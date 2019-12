Viel Aufregung in den 10er Jahren: XXL-Rückblick für den Landkreis Freising

Jahrhundertflut, Lebensmittelskandal, Flüchtlingswelle: Das vergangene Jahrzehnt hatte es im Landkreis Freising in sich. Das FT erinnert an Tops und Flops der 10er Jahre.

Das FT hat Themen zusammengestellt, die den Landkreis Freising in den 10er Jahren gefreut, geärgert und bewegt haben.

2010: Zapfenstreich für die Stein-Kaserne

Sechs Jahre nach Abzug der Bundeswehr geht es mit der Stein-Kaserne in Freising zu Ende: Im Februar 2010 rollen die Bagger an und machen sich an den 6,1 Millionen Euro teuren Abriss. Spektakulärer Höhepunkt der Arbeiten ist die Sprengung des Funkmasts im April – der knallige Zapfenstreich für den über 70-jährigen Truppen-Standort. Allein das rote Stabsgebäude bleibt stehen.

Auf dem Areal entsteht in den kommenden Jahren ein neues Wohngebiet. Belebendes Element ist das Stein-Center, eine große Mall, die 2013 eingeweiht wird. Ab 2020 beginnt zudem der Bau einer Grund- und Mittelschule auf dem Areal, ein ebenfalls geplantes Hotel lässt auf sich warten.

+ Bagger haben die Stein-Kaserne 2010 abgerissen. Der Stützpunkt hat das Leben in Freising viele Jahrzehnte lang geprägt. © Lehmann

Top: Die Hilfsorganisation Navis meistert ihren ersten Einsatz: Nach einem schweren Erdbeben in Haiti reisen fast 40 Helfer auf die Insel, versorgen die Menschen mit Trinkwasser und leisten etliche chirurgische Eingriffe.

Flop: Freising geht bei der Bewerbung für „Bier und Bayern“ leer aus. Den Zuschlag für die Landesausstellung erhält Aldersbach.

Und sonst: Verbotene Stadt: Moosburg wird für einen Sommer zur Festival-Stadt. *** Hallertauer Bierfestival in Attenkirchen feiert Premiere. *** Gönner stiftet neue Glocke für Moosburger Piuskirche.

2011: Meuterei bei der CSU

Es ist ein politisches Beben, wie es Freising so noch nie erlebt haben dürfte: Acht Stadträte verlassen die CSU und wechseln zur neu gegründeten Freisinger Mitte (FSM). Zurück bleiben in der Fraktion der Christsozialen gerade mal drei Vertreter. Grund für die Meuterei sind die Ambitionen von Tobias Eschenbacher, im kommenden Jahr Oberbürgermeister von Freising zu werden.

Zwei Monate vor der Spaltung der CSU hat der die Ur-Wahl gegen Rudolf Schwaiger verloren. In der Luitpoldhalle wird Schwaiger mit großer Mehrheit zum OB-Kandidaten der CSU gekürt. Eschenbachers Vabanquespiel geht auf: Er wird 2012 Nachfolger von Dieter Thalhammer als Rathauschef, sein Rivale Schwaiger schafft es nicht mal in die Stichwahl.

+ Sein Vabanquespiel geht auf: Tobias Eschenbacher verlässt die CSU mit einem Knall und wird kurz darauf mit neuer Gruppierung Oberbürgermeister von Freising. © Lehmann

Top: Happy End nach 20-jähriger Planungs- und Bauzeit: Der Sport- und Freizeitpark Hallbergmoos wird eingeweiht. Über 25 Millionen Euro hat das Projekt gekostet.

Flop: Gescheitertes Geheimnis: Die unter Verschluss gehaltenen Pläne für den „Bavaria Park“ Mintraching sorgen für Wirbel. Am Ende kippt die Kirche als Grundstückseigentümer das Kultur-Projekt.

