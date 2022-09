Landkreis Freising bereitet sich auf weitere Geflüchtete vor: Halle wird eingerichtet

Von: Wolfgang Schnetz

Auch das THW Freising packt wieder beim Einrichten der Unterkunft an – wie hier im März in Moosburg. © Archiv: Albrecht

Auf Aufforderung der Regierung: Die Blaulichtorganisationen richten eine Halle in Nandlstadt für Geflüchtete aus der Ukraine ein.

Landkreis – Der Landkreis Freising rüstet sich derzeit für die Aufnahme weiterer geflüchteter Menschen aus der Ukraine. Pressesprecherin Susanne Zottmann vom Landratsamt Freising teilt mit: „Weil die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine derzeit wieder steigt, hat die Regierung von Oberbayern nun alle Landkreise und kreisfreien Städte aufgefordert, sich auf die Zuweisung weiterer Personen vorzubereiten.“

In Nandlstadt fündig geworden

Der Landkreis Freising habe daraufhin mit Hochdruck nach Unterbringungsmöglichkeiten gesucht – und ist fündig geworden. Neben einigen kleineren Unterkünften konnte eine Erstaufnahmeeinrichtung für 50 Personen in Nandlstadt akquiriert werden. Es handelt sich dabei, so war zu erfahren, um eine Halle, in der der Landkreis bereits Materialien für die Ausstattung von Unterkünften und den Katastrophenschutz eingelagert hat. Mit der Ankunft der ersten ukrainischen Flüchtenden werde in den nächsten Wochen gerechnet, hieß es am Freitag.

Jeder hilft mit

Mit der Unterstützung der Feuerwehr Nandlstadt, des Bayerischen Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks werde die Erstaufnahme-Einrichtung in den nächsten Tagen aufgebaut“, meldet Susanne Zottmann weiter. „Dafür ist das zuständige Sachgebiet Asylangelegenheiten und Flüchtlingsmanagement sehr dankbar“, heißt es aus dem Landratsamt. „Wir sind beeindruckt, mit welchem Engagement hier geholfen wird. Der Zusammenhalt der Menschen in diesem Landkreis ist immer wieder beeindruckend.“

Der Hintergrund

Seit der Invasion russischer Truppen in der Ukraine hat das Landratsamt Freising 22 zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte mit 272 Plätzen geschaffen. 250 Ukrainerinnen und Ukrainer wurden in bereits bestehenden Asylbewerberunterkünften untergebracht.

Mehr als 1000 Personen haben mittlerweile dank der Mithilfe vieler Freiwilliger und Ehrenamtlicher im Landkreis Freising ein privates Zuhause gefunden.

