Trotz Energiesicherheit: Kommunen bleiben auf Sparkurs - auch das fresch ist betroffen

Von: Armin Forster, Andrea Beschorner, Bastian Amann, Helmut Hobmaier

Es bleibt weiter kühl in den Rathäusern: Es wird immer noch nur auf Sparflamme geheizt – oder gar nicht, wie etwa im Haager Sitzungssaal. (Symbolbild) © dpa

Trotz inzwischen sicherer Energieversorgung bleiben die Kommunen im Landkreis Freising auf Sparkurs. Das hat gleich mehrere Gründe.

Landkreis – Die Energieversorgung ist sicher – zumindest für diesen Winter: Diese gute Nachricht kam von Wirtschaftsminister Robert Habeck und dürfte bei vielen Bürgern für Erleichterung gesorgt haben. Gleichzeitig sind die Gaspreise gesunken. Die Versuchung ist also groß, den Heizkörper endlich wieder weiter aufzudrehen.

Die Münchner Hallenbäder haben genau das gehtan. SIe erhöhen wieder die Wassertemperatur – Augsburg ebenfalls. Im Landkreis Freising ist man dieser Versuchung bisher nicht erlegen. Und hat das auch so schnell nicht vor.

Wassertemperatur im fresch bleibt

Im Freisinger Erlebnisbad fresch wurden zu Beginn der Energiekrise die Wassertemperaturen in den Becken gesenkt – aber nur „sehr moderat“, wie der Bäder-Chef der Stadtwerke, Alexander Frederking, berichtet. „Wir wollten natürlich Energie einsparen. Und das ist uns bisher auch gelungen. Andererseits wollten wir, dass das Bad weiterhin attraktiv bleibt und kein Badegast frieren muss. Daher die Absenkung um lediglich ein Grad, die wir aber auch weiterhin beibehalten.

„Ja, die Gasspeicher sind noch recht gut gefüllt, und der Winter verläuft bisher ziemlich mild“, sagt Freisings Hauptamtsleiter Rupert Widmann. „Das ist aber für uns kein Anlass, jetzt von den Maßnahmen abzurücken, die wir im Rahmen der EnSikuMaV ergriffen haben“.

Freising: Einsparungen auch auf lange Sicht

EnSikuMaV? Hinter der rätselhaften Abkürzung verbirgt sich das Wortungetüm „Kurzfristenenergieversorgungssicherheitsmaßnahmenverordnung“, die die Bundesregierung angesichts der drohenden Gefahr einer Energiekrise im Winter am 1. September erlassen hat – und die bis 28. Februar in Kraft ist. „Wir gehen davon aus, das die Verordnung bis 15. April verlängert wird“, berichtet Widmann.

Das sei aber nicht der einzige Grund, an den Sparmaßnahmen festzuhalten: „Man muss das Thema Energieversorgung auch mittel- und langfristig sehen“. Es schade nicht, wenn sich das Bewusstsein der Menschen bei diesem Thema schärfe. Man müsse die Abhängigkeit von anderen Ländern reduzieren „und uns über den Tag hinaus Gedanken machen, wie wir mit unserer Energie umgehen“. Und deshalb bleibt’s bei der Stadt Freising erst einmal bei Maßnahmen wie etwa:

Verbot der Beheizung von Gemeinschaftsflächen wie Flure, Küche, Toiletten oder Sozialräume.

Absenken der Raumtemperatur in Arbeitsräumen auf 19 Grad (Ausnahmen: Kitas und Jugendzentrum).

Kein warmes Wasser.

Keine Beleuchtung von Gebäuden, Baudenkmälern.

Überprüfung und Optimierung der Heizung durch Hochbauamts-Techniker.