Und sonst: Freisinger Gastronom Max Riemensperger wird vom Verdacht der Brandstiftung freigesprochen. *** Nach acht Jahren Arbeit: Sanierung des Moosburger Münsters abgeschlossen. *** Widerstand gescheitert: Tetrafunk-Mast in Kranzberg wird gebaut.

2012: Mäusekot und Schaben - Skandal um Müller-Brot

Mäusekot zwischen Maschinen, Schaben bei den Backzutaten: Nachdem der Neufahrner Großbäcker Müller-Brot bereits seit zwölf Jahren wegen Hygienemängel Bußgeldbescheide vom Landratsamt Freising erhalten hat, ist es diesmal mit finanziellen Drohungen nicht mehr getan: Die Kreisbehörde lässt den Betrieb im Januar 2012 schließen.

Das Unternehmen engagiert Spezialisten und externe Reinigungsfirmen, um das Firmengelände sauber zu bekommen, doch die Bemühungen kommen zu spät: Lebensmittelkontrolleure verweigern zwei Wochen nach Schließung des Werks ihr Placet für die Wiederaufnahme der Produktion. Müller-Brot meldet Insolvenz an.

+ Die Produktion steht still: Das Landratsamt lässt die Neufahrner Großbäckerei 2012 nach wiederholter Warnung wegen drastischer Hygienemängel schließen. © dpa

In den folgenden Monaten wird bekannt, dass Gläubiger von dem Back-Riesen mehr als 80 Millionen Euro fordern. Im April übernimmt die Münchner Bäckerei Höflinger 148 der bayernweit 240 Müller-Brot-Filialen. Der Name Müller-Brot geht als einer der ersten und größten Lebensmittelskandale eines an Lebensmittelskandalen reichen Jahrzehnts in die Geschichte ein.

Top: Historischer Titel: Der SE Freising wird letzter Bezirksoberliga-Meister. Im Rahmen einer Reform wird die Klasse abgeschafft.

Flop: Ende eines Traditionswerks: Normstahl schließt für immer. 163 Mitarbeiter verlieren ihren Job.

Und sonst: Tobias Eschenbacher wird OB in Freising. *** Neues Gotteshaus: Die evangelische Emmauskirche in Hallbergmoos wird eingeweiht. *** Nach 30 Jahren Kampf: Westtangente Moosburg geht in Betrieb.

2013: Jahrhundertflut in Freising

Hopfenernten, die von Gewitterfronten zerstört werden, Festivals, die wegen Starkregens abgebrochen werden müssen, Stürme, die massenhaft Bäume entwurzeln, Hagelschläge, die unzählige Autos demolieren: Der Klimawandel hinterlässt auch im Landkreis Freising in den 10er Jahren deutliche Spuren. Nie aber ist die Lage so angespannt wie in einigen Juni-Tagen 2013, als sich Freising am Rande einer Flut-Katastrophe bewegt, und Schlipps im Hochwasser zu ersaufen droht.

In der Nacht zum 3. Juni verwandelt sich der Freisinger Westen in Kleinvenedig. Grund dafür ist ein kleiner Seitenarm der Moosach, den niemand auf der Rechnung hat. Während alle gebannt auf die Pegel der reißenden Isar blicken, tritt die Schleifer-Moosach über die Ufer. Gebäude an der Garten-, Fabrik- und Saarstraße müssen evakuiert werden.

+ Kleinvenedig: Die überlaufende Schleifer-Moosach flutet in Freising ganze Straßenzüge. © Gleixner

Der Katastrophen-Alarm wird ausgerufen. Helfer von Feuerwehren, THW und BRK arbeiten bis zur Erschöpfung, pumpen Wasser aus vollgelaufenen Kellern, überfluteten Gärten und überschwemmten Straßen. Anwohner werden mit Essen versorgt, bis sie in ihre Wohnungen zurück können.

