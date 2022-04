„Die gesamte Schulfamilie fiebert mit“: Jugendliche sind unter Pandemie-Bedingungen in Abi-Prüfungen gestartet

Von: Magdalena Höcherl

Für die Schüler haben die Abitur-Prüfungen unter Corona-Bedingungen begonnen. Test- und Maskenpflicht besteht nicht. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

413 Schüler aus dem Kreis Freising sind trotz Corona gut in die heiße Phase der Abiturprüfungen gestartet. Wegen der Pandemie wurden die Bedingungen geändert.

Landkreis Freising – Es geht in die nächste Runde: Am Mittwoch starteten rund 35 000 bayerische Schülerinnen und Schüler mit dem Fach Deutsch in die Abiturprüfungen, darunter 413 an den fünf Gymnasien im Kreis Freising. An diesem Freitag wird es zum zweiten Mal ernst für sie: Die Prüfung im zweiten schriftlichen Fach steht an. Obwohl die Corona-Pandemie die gesamte Oberstufe dominiert habe, herrsche nun Zuversicht, betont Claudia Theumer, Leiterin des Moosburger Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasiums.

„Im vorangegangenen Schuljahr, als die Abiturienten in der elften Jahrgangsstufe waren, gab es diesen längeren Lockdown von Januar bis März“, erinnert sich Theumer. „Danach konnten wir aber alle wieder in die Schule holen, weil wir den geforderten Mindestabstand einhalten konnten.“ Die Zeit im Distanzunterricht sei also vergleichsweise gering gewesen. Im aktuellen Schuljahr hätten die Moosburger viel Glück gehabt: „In der zwölften Jahrgangsstufe gab es nicht ein einziges mal eine Jahrgangsquarantäne“, freut sich Theumer. „Nur einzelne Schüler mussten zwischenzeitlich in Quarantäne.“

Die Testmöglichkeit nahm niemand wahr - aus Angst vor einem positiven Ergebnis

Aber auch die hätten recht unproblematisch weiterhin beschult werden können: „Wir haben schon im Vorjahr das entsprechende Equipment besorgt, sodass die Schüler von zu Hause via Stream über einen eigens eingerichteten Videoserver teilnehmen konnten.“ Alles in allem seien die Jugendlichen gut vorbereitet ins Abitur gegangen.

Claudia Theumer, Leiterin des Moosburger Gymnasiums, ist zuversichtlich, was die Abiturprüfungen angeht. © FT

Diese steht nur noch eingeschränkt unter dem Zeichen der Pandemie: Die schriftlichen Prüfungen werden in der Sporthalle geschrieben, die über eine Lüftungsanlage verfügt. Die Distanz zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen beträgt mehr als zwei Meter. Die Maskenpflicht gilt – wie in den meisten anderen Bereichen – nicht mehr. Das Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium bietet freiwillige Testmöglichkeiten an. Am Vortag der Deutschprüfung habe das allerdings niemand angenommen. Wenig verwunderlich: Wer positiv getestet wird, kann die Prüfung nicht schreiben. „Grundsätzlich sind Abschlussprüfungen immer von der Testobliegenheit ausgenommen, auch in den Vorjahren“, sagt Theumer.

Abiturienten haben halbe Stunde mehr Zeit für die Prüfungen

Das Kultusministerium hat die Bedingungen aufgrund der Pandemie ebenfalls angepasst: Im Vorfeld wurden Lehrplan- und Stoffkürzungen vorgenommen. Außerdem haben die Abiturienten jetzt für jede schriftliche Prüfung 30 Minuten länger Zeit als üblich.

Nach dem zweiten schriftlichen Fach an diesem Freitag steht nächsten Dienstag, 3. Mai, für alle in Bayern das Mathe-Abitur an. Am Donnerstag, 5. Mai, findet noch die schriftliche Französisch-Prüfung statt. Nach gut einer Woche Pause starten dann am Montag, 16. Mai, die zwei Kolloquiumswochen. Nach den zwei mündlichen Prüfungen geht dann am Freitag, 27. Mai, die heiß ersehnte Notenbekanntgabe über die Bühne.

In der Zeit bis dahin ist die Stimmung an der ganzen Schule eine besondere. „In der Prüfungszeit sind nicht nur die Abiturientinnen und Abiturienten aufgeregt und gespannt, sondern auch wir Lehrer – auch wenn wir das jedes Jahr machen“, gibt Schulleiterin Theumer zu. Das Abitur sei schließlich der wichtigste Termin im Jahr: „Es ist das Ziel, auf das wir mit den Schülerinnen und Schülern seit acht Jahren hingearbeitet haben. Da fiebert die gesamte Schulfamilie mit.“

Abitur in Zahlen

Camerloher-Gymnasium Freising: 96 Abiturienten; Josef-Hofmiller-Gymnasium Freising: 86; Dom-Gymnasium Freising: 80; Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn: 84; Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium: 67.