Ob und wie viel Energie die Stadt Freising bisher eingespart hat, ist noch nicht bekannt. Die Umsetzung sei aber problemlos verlaufen, die Beschäftigten hätten alle Maßnahmen akzeptiert, „auch wenn der eine oder andere schon den Heizkörper runterdrehen musste“. Dass es „sinnvoll ist, bewusster mit der Energie umzugehen“, sei absoluter Konsens im Rathaus, berichtet Widmann.

Moosburg: Weiter mit gutem Beispiel voran

Auch bei der Stadt Moosburg ist in Sachen Energieeinsparung noch alles beim Alten, wie Verwaltungschefin Evelyn Stadler aus dem Rathaus berichtet. „Momentan ist nicht geplant, dass wir an den getroffenen Maßnahmen irgendwas ändern.“ Zum einen müsse man sich an Verordnungen halten, die noch gültig seien und wohl bis 15. April verlängert würden. „Zum anderen schadet es ja nicht, aus Klimaschutzgründen weiter Energie zu sparen“, wie Stadler betont. Neben leicht angepassten Temperaturen in der Kleinschwimmhalle (wir haben berichtet) oder auch Stromsparmaßnahmen im Eisstadion hat das beispielsweise Auswirkungen auf die Beleuchtung des Kastulusmünsters. Stadler: „Die wurde nur über die Weihnachtstage eingeschaltet und wird vorerst auch nur an besonderen Tagen aktiviert.“

Im Zollinger Rathaus, dem Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Zolling – dazu zählen die Gemeinden Haag, Wolfersdorf und Attenkirchen – wurde die Temperatur im Zuge der Energiekrise zurückgedreht. „Und das bleibt auch so“, sagt VG-Vorsitzender, Haags Bürgermeister Anton Geier. Man wolle auch mit gutem Beispiel vorangehen. Klagen der Mitarbeiter habe es, seit es kälter ist in den Büros, keine gegeben. Als nächsten Schritt wird das Rathaus komplett auf LED umgerüstet. Und auf dem Dach ist bereits eine PV-Anlage, sodass man tagsüber einen Teil des Stroms schon selbst erzeuge.

Haag: Die Räte müssen sich warm anziehen

Im Sitzungssaal in Haag haben sich die Gemeinderäte übrigens bereits daran gewöhnt, sich zu den Sitzungen warm anzuziehen. Der große Saal wird nämlich seit der Energiekrise gar nicht mehr geheizt. Wie Geier erzählt, müsste er aufgrund der Größe des Raumes bereits zwei Tage davor beheizt werden. Weil man das als nicht wirtschaftlich sieht, bleibt die Heizung hier einfach komplett aus.

Auch in Eching hat sich an den bereits im September 2022 angekündigten Energiesparmaßnahmen nichts geändert. „Wir ziehen das weiterhin durch – das gilt auch für die 19-Grad-Regel im Rathaus“, berichtet Martin Wolfseder, in der Gemeindeverwaltung zuständig für das Gebäudemanagement. Rathauschef Sebastian Thaler kann das nur bestätigen: „In meinem Büro herrschen besagte 19 Grad, manchmal morgens in Fensternähe auch nur 16.“

Es geht auch um finanzielle Einsparungen

Dass Eching weiterhin an den Sparmaßnahmen festhalte, sei unabhängig vom Thema Versorgungssicherheit. Denn: „Es geht ja auch um die finanziellen Einsparungen, die wir aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten weiter einhalten müssen.“

Zu den umgesetzten Maßnahmen zählen neben den Höchsttemperaturen (Schulen und Büros maximal 20, Kitas 21 Grad) auch der Verzicht auf energieintensive Klimaanlagen, eine nachhaltige Grundwasserkühlung, abgeschaltete Monitore im Rathaus-Foyer, Bewegungsmelder für das Licht im Gebäude (erlischt automatisch nach zehn Minuten wieder) sowie die Einführung eines kommunalen Energiemanagementsystems: „Dadurch können in der Heizperiode rund zehn Prozent Energie eingespart werden“, wie Rathaus-Sprecherin Emilia Schnitzler erklärt.

