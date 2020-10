Landkreis Freising: Ab sofort Maskenpflicht auf öffentlichen Flächen - Diese Regeln gelten im Detail

Der hohe Anstieg des Corona-Inzidenzwerts im Landkreis Freising hat Konsequenzen: Ab sofort gelten verschärfte Corona-Regeln für diverse Bereiche.

Landkreis – In der Nacht zum Samstag (17. Oktober) hat das Bayerische Gesundheitsministerium die Verordnung zur Änderung der Siebten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayISMV) veröffentlicht. Die darin festgelegten Einschränkungen gelten ab sofort für ganz Bayern. Die Verordnung ersetzt damit auch die erst am Freitag, 16. Oktober, erlassene Allgemeinverfügung des Landkreises Freising.

Wie berichtet, überschreitet der Landkreis Freising mit seinem aktuellen Inzidenzwert von 46,81 den Wert 35 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Daher gelten ab sofort folgende Regelungen:

■ 1. Es besteht Maskenpflicht auf Begegnungs- und Verkehrsflächen von öffentlichen Gebäuden sowie von Freizeiteinrichtungen, Kulturstätten und sonstigen öffentlich zugänglichen Gebäuden.

■ 2. Maskenpflicht gilt auch am Platz in weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 und in Hochschulen, bei Tagungen und Kongressen, in Theatern, Konzerthäusern, sonstigen Bühnen und Kinos sowie für die Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen.

■ 3. Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum und der Teilnehmerkreis von Zusammenkünften in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken ist auf Angehörige von zwei Hausständen oder auf höchstens zehn Personen beschränkt.

■ 4. Der Teilnehmerkreis an privaten Feiern (Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern oder ähnliches) ist auf die Angehörigen von zwei Hausständen oder zehn Personen beschränkt.

■ 5. Die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle ist in der Zeit von 23 bis 6 Uhr untersagt (das gilt auch für Tankstellen etc.).

Maskenpflicht und Alkoholverbot: Bei Verstößen droht Bußgeld

Bei Verstößen droht Bußgeld. Auf welchen stark frequentierten öffentlichen Plätzen eine Maskenpflicht und ein Alkoholverbot bestehen, legt das Landratsamt im Laufe der kommenden Woche fest. „Es wird jedoch bereits jetzt dringend empfohlen, auf allen öffentlichen Plätzen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen“, appelliert die Kreisbehörde in einer Mitteilung an alle Landkreisbürger.

Die aktuell gültige Verordnung kann jederzeit auch auf der Webseite des Landratsamts unter www.kreis-freising.de eingesehen werden. Bei Fragen hinsichtlich der neuen Regelungen kann man sich an das Corona-Bürgertelefon (08161) 600-601 des Landkreises wenden.

ft

