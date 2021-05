70 Prozent Zweitimpfungen in nächster Zeit: Viele Menschen, die auf die erste Spritze warten, brauchen Geduld

Vieles hängt von Liefermenge ab

Viele Menschen, die noch keine Corona-Schutzimpfung haben, werden Geduld brauchen. Denn in nächster Zeit stehen zum Großteil Zweitimpfungen auf dem Plan.

Im Landkreis Freising stehen sowohl bei Hausärzten als auch in den Impfzentren in den kommenden Wochen vor allem Zweitimpfungen auf dem Plan.

Am 5. Juni findet auch die zweite Großaktion für Personal aus Grundschulen und Kitas statt.

Hausarzt prognostiziert, dass die Aufhebung der Priorisierung das Impftempo nicht beschleunigen wird.

Landrat erwartet Ansturm auf die Arztpraxen und später gegebenenfalls auch auf Impfzentren.

Wie Robert Stangl, Sprecher des Landratsamts, mitteilt, sind im Freisinger Impfzentrum in dieser Woche 1578 Erstimpfungen und 3330 Zweitimpfungen geplant. „Wir schätzen, dass wir in den nächsten Wochen etwa ein Verhältnis von 70 Prozent Zweitimpfungen zu 30 Prozent Erstimpfungen haben werden“, sagt Stangl. Letztendlich hänge es von der Liefermenge ab, wie viele Erstimpfungen zusätzlich verabreicht werden könnten. „Im Impfzentrum Au stehen ab kommender Woche für sechs Wochen nur Zweitimpfungen an.“

Zu den Zweitgeimpften gehört auch das Personal der Grundschulen und Kitas im Landkreis, das Mitte März im Rahmen einer XXL-Aktion geimpft worden war. Rund 2400 Personen wurden binnen eines Wochenendes mit Astrazeneca versorgt, kurz bevor das Vakzin aufgrund aufgetretener Nebenwirkungen zeitweilig ausgesetzt und später von der Ständigen Impfkommission (STIKO) nur noch für über 60-Jährige empfohlen wurde.

Aufhebung der Impfpriorisierung wird Tempo nicht beschleunigen

Daher erhalten die Betroffenen bei der Zweitimpfung, am 5. Juni nun Biontech als Impfstoff. Allerdings teilte Stangl mit, dass für die Zweitimpfung von den 2400 Geimpften nur noch etwa 1900 den Zweittermin wahrnehmen würden. Und der Rest? Von denen, die E-Mails geschickt oder angerufen hätten, habe etwa die Hälfte angegeben, sich lieber noch mal mit Astrazeneca impfen lassen zu wollen, berichtet Stangl. Der Rest sei vorab schon beim Hausarzt geimpft worden.

Wer hofft, dass die in Bayern ab Donnerstag aufgehobene Impfpriorisierung bei Hausärzten dazu führt, schneller eine erste Impfung bekommen, dürfte indes enttäuscht werden. „Diese Neuregelung bringt uns nicht ein Impffläschchen mehr“, hatte Freisings Ärztesprecher Georg Miedl betont. Allerdings werde der Erwartungsdruck in der Bevölkerung steigen.

Landrat erwartet Ansturm auf Arztpraxen und später auf Impfzentren

Landrat Helmut Petz erklärt, dass er großes Verständnis für die Sorgen der Hausärztinnen und Hausärzte habe. „Folge einer Aufhebung der Priorisierung wird natürlich sein, dass sich alle Impfwilligen ungeregelt um einen Termin bemühen werden, obwohl durch die Aufhebung der Priorisierung nicht mehr Impfstoff zur Verfügung steht. Weiterhin können nicht alle gleichzeitig geimpft werden. Mir fehlt im Moment die Fantasie, wie der zu erwartende Ansturm auf die Hausarztpraxen und später gegebenenfalls auf die staatlichen Impfzentren organisatorisch zu bewältigen sein wird.“

Allerdings sei ein weiteres Festhalten an einer Priorisierung eine grundrechtsrelevante Maßnahme. Diese müsse sich, so Petz, durch gewichtige Gemeinwohlbelange rechtfertigen lassen, wie etwa den Schutz besonderer Risikogruppen. „Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem dieser Zweck weitgehend erreicht sein dürfte.“

