner

Die Pandemie-Zeit hat die Laienbühne Freising gut überbrückt. Und jetzt geht’s zurück auf die Bühne mit dem Volksstück „Die kleine Welt“ von Franz Gischel. Mit dabei sind: (v. l.) Hobbyschauspieler Franz Kaindl, Regisseur Wolfgang Schnetz sowie die Spielerinnen und Spieler Elisabeth Reisch, Daniela Lederer und Richard Brückl. © Lehmann

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, in den Startlöchern steht die Laienbühne Freising bereits seit drei Jahren. Nach der langen Pause wird‘s endlich Zeit, dass „Die kleine Welt“ endlich auf die Bühne kommt.

Freising – 35 Jahre jung wird die Laienbühne Freising in diesem Jahr. Die Rückkehr in die angestammte Heimat namens Asamsaal ist zwar noch immer nicht möglich, aber immerhin können die Mimen nach drei Jahren Corona-Pause wieder auf die Theaterbretter zurückkehren. Das FT hat mit Regisseur Wolfgang Schnetz über die ganz besondere Situation, über die Inszenierung von „Die kleine Welt“ und über die Luitpoldhalle gesprochen. Zum Glück ist der nicht abergläubisch.

Herr Schnetz, die erste Frage ist ganz kurz: Endlich?

Ja: endlich. Darauf mussten wir drei Jahre warten. Immer wieder musste der Vorstand schweren Herzens entscheiden, dass die Pandemie-Lage eine Aufführung nicht zulasse. Auch als rund um uns herum schon manchmal Theater gespielt wurde, haben wir noch verzichtet, weil das Risiko zu groß gewesen wäre.

Wie groß ist die Vorfreude auf „Die kleine Welt“?

Ziemlich groß. Vor allem ist die Neugier groß. Denn ich habe „Die kleine Welt“ ein bisschen nach Freising transportiert. Da tauchen Schauplätze und Namen auf, die es in Freising wirklich gibt oder gegeben hat, hinzukommen Anspielungen auf tatsächliche Ereignisse. Insofern hatte die Verschiebung um drei Jahre auch ihren Vorteil, weil ich permanent an dem Stück gearbeitet habe und es so eine Art „neue kleine Welt“ geworden ist.

Was sind für den Regisseur die besonderen Herausforderungen des Stücks?

Das Stück verlangt den Humor der Spieler, sprich: Es braucht Spieler, die aus dem Text was machen. Nach diesem Kriterium habe ich auch die Schauspieler ausgesucht. Wir hatten jetzt einmal den ersten Durchlauf, bei dem alle elf Spieler da waren. Und: Es hat gut funktioniert. Jetzt müssen wir noch feilen und die Inszenierung endbearbeiten. Ab Anfang September werden wir sieben Mal in der Luitpoldhalle proben. Und das ist mit die größte Herausforderung. Denn bisher konnten wir zwar dankenswerterweise im Gebäude von Richard Brückl proben, aber nicht in der Luitpoldhalle. Beim Bühnenbild nützen wir und Bernd Flassak das kleinste Mü aus, das geht.

Sie erschaffen die „Kleine Welt“ mit ihrer Handwerkskunst auf der Bühne: (v. l.) Tobias Schönegge, Andreas Schwarz, Ludwig Kropp und der Technische Leiter der Laienbühne Freising, Bernhard Nadler, sind seit Monaten dabei, die Kulissen nach einem Entwurf von Bühnenbildner und Bühnenmaler Bernd Flassak zu fertigen. © Lehmann

Sie sind Regisseur, spielen aber auch selbst. Welche Rolle übernehmen Sie – und warum?