Auch das Ampertal ist massiv vom Hochwasser betroffen. Vor allem der Kampf um Schnotting (Gemeinde Kirchdorf) wird zur großen Zitterpartie. Die ganze Ortschaft droht komplett zu überfluten. Am Abend des 3. Juni fehlen nur noch wenige Zentimeter, bis der Damm überläuft. Die Prognose der Experten: Die Situation ist aussichtslos.

Doch die Helfer vor Ort geben nicht auf. Nicht nur die Feuerwehren der Umgebung sind unermüdlich im Einsatz, auch etliche Bürger packen mit an, helfen dabei, rund 27 000 Sandsäcke zu füllen. 60 Zentimeter zusätzlichen Schutz schaffen sie so und machen damit das Wunder von Schnotting perfekt: Der Ort bleibt vom Schlimmsten verschont.

+ Mit rund 27.000 Sandsäcken retten zahllose Helfer Schnotting vor der Katastrophe. © Gleixner

Die Flut, die später als hundertjährliches Hochwasser eingestuft wird, verursacht im ganzen Landkreis Freising Schäden in Höhe von insgesamt 19,1 Millionen Euro. Allein auf Freising fallen 10 Millionen Euro. Pro Flut-Opfer gibt es eine staatliche Soforthilfe von 1500 Euro. Wichtiger indes: Die Fast-Katastrophe von 2013 wird für die Gemeinden im Landkreis zum Startschuss für ein ganzes Bündel von Hochwasserschutz-Maßnahmen.

Top: Party-Sommer: Gleich zwei neue Festivals feiern Premiere: das Utopia Island in Moosburg und die Brass Wiesn in Eching.

Flop: Moosburger Klagemauer: Im Januar stürzt die Lärmschutzwand an der B 11 ein. Die Verkehrsader muss aber monatelang gesperrt werden. Um die Kosten für den Wiederaufbau beginnt ein jahrelanger Rechtsstreit.

Und sonst: Feuerwehr Freising feiert 150-jähriges Bestehen. *** Baufällig: Diözesanmuseum schließt auf unbestimmte Zeit. *** Und es dreht sich doch: Windrad in Paunzhausen geht trotz Bürgerprotesten in Betrieb.

2014: Sport-Juwel erstrahlt - Freising erhält eine Eis-Halle

Schöne Bescherung: Kurz vor Weihnachten geht die neue Eishalle in Freising in Betrieb. Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher spricht von einem „Freizeit- und Sportjuwel“.

Dabei hat es noch zwei Jahre vorher gar nicht gut ausgesehen für die Halle neben der Luitpoldanlage. Denn 2012 legt der Stadtrat das Projekt aufgrund einer Kostenexplosion zunächst auf Eis. Erst nach Ausschöpfung von Sparpotenzialen rücken im März 2014 die Bagger an, um zunächst das alte Stadion abzureißen. Am Ende kostet die Halle, in der Jugendliche fortan auf Kufen Pirouetten drehen, und die Freisinger Black Bears ihre Eishockey-Heimspiele bestreiten, rund 6,8 Millionen Euro.

+ Architektonischer Eis-Kristall: Die Eis-Halle neben der Luitpoldanlage in Freising geht nach einigem Hin und Her im Dezember 2014 in Betrieb. © Bodmer

Auch Moosburg bekommt eine Eishalle. Erst 2009 hat die Stadt das neue überdachte Stadion eingeweiht. Aus Lärmschutzgründen steht jedoch 2013 fest: Die Sportstätte muss für 2,2 Millionen Euro eingehaust werden. Gerade noch rechtzeitig zum ersten Bayernliga-Heimspiel des EV Moosburg werden die Arbeiten abgeschlossen.

Top: Verzauberte Zuschauer: Mit der „Feuerhex“wird Freising zur Musical-Stadt.

Flop: Schäden an der Barock-Decke: Asamsaal wird mit sofortiger Wirkung geschlossen. Etliche Veranstaltungen werden abgesagt.

