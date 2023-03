„Brutaler Andrang“: Wer einen Schwimmkurs im Landkreis Freising besuchen will, braucht viel Geduld

Von: Magdalena Höcherl

Ab ins Wasser: Der Anfrage nach Schwimmkursen ist riesig. Aufgrund der begrenzten Plätze gibt es lange Wartelisten. (Symbolbild) © Sven Hoppe

Viele Eltern wollen ihre Kinder für Schwimmkurse anmelden und finden sich auf ellenlangen Wartelisten wieder. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Landkreis – In Moosburg fiebern viele Menschen der Eröffnung des neuen Hallenbads in der Bonau entgegen. Mit am sehnlichsten freut sich wohl Stefan Aigner darauf: Der Freisinger Kreisvorsitzende und Vorsitzende der Wasserwacht Moosburg erhofft sich dadurch eine deutliche Erleichterung für die Arbeit der Wasserwacht. Vor allem, was das Durchführen von Schwimmkursen angeht. Denn da herrscht in Moosburg momentan Land unter.

„Der Andrang ist brutal, wir können gar nicht so viel anbieten“, sagt Aigner im FT-Gespräch. Außerhalb der Freibadsaison müsse man sich nämlich auf Erwachsenenkurse beschränken, und auch da sei die Warteliste ellenlang. Von den vielen Kindern, die das Schwimmen lernen wollen, mag Aigner gar nicht anfangen. Bisher müsse man die auf den Sommer vertrösten, denn das aktuelle Hallenbad sei nicht geeignet für sechsjährige Mädchen und Buben: „Die können da kaum stehen.“ Daher kann es ihm und seinem Team mit der Eröffnung des neuen Bads nicht schnell genug gehen. Ob der angedachte Termin im September dieses Jahres gehalten werden kann, ist allerdings ungewiss.

Bädersterben beschert enormen Andrang

Allgemein möchte Aigner aber nicht zu viel jammern: „Wir haben in Moosburg ja ein Freibad und ein Hallenbad. Im Vergleich zu anderen ist das ein großer Vorteil.“ Trotzdem halten die Kapazitäten dem Andrang nicht stand. „Weil das Bädersterben fortschreitet, ist unser Einzugsgebiet riesig. Die Leute fahren zum Teil 30 Kilometer.“ Und auch personell ist es laut Aigner eng. Für eine Gruppe mit zwölf Kindern brauche man immerhin drei Schwimmausbilder.

Der Wasserwacht-Kreischef bemängelt außerdem, dass sich die Schulen dem Schwimmsport kaum noch widmen und die Wasserwacht dadurch entlasten würden. „Früher war das noch üblicher, aber heute gibt’s das nur noch extrem reduziert – oder gar nicht mehr.“

Keine Aussicht auf Besserung im fresch

„Der Andrang ist ungebrochen. Wir arbeiten immer noch Corona auf“, sagt Alexander Frederking, Betriebsleiter des Freisinger Erlebnisschwimmbads fresch. Dabei werde die Warteliste allerdings nicht kürzer: Immer wieder neue Kinder kämen hinzu. Er geht davon aus, dass sich das auch in den nächsten Jahren nicht ändert: „Freising ist eine kinderreiche Stadt und die Möglichkeiten, schwimmen zu lernen, halten sich in Grenzen. Es gibt ja nur das fresch.“

Dabei sei das eine vorhandene Lehrschwimmbecken nicht nur für Schwimmkurse reserviert. „Das teilen wir uns mit den Schulen und Vereinen.“ Zudem sei auch das Personal begrenzt.

Um dem Andrang trotzdem einigermaßen Herr zu werden, bietet das fresch in den Ferien sogenannte Crashkurse an: Dabei sind die zehn Kurseinheiten für maximal zwölf Kinder nicht wie üblich auf fünf Wochen verteilt, sondern werden kompakt in zwei Wochen unterrichtet. „In den Osterferien gibt es drei solcher Crashkurse, in den Sommerferien neun.“

Im Neufahrner Hallenbad Neufun bietet Andrea Eckl von der gleichnamigen Schwimmschule regelmäßig Kurse an. „Auch bei uns ist die Nachfrage ungebrochen. Nicht nur, was Anfängerkurse angeht, sondern auch für Fortgeschrittene.“ Daher würde sie sich auch über personelle Unterstützung freuen. „Ein Sportstudent oder ein Rettungsschwimmer wären eine große Hilfe.“

Oft kaum Berührung mit Wasser

Was Andrea Eckl bei ihren Kursen oft überrascht: „Es gibt tatsächlich sehr viele Kinder, die vorher noch nie ein Schwimmbad von innen gesehen haben. Da fangen wir zum Teil mit dem Duschen an.“

Dabei könnten auch Eltern, deren Kind auf einen Kursplatz warten muss, schon viel tun. „Selbst wenn man Wert darauf legt, dass das Kind unter professioneller Anleitung schwimmen lernt – was ja richtig ist: Eltern können ihrem Kind auf jeden Fall so viel beibringen, dass es gern ins Wasser geht“, ist die Schwimmlehrerin, die seit 30 Jahren Kurse gibt, überzeugt. „Ich glaube eher, dass die Eltern oftmals keine Lust darauf haben und den Besuch im Bad outsourcen – wie so vieles andere auch.“

