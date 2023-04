Unterschiedliche Voraussetzungen: Kammerberg kann, Attaching sollte und Palzing muss punkten

Feiert möglicherweise sein Comeback: SVA-Stürmer Ivan Rakonic (grün) hat seine Verletzung auskuriert. © Michalek

Punkten wollen an diesem Wochenende natürlich alle drei Bezirksligisten aus dem Landkreis. Unter Druck stehen aber nur der SVA Palzing und der BC Attaching.

Landkreis - Die SpVgg Kammerberg gastiert an diesem Wochenende in der Bezirksliga Nord bei Spitzenreiter FSV Pfaffenhofen (Samstag, 14 Uhr) und kann dort ohne Druck auflaufen. Mehr zu verlieren hat der BC Attaching gegen den VfB Eichstätt II (Samstag, 14 Uhr). Es geht um Punkte für den Klassenerhalt. Die hat Palzing am Sonntag um 15 Uhr im Kellerduell beim VSST Günzlhofen bitter nötig. Denn sollten die Ampertaler verlieren, wird der Rückstand auf den Relegationsplatz auf neun Punkte anwachsen.

SVA Palzing darf sich keine Nullrunde in Günzlkofen erlauben

Die Palzinger wissen, dass sie sich eine Nullrunde in Günzlhofen nicht erlauben dürfen. Trainer Gianluca Dello Buono verpackt die Botschaft positiver: „Wir wollen mutig angreifen und auf Sieg spielen, um noch einmal drei Punkte feiern zu können.“ Dieses Erlebnis liegt lange zurück, genauer: Sechseinhalb Monate haben die Palzinger in der Bezirksliga Nord nicht mehr gewonnen. Aufzugeben ist den Spielern aus dem Ampertal allerdings fremd. Warum auch? Sie haben weiterhin die Chance auf den Klassenerhalt, denn mit einem Sieg könnten sie im Idealfall vier Punkte an den Relegationsplatz heranrücken.

Dafür bedarf es allerdings einer Steigerung gegenüber der 0:6-Niederlage beim FC Schwabing vor einer Woche. Der VSST Günzlhofen ist im Gegensatz zu den Palzingern nach der Winterpause noch ohne Punktgewinn. Dafür gab es zwei deftige Klatschen: Auf das 0:8 bei Spitzenreiter Pfaffenhofen folgte eine 0:4-Niederlage im Kellerduell mit Untermenzing. Auch für Günzlhofen wird es ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Der Sonntag wird zeigen, wer mit dieser Situation besser umgehen kann. Gut für Palzing: Stürmer Ivan Rakonic könnte nach auskurierter Verletzung sein Comeback feiern.

Attachinger Coach fordert von seiner Truppe eine deutliche Antwort

Bereits am Samstag ist der BC Attaching im Einsatz. Nach dem 1:2-Dämpfer am vergangenen Wochenende bei Fatih Ingolstadt hofft Trainer Enes Mehmedovic auf eine deutliche Steigerung. Ohne wird es schwer gegen den VfB Eichstätt II. An das Hinspiel bei der Regionalliga-Reserve erinnern sich die Attachinger noch genau – und äußerst ungern: Damals hatten personell gebeutelte Attachinger gegen den mit Spielern aus dem Regionalliga-Team gepimpten Gegner keine Chance. 3:6 hieß es am Ende. So viele Gegentore haben die defensivstarken Attachinger in keiner weiteren Partie der laufenden Saison kassiert.

Vor dem Rückspiel hat der BCA erneut personelle Sorgen: Florian Neumaier wird verletzungsbedingt mindestens einen Monat ausfallen. Sebastian Aigner fehlt gegen Eichstätt ebenfalls. „Ich hoffe, dass Domenic Hörmann spielen kann“, sagt Mehmedovic. Er hätte damit in der Offensive eine zusätzliche Option. Doch wichtiger als das Personal ist für den Trainer die Einstellung: „Gegen Fatih waren wir in der ersten Halbzeit nicht wach. Außerdem müssen wir mehr kommunizieren, das ist bei uns teilweise eine Katastrophe“, so Mehmedovic.

Kein Druck beim Spitzenreiter: SpVgg Kammerberg will aber überraschen

Locker aufspielen kann am Samstag die SpVgg Kammerberg. „Wir haben absolut nichts zu verlieren“, sagt Trainer Matthias Koston vor dem Gastspiel in Pfaffenhofen. Und weiter: „Wir werden trotzdem alles reinwerfen und auf Sieg spielen.“ Die Kammerberger haben keinen Grund, sich kleinzumachen. Der Start aus der Winterpause war mit sechs Punkten aus drei Spielen erfolgreich. Einzig dem Zweiten Feldmoching musste sich der Tabellensiebte geschlagen geben. Vor allem in der Verteidigung präsentierten sich die Kammerberger stark. Mit 27 Gegentoren stellt die Koston-Elf die drittbeste Defensive der Liga hinter Feldmoching (24) und Pfaffenhofen (25).

Auf seinen Einsatz hofft der Coach: Domenic Hörmann (weiß) wäre eine weitere Option in Attachings Offensive. © Michalek

Der Unterschied zum FSV liegt in der Offensive. Die Kammerberger müssen sich mit ihren 35 Treffern zwar vor kaum einem Team der Liga verstecken, an die Hallertauer Tormaschine (63 Treffer) kommen sie aber nicht heran. Der Spitzenreiter ist zwar mit einem 3:3 in Untermenzing aus der Winterpause gestolpert, hat dann aber Günzlhofen (8:0) und Rohrbach (4:0) abgefertigt. „Sie haben eine brutal gute Offensive, sind aber generell ausgewogen besetzt“, sagt Koston über das Team von Gerhard Lösch. Und weiter: „Gery weiß aber auch, dass wir unbequem sein können.“ Und einen Vorteil haben die Kammerberger sogar: Sie können völlig befreit aufspielen.