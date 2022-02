Landkreis bereitet sich auf Flüchtlingsströme vor - FDP will ukrainische Flagge hissen - Mahnwache am Sonntag

Landratsamt hat Koordinierungsgruppe gebildet

Von Manuel Eser schließen

Der Landkreis Freising bereitet sich auf mögliche Flüchtlingsströme aus der Ukraine vor. Die FDP will ein Zeichen der Solidarität setzen.

Landkreis – Das Landratsamt Freising hat noch am Freitag auf die russische Invasion in die Ukraine reagiert und eine Koordinierungsgruppe ins Leben gerufen. Sie soll sich mit allen Fragestellungen und Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine auf den Landkreis zukommen könnten, befassen“, teilte Susanne Zottmann, persönliche Referentin des Landrats mit.

In dieser Koordinierungsgruppe sind unter anderem die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK), Kolleginnen und Kollegen aus der Asylunterbringung, dem Freisinger Gesundheitsamt und Hilfsorganisationen vertreten.

Landrat bei Unterbringungen zuversichtlich

Thematisiert wird in dieser Runde auch die eventuell notwendig werdende Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine im Landkreis, erklärte Zottmann. „In diesem Zusammenhang werden Pläne zur Unterbringung von Flüchtlingen geprüft, die eine Vielzahl von Möglichkeiten in Betracht ziehen.“

Landrat Helmut Petz selbst hatte sich in der Kreisausschuss-Sitzung am Donnerstag bereits zuversichtlich gezeigt, was Unterbringungen angeht. „Wir haben viele Puffer.“ Je nach Anzahl der Menschen, die aus dem Kriegsgebiet flüchten, könnten auch Turnhallen von Landkreis-Schulen als Unterkünfte reaktiviert werden.

+ Landrat Helmut Petz: „Wir haben Puffer.“ © Christian Schranner

Die Grünen-Kreisrätin Verena Juranowitsch hatte das Thema in der Ausschuss-Sitzung aufs Tapet gebracht. Dem FT sagte sie: „Mir ist es wichtig, dass wir jetzt schon darüber nachdenken, was zu tun ist, wenn die Menschen aus der Ukraine ankommen. Denn das wird früher oder später der Fall sein.“

Neues gesellschaftliches Engagement gefragt

Man müsse dazu die Arbeitskreise Asyl ins Boot holen, weil hier bereits viel Expertise vorhanden sei, betonte Juranowitsch. Aber auch die Blaulicht-Organisationen sollten ins Gespräch miteinbezogen werden. Es werde auch viel gesellschaftliches Engagement benötigt. Denn es würden sicher auch viele Familien mit Kindern kommen, die vermutlich nicht sofort in Kindergärten untergebracht werden könnten.

„Wir warten im Augenblick noch ab“, berichtet Elisabeth Stroh, Sprecherin des Arbeitskreises Asyl Freising. Fest steht: Alle Ehrenamtlichen, die sich derzeit engagieren, sind mit den von ihnen betreuten Menschen gut ausgelastet. „Wir werden also mit Sicherheit, wenn es so weit ist, in Absprache mit dem Landratsamt neue Kräfte akquirieren müssen.“

FDP fordert ukrainische Flagge am Landratsamt

Die Freisinger FDP fordert Landrat Helmut Petz derweil auf, als Zeichen der Solidarität die ukrainische Flagge am Landratsamt zu hissen. „Für das was unsere Freundinnen und Freunde in der Ukraine in diesen Stunden erleben“, schreiben die liberalen Kreisräte Tobias Weiskopf und Susanne Hartmann in einem Offenen Brief an den Landrat. Als Politiker vor Ort könne man vor allem seine Solidarität zum Ausdruck bringen.

Die Grünen organisieren am Sonntag um 18 Uhr eine Mahnwache für Frieden in der Ukraine auf dem Marienplatz in Freising. Unter anderem wird Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher sprechen. Der Landtagsabgeordnete Johannes Becher findet deutliche Worte: „Mit dem Einmarsch in die Ukraine hat Russland Völkerrecht gebrochen. Es ist Krieg in Europa. Wir müssen klare Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzten.“