Und sonst: Allershausen und Nandlstadt feiern 1200-jähriges Bestehen. *** Freisinger votieren bei Bürgerentscheid für Moosach-Öffnung in der Oberen Hauptstraße. *** Heißer Sonntag: Drei denkmalgeschützte Häuser in der Freisinger Innenstadt brennen bei Großfeuer nieder.

2015: Hunderte von Flüchtlingen erreichen Freising

Kriege in Nahost und Hunger in Afrika tangieren spätestens seit 2015 auch Freising. Denn in diesem Jahr erreicht der Strom von Flüchtlingen die Domstadt und die umliegenden Kommunen in großem Stil. Immer wieder ruft Landrat Josef Hauner Bürger dazu auf, freie Wohngebäude für Asylbewerber zu melden.

+ Container-Dorf: An der Wippenhauser-Straße in Freising wird im November 2015 eine große Asylbewerber-Unterkunft in Betrieb genommen. © Gleixner

Doch zur Jahresmitte wird klar: Die seinerzeit 77 dezentralen Unterkünfte reichen nicht. Im Sommer wird die Turnhalle der Wirtschaftsschule zum Auffanglager, im November geht eine Container-Anlage an der Wippenhauser Straße in Betrieb. Ende des Jahres hat das Landratsamt über 2000 Flüchtlinge im Landkreis untergebracht.

Top: Moosach-Schatz: Feuerwehr birgt bei Neustift haufenweise Schmuck aus dem Fluss – Beutestücke aus mehreren Einbrüchen.

Flop: Schlag ins Wasser: Moosburger Hallenbad schließt nach fast 50 Jahren.

Und sonst: Druckschluss bei Sellier: Freisinger Traditionsunternehmen macht dicht. *** Ende einer Ära: Wegen des Baus der Westtangente findet am Vöttinger Weiher das letzte PLUS-Festival statt *** Tödlicher Unfall: Kleinflieger-Pilot stirbt nach Absturz am Flugplatz in Moosburg.

2016: Happy End für Vincent

Ein ganzer Landkreis fiebert mit ihm: Der an Leukämie erkrankte Vincent Kammerloher aus Wolfersdorf kämpft verzweifelt um sein Leben – und löst eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. 2382 Menschen kommen 2013 zu der Typisierungsaktion für den damals 22-Jährigen, um sich für die Aktion Knochenmarkspende registrieren zu lassen.

+ Genetische Zwillinge: Vincent Kammerloher (l.) aus Wolfersdorf mit seinem Lebensretter Markus Kaufmann. © Privat

Vier Monate später findet sich ein Spender für Vincent. Im darauffolgenden Jahr erhält der junge Mann die lebensrettende Stammzellenspende. 2016 lernt der Wolfersdorfer seinen genetischen Zwilling kennen: den 29-jährigen Markus Kaufmann. Die beiden Blutsbrüder erleben ein gemeinsames Wochenende voller Emotionen.

Top: Grüne Lunge: 20 Jahre nach der ursprünglichen Idee wird der Goldachpark in Hallbergmoos eingeweiht. Kosten: rund eine Million Euro.

Flop: Abseits im Abseits: Die Kultkneipe schließt, doch die einstigen Stammgäste rebellieren: Ein Verein zur Rettung des Abseits wird gegründet.

Und sonst: Epidemie: Vogelgrippe führt zu gesperrten Seen und Geflügel-Stallpflicht. *** Ju-Bier-läum: Freising feiert 500 Jahre Reinheitsgebot. *** Strahlendes Rokoko-Juwel: Sanierung von St. Peter und Paul in Neustift ist abgeschlossen.

2017: Tunnelblick bei der Tangente

Es ist das Herzstück der Freisinger Westtangente: der Vöttinger Tunnel. Drei Jahre nach dem Spatenstich für das umstrittene Multi-Millionen-Straßenprojekt findet im Mai 2017 der offizielle Tunnelanstich statt. Teils auf bergmännische Weise mit Bohrgerät, teils in offener Deckelbauweise wird der 705 Meter lange Tunnel errichtet. Monatelang wühlen sich die Mineure Tag und Nacht voran – und erblicken im Januar 2018 Licht am Ende des Tunnels: Der Durchstich erfolgt an der Giggenhauser Straße.

