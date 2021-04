Wegen „Maskenamigos“: AfD fordert von Kreisräten Offenlegung von Interessenskonflikten - „Schaufensterantrag“

„Eilantrag“ sorgt im Ausschuss für Irritationen

Die AfD-Kreistagsfraktion fordert, dass Kreisräte mögliche Interessenskonflikte offenlegen. Im Ausschuss sorgte der Vorstoß für große Irritationen.

Freising – Man konnte die Fragezeichen in den Augen der Kreisräte praktisch sehen, als sich der Freisinger Kreisausschuss am Donnerstag mit einem „Eilantrag“ der AfD beschäftigen musste. Die Reaktionen reichten von Unverständnis bis Ablehnung. „Ich verstehe gar nicht, was das soll“, sagte beispielsweise Tobias Eschenbacher (FSM). Eva Bönig „Grüne“ betitelte den Antrag als „heiße Luft“. SPD-Kreisrat Sebastian Thaler deklarierte das Schreiben als „reinen Schaufensterantrag“.

„Interessen von Kreistagsabgeordneten transparent machen“ war der Antrag betitelt, den AfD-Kreisrat Gerhard-Michael Welter als „richtig formuliert“ bezeichnete. Der Inhalt: Die „Kreistagsabgeordneten“, wie die Kreisräte in dem Antrag bezeichnet werden, sollten „eventuelle Interessenkonflikte zwischen geschäftlichen Interessen mit dem Kreistag und ihrer Mitgliedschaft im Kreistag als stimmberechtigtes Mitglied des Kreistags offenlegen“.

Ratloser Oberbürgermeister: Was für Interessenskonflikte?

Dazu solle Landrat Helmut Petz ein Formular entwickeln, das die „Kreistagsabgeordneten“ dann unterzeichnen sollten. Der Anlass des Antrags war lauf der AfD „die Maskendeals einiger Abgeordneter auf Bundes- und auch auf Landesebene.“ Transparenz sei da notwendig, um nicht mit den „Maskenamigos“ in einen Topf geworfen zu werden.

Eschenbacher war ratlos: Was sollten das für Interessenkonflikte sein, die ehrenamtlich tätige Kommunalpolitiker hätten? Mögliche Interessenkonflikte beispielsweise bei Bauvorhaben und Vergaben seien ohnehin durch diverse Vorgaben und Regelungen der Gesetze und Geschäftsordnungen ausgeschlossen, indem dann Beratungs- und Abstimmungsbeteiligungen untersagt seien.

Antrag der AfD muss überarbeitet werden

Das sah auch Manuel Mück (CSU) so: Alle Kreisräte seien ehrenamtlich tätig, er könne sich nicht vorstellen, wo sich da „ein einnehmendes Wesen“ bereichern könne. Wer wann betroffen und befangen sei, sei sowieso schon geregelt – mit den entsprechenden Konsequenzen.

Eva Bönig verwies darauf, man habe zudem einen Eid geleistet. Und wie komme die AfD dazu, vom Landrat zu fordern, er solle einen Fragenkatalog ausarbeiten? Thaler betonte, der Antrag sei nicht konkret genug, außerdem gar nicht notwendig. Zudem verstehe er nicht, wieso er als „Eilantrag“ deklariert sei. Am Ende folgte Welter der Aufforderung, den Antrag zurückzuziehen, zu konkretisieren und dann wieder vorzulegen.

