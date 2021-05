„Lockerungen für Kinder und Jugendliche längst überfällig“: In Kitas wird künftig regelmäßig getestet

Interview mit Grünen-Landtagsabgeordneten Johannes Becher

Die Regierung hat entschieden, dass Kinder auch in Kitas künftig regelmäßig auf Corona getestet werden. MdL Johannes Becher (Grüne) bewertet die Neuregelgung.

Landkreis – Er hat lange dafür gekämpft. Jetzt hat Johannes Becher einen Erfolg errungen. Zumindest einen Teilerfolg: Die bayerische Staatsregierung hat entschieden, dass auch Kindergartenkinder regelmäßig auf Corona getestet werden, um bei der Betreuung wieder ein Stück Normalität einkehren zu lassen. Mit dem Kindergarten St. Rita in München hatte Becher sogar ein Beispiel gefunden, dass sich seine Vorstellungen relativ einfach umsetzen ließen.

Auch wenn der Erlass der Staatsregierung nicht ganz das ist, was der Freisinger Landtagsabgeordnete der Grünen gefordert hat, ist der Sprecher seiner Fraktion für kommunale Fragen und frühkindliche Bildung zufrieden. Vorerst.

Herr Becher, wie zufrieden sind Sie, dass sich Ihr Kampf offenbar gelohnt hat und Ihre Forderungen doch noch auf fruchtbaren Boden gefallen sind?

Ich bin froh, dass die Staatsregierung hier nun doch noch zur Vernunft kommt. Wir wollen, dass die Kinder wieder zuverlässig in ihre Einrichtungen gehen, soziale Kontakte haben, unbefangen spielen und lernen können. In den Kitas kann und soll kein Abstand gehalten werden, deshalb braucht es Maßnahmen, um höchstmögliche Sicherheit vor einer Ansteckung zu gewähren. Mit der Testung von Kindern kann diese Sicherheit für alle Beteiligten – Kinder, ihre Familien und das Kita-Personal – erhöht werden und dann auch einer erneuten Schließung oder Notbetreuung vorgebeugt werden.

+ MdL Johannes Becher: „Wir wollen, dass die Kinder wieder zuverlässig in ihre Einrichtungen gehen können.“ © FT-Archiv

Die Neuregelung der Staatsregierung ist aber nicht ganz genau das, was Sie eigentlich gefordert haben. Wo liegen die Unterschiede?

Die Staatsregierung will trotz Impfung fürs Personal und regelmäßiger Testung der Kinder noch immer starr an der Inzidenz festhalten. Das bedeutet bei einer Inzidenz von über 50 noch immer feste Gruppen und keine offenen Konzepte in den Einrichtungen mit entsprechenden Folgen für die Kinder und das Personal. Ich denke, dass man wirklich wieder den normalen Betrieb verantworten kann, wenn das Personal geimpft und die Kinder größtenteils getestet werden. Wichtig ist mir auch noch, dass das Testangebot auch für die Kinder in der Tagespflege ermöglicht wird.

„Jetzt müssen tragfähige Konzepte für den Herbst entwickelt werden“

In der Pressemitteilung der Staatskanzlei ist die Rede von einem „Pflichtangebot zweimal wöchentlicher freiwilliger Selbsttests“ für Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen, in heilpädagogischen Tagesstätten und schulvorbereitenden Einrichtungen. Was bedeutet Pflichtangebot freiwilliger Tests? Dass die Kinder nur in den Kindergarten gehen dürfen, wenn die Eltern den Tests zustimmen?

Ich verstehe die Staatsregierung so, dass verpflichtend Tests angeboten werden müssen, aber die Eltern frei entscheiden können, ob sie die Tests an ihren Kinder durchführen. Die Formulierung ist allerdings schon wieder ziemlich missverständlich gewählt, und das zieht sich durch die gesamte Corona-Pandemie hindurch. Gerade in einer Krise braucht es eine klare Kommunikation. Da gibt es leider noch immer viel Verbesserungsbedarf bei der Staatsregierung.

Bleiben Sie also weiter dran an dem Thema?

Wir werden als Grünen-Fraktion auf jeden Fall weiterhin der Staatsregierung auf die Finger schauen, vorausschauende Politik einfordern und konkrete Verbesserungsvorschläge einbringen. Insbesondere müssen schon jetzt tragfähige Konzepte für den Herbst entwickelt werden, um eine erneute Notbetreuung zu verhindern, falls die Pandemie in der kalten Jahreszeit erneut an Fahrt aufnehmen sollte.

„Die Rechte der Kinder sind in der Pandemie viel zu lange zu kurz gekommen“

Haben Sie keine Bedenken, dass die Lockerungen doch etwas zu früh kommen?

Die Lockerungen für Kinder und Jugendliche sind längst überfällig. Ihnen hätte oberste Priorität in der Pandemie gewährt werden müssen, weil gerade im jungen Alter so viele Weichen für die zukünftigen Lebens- und Bildungschancen gestellt werden. Stattdessen hat die Staatsregierung sich entschieden, Baumärkte zu öffnen, und zu wenig Vorgaben am Arbeitsplatz gemacht. Die Rechte von Kindern sind in der Pandemie viel zu lange zu kurz gekommen.

Was sind die großen Vorteile an dieser Test-Regelung für die Kinder?

Für die Kinder bedeutet das eine Rückkehr zur dringend notwendigen Normalität. Endlich wieder unbeschwert mit anderen Kindern spielen, in der Kita die Welt entdecken und wieder feste Strukturen erleben. Eine offene Kita führt natürlich auch zu einer entspannteren Familiensituation. Ich bin mir sicher, dass sich die Erzieher*innen und die Kinder sehr aufeinander freuen.

Gab es Reaktionen von Eltern oder Erzieherinnen?

Ich habe inzwischen zahlreiche Gespräche mit Eltern, Kita-Fachkräften und Kindertagespflegepersonen geführt und in ganz großen Teilen sind sich alle einig, dass mehr Sicherheit für alle Beteiligten und eine weitestgehende Rückkehr zur Normalität für die Kinder durch kindgerechte Tests absolut wichtig und richtig ist.