+ Der richtige Ton für den Tunnelanstich: Die Stadtkapelle begleitet den Startschuss für das Kernstück der Westtangente mit schmissigen Stücken. © Gleixner

Hat die Stadtkapelle beim Anstich noch für den richtigen Ton gesorgt, bereitet im Jahr darauf den Verantwortlichen die Tonschicht im Boden Sorgen. Denn der Belag, der das Grundwasser abhält, zieht sich nicht, wie von den Planern erwartet, durch den ganzen Tunnel. Es kommt zu Zeitverzögerungen und Kostensteigerungen, die das Projekt bis heute prägen. Seit November 2019 steht fest: Die Tangente wird mindestens 134 Millionen Euro kosten – fast 50 Millionen mehr als bei Projektbeginn taxiert.

Top: Leuchtturm-Projekt: Nach langem Kampf wird die Realschule Hallertau eingeweiht. Zunächst besuchen 126 Kinder die Schule.

Flop: Die Luft ist raus: Die für rund 300 Asylbewerber konzipierte Traglufthalle in Neufahrn wird abgebaut – ohne einen einzigen Flüchtling beherbergt zu haben.

Und sonst: Ade, „Lippenstiftfabrik“: Auf ehemaligem Avon-Gelände in Neufahrn wird Nova-Gewerbepark eröffnet. *** Oktogon-Debatte: Stadträte ecken mit Entscheidung an, Türmchen auf dem Domberg abreißen zu lassen. *** Großer Fund: Hartz-IV-Empfängerin erwirbt im Sozialkaufhaus Rentabel Socken und findet darin 26 000 Euro.

2018: Dritte Startbahn wird auf Eis gelegt

Bürgerentscheid und Gerichtsprozesse, Ministerpräsidenten-Besuch und Moratorium: Der Widerstand gegen eine dritte Startbahn am Flughafen München prägt das gesamte Jahrzehnt im Landkreis Freising. Am Ende der Dekade ist das Projekt scheintot, aber noch nicht beerdigt: Ein 2018 beschlossenes Moratorium legt die Erweiterung des Airports für fünf Jahre auf Eis.

Damit ist am Anfang des Jahrzehnts nicht unbedingt zu rechnen. 2011 steht der Planfeststellungsbeschluss: Die Regierung von Oberbayern teilt mit, dass die Startbahn praktisch ohne Auflagen so wie beantragt genehmigt wird. Das Projekt scheint kaum noch aufzuhalten. Doch dann kommt es ein Jahr später zum Wunder von München: Überraschend votieren die Münchner am 17. Juni 2012 mit 54,3 Prozent der Stimmen gegen die Piste.

+ Auswärtsspiel: Während im Hintergrund Tribünen anlässlich des Public Viewings für die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich aufgebaut wird, feiert sich im Juni 2016 eine ganz andere Fankurve selbst. Rund 200 Startbahngegner demonstrieren auf dem Areal des Flughafens München. © Aichele

Ein Veto mit hohem Gewicht, das die Startbahn auch dann noch verhindert, als Gerichte aus baurechtlicher Sicht Grünes Licht geben: Trotz 83 000 Einwendungen, 180 Beweisanträgen und 41 Verhandlungstagen weist der Verwaltungsgerichtshof die Klagen gegen die dritte Startbahn am 19. Februar 2014 ab. Noch im Gerichtssaal stimmen die Startbahngegner des Widerstandsbündnisses Aufgemuckt trotzig die Bayernhymne an: „Er behüte deine Fluren.“

„Gott mit dir, du Land der Bayern“ wird auch gesunden, als Ministerpräsident Horst Seehofer am 29. Oktober 2015 nach Attaching kommt, um mit den Betroffenen zu sprechen. „Eure Argumente sind stark“, bilanziert der Landesvater, macht den Anwesenden große Hoffnungen, die Startbahn zu kippen und legt doch schon im Jahr darauf eine Rolle rückwärts hin.

