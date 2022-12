40 mal auf Spurensuche: Archäologen gelangen 2022 spektakuläre Funde im Landkreis Freising

Die Grabstelle auf dem Moosburger Plan gibt einen Einblick in Bestattungsrituale, die heutzutage fremd sind. © Büro für Archäologie - Neupert, Kozik & Simm

Rund 40 archäologische Maßnahmen hat das Landratsamt Freising 2022 durchgeführt. Mit dabei waren einige spektakuläre Funde.

Landkreis – Es ist schon eine stattliche Zahl, die vom Landratsamt Freising beim diesjährigen Jahresrückblick auf den Tisch gelegt wurde: nämlich rund 40 archäologische Maßnahmen, die 2022 im Landkreis Freising durchgeführt worden sind. Gefunden wurde auf der Spurensuche nach unserer Vergangenheit vielerlei, unter anderem Hausgrundrisse, alte Erdöfen, aber auch eine rätselhafte Grabstelle auf dem Moosburger Plan.

Ausgrabungen bergen ungewöhnlichen Glücksfall

Rätselhaft ist die Grabstelle auf dem Moosburger Plan auf dem ersten Blick vor allem, weil sie einen Einblick in Bestattungsrituale gibt, die uns heutzutage fremd sind – in diesem speziellen Fall etwa die Beerdigung einer erwachsenen Person mit einem Neugeborenen auf dem Arm. Bereits 2021 stießen Arbeiter während Sanierungsarbeiten an einer Wasserleitung auf ein komplett erhaltenes Skelett – und zwar von einem relativ jungen Menschen aus dem 16. Jahrhundert. Der Glücksfall: Die Knochen von 2021 waren wie auch jene von 2022 in einem sehr guten Erhaltungszustand, was dann doch eher ungewöhnlich für solche Ausgrabungen ist, den Archäologen und Anthropologen natürlich aber die weitere Forschungsarbeit deutlich erleichtert.

Aber auch im alten „Hudler-Haus“ gab es genug zu tun für die Altertumsforscher: Einige Keramikfunde aus dem 15. und 16. Jahrhunderte untermauerten diesbezüglich die gut dokumentierte Historie des Gebäudes. Mittelalterliche Siedlungsspuren wurden zudem 2022 im Moosburger Neubaugebiet Amperauen entdeckt: Rund 30 Funde kamen ans Tageslicht. Anhand von Keramikteilen konnte eine Besiedlung ab dem späten Mittelalter nachgewiesen werden.

In Au kam ein langer Holzbohlenweg zum Vorschein

Die Spurensucher beschäftigen sich aber natürlich auch mit der jüngeren Zeitgeschichte, wie etwa mit der Sabathielbaracke auf dem ehemaligen Moosburger Kriegsgefangenenlager Stalag VII A. Bei der von der Stadt gekauften denkmalgeschützten Immobilie wurden nun endlich Notsicherungsmaßnahmen eingeleitet, um den Verfall der Baracke wenigstens einigermaßen zu verhindern – auch weil damit weitere Untersuchungen sichergestellt werden können.

Auf dem Land wurden die Archäologen ebenfalls fündig: In Au etwa trat bei der Ortskernsanierung ein Holzbohlenweg zum Vorschein, der sich durch den ganzen Markt zieht. Bereits im Jahr 1930 war dieser Weg im Zuge von Straßenarbeiten erstmalig wiederentdeckt worden. Nun aber konnte dieser Fund endlich gänzlich archäologisch dokumentiert werden. Wie alt diese Bohlen genau sind, darüber streiten sich aktuell noch die Geister – einige Proben davon befinden sich auf jeden Fall aktuell im Labor des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Was schade ist: Aufgrund der tieferen Lage konnten der Bohlenweg nicht als lebendige Rückschau in die Vergangenheit in das Straßenbild eingearbeitet werden.

Spannende Ausgrabungen fanden auch in Eching statt

Eine deutlichere Datierung gelang den Archäologen hingegen in Mauern. Dort wurden auf einem neuen Baugebiet zahlreiche Grubenfunde ausgegraben, die sich auf die Zeit von 5000 vor Christus rekonstruieren ließen.

Spannende Ausgrabungen fanden aber auch in Eching statt – dort wurden im Stadtzentrum zahlreiche Siedlungsstrukturen entdeckt, die wohl zu einem frühmittelalterlichen Gehöft gehörten – unter anderem ein Langhaus samt zwei Grubenhäusern. Einen gänzlichen Zufallsfund gab es wiederum in Neufahrn, und zwar durch Ackerarbeiten. Umgepflügt wurde dabei eine sogenannte Hockerbestattung, also eine Bestattung in besonderer Haltung mit angewinkelten Beinen und Armen. Das Interessante waren dabei die Grabbeigaben: Um die 30 länglichen Anhänger aus Muschelschalen sowie Kupferröhrchen konnten geborgen werden. Der Zeitpunkt der Neufahrner Beerdigung: wohl um 2000 vor Christus.

Keramikfunde machen genaue Datierung möglich

Mehrere Mauerzüge wurden 2022 in Flitzing bei Zolling kartografiert, und zwar im Bereich des ehemaligen Hofmarktschlosses. Anhand von Keramikfunden war hier auch eine Datierung der Freilegungen durchaus möglich, nämlich in das 15. und 16. Jahrhundert. Aufgegeben worden war das Schloss übrigens im 17. Jahrhundert.

Das Resümee liegt deshalb auf der Hand: Der Kreis Freising ist reich an Schätzen aus der Vergangenheit. 2022 gelang es sogar mit Hilfe der Kreisarchäologie und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege ein Ehrenamt-Projekt für den Landkreis auf die Beine zu stellen, um den Blick auf unsere Vergangenheit noch einmal in den Fokus zu nehmen. (Richard Lorenz)