Landkreis Freising: Mit Fünf-Jahresplan soll Bau neuer Radwege forciert werden

Von: Andreas Beschorner

Das Tiefbaumt des Landkreises hat sowohl Vorschläge gemacht, wie man die Priorisierung umsetzen könne, als auch die Aufgabenverteilung zwischen Landkreis und Gemeinden beim Bau von Radwegen auf neue Beine gestellt. © Gabbert/dpa

Der Radwegebau im Landkreis Freising wird künftig anders ablaufen als bisher. Dem Landratsamt wird dabei eine wichtigere Rolle zukommen.

Freising - Nachdem im Juni 2021 von den Kreisräten beschlossen worden war, dass man künftig einen stärkeren Fokus auf den Ausbau von Radwegen legen will, hat das Tiefbaumt unter Leitung von Andreas Kemper, nun sowohl Vorschläge gemacht, wie man die Priorisierung umsetzen könne, als auch die Aufgabenverteilung zwischen Landkreis und Gemeinden beim Bau von Radwegen auf neue Beine gestellt. Beides hat der Planungsausschuss des Landkreises abgesegnet.

Um zu einer Priorisierung der Projekte zu gelangen, wird als Grundlage das bestehende Radwegemaßnahmenkonzept verwendet. Dabei sollen besonders die Maßnahmen beachtet werden, die dort mit der Priorität „hoch“ gekennzeichnet sind. Die so erarbeitete Rangfolge soll dann in ein Radwegebauprogramm münden. Weiterhin würden Radwege grundsätzlich nur dann errichtet werden, wenn es staatliche Förderungen gibt. Die Kreisräte würden allerdings die Möglichkeit haben, einen Radwegebau ohne Zuschüsse auch dann zu beschließen, wenn das Projekt ansonsten am Grunderwerb scheitern würde.

Wenn es um Radwege entlang nicht sehr stark frequentierter Kreisstraßen geht, sollen die mit der Priorität „mittel“ eingestuft werden. Sollten hier Ausbaumaßnahmen an der Kreisstraße unternommen werden, müsse aktiv versucht werden, parallel dazu einen Geh- und Radweg zu realisieren. Sollte der Radwegebau am Grunderwerb scheitern, dürfe das den Ausbau der jeweiligen Kreisstraße nicht verzögern.

Um den Bau von Geh- und Radwegen zu forcieren, erfolge künftig der Grunderwerb durch den Landkreis – freilich unter aktiver Beteiligung der jeweiligen Gemeinde, da diese meist engeren Kontakt zu den Grundstücksbesitzern hätten. Diese Neuerung könne aber erst greifen, so Kemper, wenn das Tiefbauamt personell aufgestockt und die neue Kraft in die Stelle eingearbeitet sei.

1,5 Millionen Euro pro Jahr für Geh- und Radwege

Und noch ein Punkt: Weil im Sachgebiet Tiefbau derzeit die Stelle des Planers vakant und auch nicht abzusehen sei, wann die Stelle wieder besetzt werden könne, müssen die Leistungen für Planung und Bau von Radwegen an externe Büros vergeben werden. Das, so Kemper, bedeute eine Erhöhung der jeweiligen Baukosten um rund zehn Prozent.

In den kommenden Jahren sind für den Bau von Geh- und Radwegen jeweils 1,5 Millionen Euro im Kreisetat vorgesehen. Angesichts der Schwierigkeiten beim Grunderwerb sei freilich derzeit nicht absehbar, wie schnell sich einzelne Punkte realisieren ließen. Deshalb soll das Radwegebauprogramm auch nicht mit Jahreszahlen für die einzelnen Maßnahmen versehen werden, sondern ein Fünf-Jahres-Plan sein.