+ Falsche Hoffnungen: Ministerpräsident Horst Seehofer (r.) enttäuscht die Erwartungen, die er im Beisein von OB Tobias Eschenbacher (M.) und Aufgemuckt-Sprecher Hartmut Binner selbst schürt. © Lehmann

Nachdem Seehofer die Region monatelang auf seine Entscheidung pro oder contra Flughafen-Erweiterung warten lässt, spricht er sich im Herbst 2016 für die Piste aus. Die steigende Zahl der Flugbewegungen interpretiert er als Kehrtwende. Doch noch steht das Nein aus München.

Die bis dato letzte Kurskorrektur erfolgt 2018 nach den Landtagswahlen am 14. Oktober. Nach herben Verlusten muss die vormals alleinregierende CSU in eine Koalition mit den Freien Wählern. Die können zwar ihr Wahlversprechen nicht einhalten, die Startbahn komplett zu begraben, setzen aber immerhin das Moratorium durch. Bis 2023 ist das Projekt auf Eis gelegt.

Top: BI Freising bringt Strabs zu Fall: Nach großem Kampf gegen die Umlegung von Straßenausbaubeiträge auf Privatpersonen schafft der Landtag die Satzung ab.

Flop: Die größte Grippewelle, die je im Landkreis Freising verzeichnet wurde, führt im Klinikum zu einem Aufnahmestopp. 781 Influenza-Erkrankte meldet das Gesundheitsamt.

Und sonst: Bessere Zuganbindung an den Flughafen: Neufahrner Kurve geht in Betrieb. *** Triumph zu Pferde: Simone Blum aus Zolling wird Weltmeisterin im Springreiten. *** Neue Heimat für mehr als 600 Schüler: Neue Realschule Freising wird eingeweiht.

2019: Langersehntes Hallenbad öffnet seine Pforten

Auf dieses Hallenbad hat Freising lange gewartet – und die ersten Besucher werden nicht enttäuscht: Das fresch, das im März 2019 für alle geöffnet wird, ist ein Schmuckstück – und Ergebnis einer jahrelangen Kraftanstrengung.

Bereits 2012 hat der Stadtrat nach langen Vorüberlegungen beschlossen, ein Kombibad in Lerchenfeld zu errichten. Nur ein Jahr später werden die ersten Pläne vorgestellt. Sie sehen vor, dass auf dem bestehenden Freibadareal eine Halle errichtet wird, die Freiflächen werden neu gestaltet. Mehr als 1000 Quadratmeter Wasseroberfläche entstehen. Während zu Beginn der Bauarbeiten 2016 der Badebetrieb noch aufrechterhalten wird, heißt es 2017 Abschied nehmen vom alten Freibad. Eineinhalb Jahre später steht das fresch.

+ Spritziges Vergnügen: Die ersten Badegäste genießen das tolle Ambiente im neuen Hallenbad. © Lehmann

Nach der Eröffnung des Hallenbads im März wird im Mai auch ein großer Teil des neu gestalteten Freibadareals für den Betrieb freigegeben. Rund 40 Millionen Euro hat das fresch gekostet.

Top: DEULA gerettet: Grünes Bildungszentrum bleibt in Freising.

Flop: Kino-Aus: Betreiber für langgeplantes Lichtspielhaus auf dem Schlüter-Areal springt ab.

Und sonst: Malachit-Affäre: Fischzüchter (Kreis Dachau) belastet Moosach mit verbotenem Fischarznei-Mittel. *** Neuer Belag: A 92-Sanierung zwischen Erding und Freising abgeschlossen *** Freising for Future: 2000 Bürger demonstrieren für Klimaschutz.