Ich spiele den Oberwachtmeister Josef Hackl. Der ist so eine Art Verbindungselement in dem Stück, der das Skandälchen aufklären soll. Der Schauspieler, den ich für diese Rolle vorgesehen hatte, musste allerdings aus privaten Gründen absagen –- und das zu einem Zeitpunkt, der zwar früh genug war, um eine Umbesetzung noch hinzubekommen, aber zu spät, um einen ganz neuen Schauspieler mit der Rolle zu betrauen. Und weil ich den Text ja eh schon konnte, habe halt ich die Rolle übernommen. Mir ist als Regisseur ja schon einiges passiert – beispielsweise hat man mir das Asamtheater wegen Statikproblemen bei meinem Regie-Debüt 2014 nach nur wenigen Aufführungen zugesperrt. Aber das jetzt ist wieder eine neue Erfahrung.

Macht die Doppelrolle die Sache schwieriger?

Nein. Gott sei Dank waren die Szenen ja schon weitestgehend festgelegt. Sich da einzugewöhnen, war für mich also nicht so schwierig. Bei einer großen Rolle wäre das selbstverständlich nicht möglich gewesen. Freilich brauche ich als Schauspieler auch eine Regie, aber da hilft mir das Ensemble sehr. Die sagen mir schon, wenn ich was anders machen soll, und ich bin froh, dass sie mir das sagen.

Ist die Lust, die Bühne zu betreten, beim Ensemble noch größer als sonst? Oder hat man in drei Jahren was verlernt?

Die Freude am Spielen ist nach wie vor vorhanden. Und das Ensemble hat das Theaterspiel auch nicht verlernt. Das ist wie Radfahren. Zudem haben manche ja so bald es wieder ging, auf anderen Bühnen gestanden – Richard Brückl und Daniela Lederer beispielsweise in Attaching, der Brückl Richard, hat in „Dahoam is Dahoam“ mitgespielt. Und alle anderen kamen an und haben gespielt wie vor drei Jahren. Was mich besonders freut, ist, dass die Jugend am Ball geblieben ist: Neuzugang Veronika Jackermaier und Max-Emanuel Reisch sind zwar drei Jahre älter geworden, aber nach wie vor voll bei der Sache. Geändert hat sich gegenüber vor drei Jahren das Organisatorische: So gibt es neue Ansprechpartner bei der Stadt, manche Reglementierungen haben sich geändert. Eine Herausforderung war, dass nach drei Jahren, in denen wir nur Ausgaben hatten, die Besucher ja nicht merken sollen, dass und wo wir sparen mussten. Nicht geändert hat sich der Zusammenhalt mit den anderen Theatergruppen im Landkreis.

Letzte Frage: Abergläubisch sind Sie nicht, oder?

(lacht) Ich weiß schon, worauf Sie anspielen: auf den Premierentermin am Freitag, 13. Oktober. Aber: Nein, ich bin nicht abergläubisch. Viel wichtiger ist mir zu erwähnen, dass wir dieses Mal alle unsere zwölf Vorstellungen innerhalb von vier Wochen durchziehen müssen, weil wir uns die Luitpoldhalle halt mit dem Abonnement-Theater der Stadt teilen müssen.

Kartenvorverkauf und Aufführungstermine

Premiere ist am Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr, in der Luitpoldhalle.



Weitere Termine: Samstag, 14. Oktober, 20 Uhr; Sonntag, 15. Oktober, 15 Uhr; Freitag, 20. Oktober, 20 Uhr; Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr; Sonntag, 22. Oktober, 15 und 19 Uhr; Freitag, 27. Oktober, 20 Uhr; Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr; Sonntag, 29. Oktober, 15 und 19 Uhr; Samstag, 11. November, 20 Uhr.



Der Vorverkaufsbeginn für die „Kleine Welt“ ist am Freitag, 8. September, ab 10 Uhr beim Kartenvorverkauf der Stadt Freising am Rindermarkt 20. Telefon: (0 81 61) 54 44 333; Fax: (0 81 61) 54 54 100; E-Mail: tickets@freising.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr; Samstag, 9 bis 13 Uhr.

Ein Link zur Online-Buchung findet sich auf der Homepage: www.laienbuehne-freising.de.