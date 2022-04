Russland-Gas: Viele Freisinger wollen Heizung jetzt umstellen - Andrang „kaum zu bewältigen“

Teilen

Wenn das Heizöl geliefert wird, wird so manchem Haus- oder Wohnungsbesitzer mulmig. Die Preise sind enorm gestiegen. Viele wollen daher jetzt umsteigen auf moderne Heiztechniken. Doch so einfach ist das gar nicht. Immerhin: Eine Modernisierung mit einem modernen Brennwertkessel ist immer möglich. © dpa

Als Reaktion auf den Russland-Krieg und die Versorgungsunsicherheit bei Gas wollen viele Landkreis-Bürger jetzt ihre Heizung umstellen. Der Andrang ist enorm.

Landkreis – Die enormen Energiepreise treiben die Bürger um. Beratungen bei Heizungs- und Sanitärbetrieben sind daher im Moment gefragter denn je. Viele Bürger im Landkreis stellen sich aktuell die Frage, ob sie wegen der steigenden Preise und der Versorgungsunsicherheit ihre Energieversorgung umstellen sollen – weg von den energiefressenden alten Brennern. Doch so einfach ist das gar nicht.

Die Unternehmen im Landkreis bekommen die Sorgen der beunruhigten Bürger bereits zu spüren und arbeiten auf Hochtouren. Für die Firma „Bock“ in Neufahrn ist die aktuelle Situation „kaum zu bewältigen“, wie Prokuristin Sabrina Bock berichtet. Acht bis zehn Stammkunden würden sich täglich mit dem Wunsch nach einer Umstellung der Energieversorgung melden, erklärt Bock. Eine Luftwärmepumpe etwa, bei der aus der Umgebungsluft gewonnene Wärme an den Heizwasserkreislauf weitergegeben wird, scheint bei vielen Kunden erste Wahl zu sein.

Diese moderne Technik könne aber nicht überall eingesetzt werden. So seien zum Nachbarfenster sieben bis acht Meter und zur Grundstücksgrenze drei Meter Abstand nötig, zudem müssen die Häuser sehr gut gedämmt sein. Wie Bock erklärt, müsse daher geprüft werden, ob die Umstellung auf eine Luftwärmepumpe überhaupt möglich ist. Eine Alternative, die Grundwasserpumpe, ist laut Bock oftmals zu teuer und der dafür nötige Brunnen dürfe beispielsweise bei Reihenhäusern nicht gar gebohrt werden.

Experte: Es ist viel Halbwissen im Umlauf

Bei der Firma „Hofer Haustechnik“ in Rudelzhausen ist derzeit ebenfalls sehr viel los, wie Geschäftsleiter Herbert Hofer berichtet. Der Diplom-Ingenieur gibt zu bedenken, dass bezüglich der Energieversorgung „viel Halbwissen“ im Umlauf sei. Bei der heiß begehrten Luftwärmepumpe werde laut Hofer oft vergessen, dass diese mit Strom betrieben werde und nicht wie dem Anschein nach mit Luft. Grundsätzlich rät Hofer seinen Kunden, ihre Energieversorgung zunächst „zu optimieren“, etwa mit Solaranlagen (für Stromgewinnung) oder Solarthermie (für Wärmegewinnung).

Bei letzterem Verfahren müsse aber geprüft werden, ob die aus den Sonnenstrahlen gewonnene Wärme überhaupt wieder verbraucht werden könne und die Installation angesichts der hohen Kosten überhaupt Sinn mache. Auch die Annahme, dass Luftwärmepumpen deutlich umweltfreundlicher als beispielsweise Ölheizungen seien, relativiert Hofer. Während bei einer Ölheizung pro Liter ungefähr 2,6 Kilogramm CO2 produziert würden, sei der Wert der Luftwärmepumpe bei gleicher Heizenergie mit 2,0 Kilo unwesentlich geringer.

Bürger in Sorge um Versorgungssicherheit

Alternativen sind auch noch Pelletsheizungen, wobei man für die Holzschnipsel allerdings einen Lagerplatz benötigt. Bei steigender Nachfrage dürften zudem die Preise für Pellets steigen. So bleibt gerade bei Mehrfamilienhäusern mit (alter) Öl- oder Gasheizung oft nur eine Möglichkeit: die alten Kessel gegen moderne Brennwertkessel austauschen, was relativ günstig ist und 20 bis 30 Prozent Energie einspart.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dominik Schwegler, Geschäftsführer der Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH, erlebt beim Thema Heizen und Wärme ebenfalls einen größeren Beratungsbedarf. Thema seien bei den Beratungen aber weniger die ansteigenden Preisen. Die Kunden machten sich viel mehr Sorgen um die Versorgungssicherheit. Beim Thema Heizen müsse grundsätzlich mit höheren Kosten gerechnet werden. Auch Fernwärme und Strom müssten schließlich erst einmal produziert werden: „Der Schuh drückt in allen Bereichen“, so Schwegler.

Mini-Solaranlage liegt im Trend

Selbst Mieter können laut der Agenda21-Gruppe „Energie und Klimaschutz“ ihren kleinen Teil zur Energiewende beitragen. Mini-Solaranlagen können beispielsweise im Garten, auf der Terrasse oder am Balkongeländer befestigt werden und, außer im Winter, zusätzliche Energie liefern: „Eine Familie kann mit zwei Modulen jährlich bei guter Ausrichtung nach Süden bis zu ca. 600 Kilowattstunden ernten, was eine Stromersparnis von bis zu 150 Euro/Jahr bedeutet.“

Alle Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.

Bei den Mini-Solaranlagen, die derzeit im Trend liegen, müssen meist aber auch Hauswände durchbohrt werden, was ohne Zustimmung der Hauseigentümergemeinschaft nicht möglich ist. Und: So sinnvoll die kleinen Solaranlagen im Sommer sind: Im Winter, wo der Energieverbrauch am höchsten ist, schwächeln sie naturgemäß.