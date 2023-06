Landkreis Freising bekommt Note 1,9 in Wirtschaft

Die Unternehmen im Landkreis Freising sind mit ihrem Wirtschaftsstandort zufrieden und geben dem Landkreis eine bessere Gesamtnote als in den Jahren zuvor. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Freising – Die Unternehmen im Landkreis Freising sind mit ihrem Wirtschaftsstandort zufrieden und geben dem Landkreis eine bessere Gesamtnote als in den Jahren zuvor. In der zum vierten Mal durchgeführten Standortumfrage der IHK für München und Oberbayern erhält der Landkreis Freising die Gesamtnote 1,9. Bei den vergangenen Umfragen in den Jahren 2019, 2017 und 2015 hatten die Betriebe dem Landkreis die Note 2,0 gegeben.

Die Ergebnisse

IHK-Pressesprecher Florian Reil: „Ganz Oberbayern erhielt von der heimischen Wirtschaft bei der Befragung die Gesamtnote 2,0. 85 Prozent der Unternehmen im Landkreis Freising bewerten ihren Standort mit ,sehr gut’ oder ,gut’. Das ist eine Verbesserung um sieben Prozentpunkte gegenüber 2019.“

81 Prozent der Betriebe würden sich „nochmals im Landkreis ansiedeln“. Rund 32 Prozent der Unternehmen geben aber auch laut Reil an, „dass Mängel am Standort ihr Wachstum bremsen“: „Die Gründe für das ausgebremste Wachstum sind unter anderem die internationalen Krisen, der Mangel an Fach- sowie Arbeitskräften und die Flut an Bürokratie. Besonders zufrieden zeigen sich die befragten Unternehmen aus dem Landkreis mit der Anbindung an das regionale (Note: 1,9) sowie an das Fernstraßennetz (2,0) und mit der Energieversorgung (2,1). In diesen drei Bereichen sehen die Betriebe auch die Stärken des Wirtschaftsstandorts.“ Geringe Zufriedenheit herrsche dagegen über die Anbindung an den Schienengüterverkehr (Note: 3,9), bei alternativen Mobilitätsangeboten wie Sharing-Modellen (Note 3,7) sowie bei den Gewerbeflächen- und Grundstückspreisen (3,7).

Großer Handlungsbedarf

„Großen Handlungsbedarf sieht unsere Wirtschaft im Landkreis zudem bei den steigenden Personalkosten sowie bei den Energiepreisen. Außerdem fordern die Unternehmen, dass die öffentliche Verwaltung bürokratieärmer und unternehmensfreundlicher werden muss“, sagt Otto Heinz, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Erding-Freising.

Standort hat sich „leicht verbessert“

Der IHK-Vizepräsident bewertet das Ergebnis der Umfrage, dass sich der Landkreis als Wirtschaftsstandort in den vergangenen zwei Jahren leicht verbessert hat, positiv. „Der Landkreis ist ein lebendiger und gefragter Standort für Unternehmen. Damit das so bleibt, muss die Politik die Schwächen ernst nehmen und daran arbeiten, dass es hier Fortschritte gibt und sich die Noten in diesen Bereichen verbessern“, mahnt Heinz. Er verweist darauf, dass sich laut der IHK-Standortumfrage 9,4 Prozent der Unternehmen in den vergangenen drei Jahren dazu entschieden haben, ihren Standort im Landkreis zu verkleinern. Im Jahr 2019 waren es noch 6,5 Prozent.

Die Bereitschaft der Firmen, in den nächsten drei Jahren den Unternehmensstandort zu verlagern oder aufzugeben, verdoppelt sich auf mehr als zwölf Prozent. Positiv hingegen ist, dass im Landkreis nur 2,9 Prozent der Betriebe eine Verkleinerung anstreben – dies ist der drittniedrigste Wert in ganz Oberbayern.

Große Herausforderung

„Die Umfrage unterstreicht die große Herausforderung, allen im Landkreis Freising ansässigen Unternehmen optimale Bedingungen zu bieten“, so Heinz weiter. „Allen voran braucht es von der Politik auf allen Ebenen die Entschlossenheit, die Bürokratie abzubauen und die Verwaltungsverfahren an die Bedürfnisse der Wirtschaft anzupassen. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass unter der Last der Bürokratie die Innovationen, neue Geschäftsmodelle und das gelebte Unternehmertum leiden.“ Heinz betont außerdem, wie wichtig es ist, dass der Landkreis Freising ein attraktiver Arbeits- und Wohnort bleibt, um Arbeitskräfte zu halten und neue zu gewinnen: „Dazu gehören mehr bezahlbarer Wohnraum, ein noch besser getakteter ÖPNV, weniger Störungen bei der S-Bahn und Fortschritte bei einer noch besseren Schienenanbindung des Airports.“ ft

Gut zu wissen

An der IHK-Standortumfrage zu 48 Standortfaktoren nahmen rund 170 Unternehmen aus dem Landkreis Freising, aus Oberbayern über 4000 Betriebe, teil

Alle Ergebnisse unter www.ihk-muenchen.de/standortumfrage.