Landkreis Freising: Die ersten ukrainischen Kinder gehen schon zur Schule

Von: Helmut Hobmaier

Kleine Schultüten zur Begrüßung bekamen ukrainische Kinder an ihrem ersten Schultag im sächsischen Bad Düben. Hier wurde für ukrainische Kinder in der Oberschule eine eigene Klasse eingerichtet. Auch im Kreis Freising werden Willkommensgruppen vorbereitet. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Die ersten ukrainischen Kinder gehen schon zur Schule im Kreis Freising. Aber die Beschulung wird noch eine große Herausforderung.

Freising - Die Beschulung ukrainischer Kinder läuft im Landkreis Freising langsam an. So werden etwa in der Grund- und Mittelschule Zolling bereits einige Kinder unterrichtet. Sie sind mit ihren Eltern, meist sind es nur die Müttern, privat untergebracht. Der feste Wohnsitz der ukrainischen Kinder sei auch eine Voraussetzung für eine Beschulung, betont Eva Zimmerhof, Pressesprecherin des Landratsamts.

Für Kinder, die derzeit noch auf unbestimmte Zeit in Hotels oder gemeinsamen Unterkünften wie den Realschulturnhallen in Moosburg und Eching einquartiert seien, sei ein kurzfristiger Schulbesuch noch wenig sinnvoll: „Wir wollen die Kinder nicht nach kurzer Zeit wieder aus der Schulfamilie herausreißen“, betont Zimmerhof. Noch stehe nicht fest, ob die Geflüchteten auch im Landkreis Freising bleiben könnten oder wollten. Den Menschen aus der Ukraine stehe es schließlich frei, ihren Wohnsitz in Deutschland beliebig zu wählen. Während immer neue Flüchtlinge im Landkreis ankämen, gebe es auch Ukrainer, die wieder wegziehen.

Beschulung wird eine große Herausforderung: Räume und Lehrer fehlen

Grundsätzlich bestehe für die ukrainischen Kinder erst drei Monate nach ihrer Registrierung in Deutschland eine Schulpflicht. Natürlich könnten die Kinder früher zur Schule gehen. Dafür komme dann allerdings nur die wohnortnahe Schule, die sogenannte „Sprengelschule“, in Betracht. In allen Fragen sollten sich die Eltern an die Schule vor Ort wenden, nicht an das Staatliche Schulamt.

Die Beschulung der ukrainischen Kinder sei eine „große Herausforderung“, betont Zimmerhof. Nicht jede Schule habe für die Willkommensgruppen, die man einrichten wolle, geeignete freie Räume. Außerdem werde Lehrpersonal händeringend gesucht. Außerdem wolle man, dass der Unterricht der Kinder auch „Hand und Fuß“ habe, wie Zimmerhof betonte.

