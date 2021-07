Landkreis Freising schafft nun doch Luftreiniger an, allerdings nicht für alle Klassen

Luftreinigungsgeräte für Klassenzimmer will der Landkreis anschaffen. Aber nicht alle sollen davon profitieren.

Halbe Kehrtwende

Von Andreas Beschorner schließen

Jetzt also doch: Der Landkreis will nun doch Luftreinigungsgeräte für die Schulen kaufen - allerdings nur für einen Teil der Klassen.

Freising - Bereits zum dritten Mal hatte sich der Schulausschuss des Landkreises mit dem Thema zu beschäftigen, nachdem die Staatsregierung jetzt die Anschaffung empfohlen und dafür ein Förderprogramm aufgelegt hatte. Dem Beschluss vorausgegangen waren eine längere Beratung mit einigen Zusatzanträgen und die Aussage aller Kreisräte, man verfüge über kein Expertenwissen in Sachen Aerosole. Und man äußerte nicht zu knapp Unmut und Ärger über die Staatsregierung.

Die Sachlage und die wissenschaftlichen Erkenntnisse hätten sich seit den Beratungen im März und im Mai nicht geändert, als man (bis auf die Anschaffung von sechs Geräten) den Kauf abgelehnt hatte, so Landrat Helmut Petz. Allerdings habe sich durch die Entscheidung der Staatsregierung der Druck enorm erhöht. Dem trug der Vorschlag der Verwaltung Rechnung: Danach soll ein Fachberater hinzugezogen werden, um die 675 Räume in den Landkreis-Schulen zu untersuchen. Auf dieser Grundlage sollen dann alle Räume, die der vom Umweltbundesamt vorgegebenen Kategorie 2 – Fensterlüftung eingeschränkt möglich – mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden.

Der Antrag, alle Klassenzimmer auszustatten, wird abgelehnt

Wie viele das sein dürften, ist derzeit nicht abzusehen. Um aber Zeit zu sparen, keine Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistags noch einholen zu müssen und auch um keinen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen, schlug die Verwaltung eine Obergrenze von 125 000 Euro vor. Hätte man alle Räume (also auch die der Kategorie 1 - Fensterlüftung möglich oder raumlufttechnische Anlage vorhanden) ausstatten wollen, hätte das 2,87 Millionen Euro gekostet.

+ Eva Bönig (Grüne): „Der Freistaat muss alles zahlen.“ © FT-Archiv

Die Diskussion eröffnete Samuel Fosso (FSM): Ihm sei noch nie eine Entscheidung so schwergefallen, betonte er. Aber er vertraue im Endeffekt dem Umweltbundesamt, unterstütze deshalb den Vorschlag der Verwaltung, der „nicht perfekt, aber vertretbar“ sei. Sein Ergänzungsvorschlag, der Landkreis solle ohne weitere zeitraubende Beratung und Beschlussfassung in den Gremien sofort reagieren dürfen, falls sich die Vorgaben der Staatsregierung oder des Umweltbundesamtes ändern, wurde von ihm zurückgezogen, nachdem Landrat Helmut Petz versprochen hatte, im Fall des Falles eine Sondersitzung einzuberufen.

+ Robert Scholz (FW): „Sachlich und nachvollziehbar“ © FT-Archiv

Zusätzlich zum Beschlussvorschlag der Verwaltung hatten die Grünen beantragt, der Landrat solle sich bei der Staatsregierung dafür einsetzen, dass der Freistaat nicht nur 50 Prozent der Kosten (bei einer Höchstgrenze von 1750 Euro pro Raum) übernehme, sondern 100 Prozent. Diese Ergänzung wurde von den Kreisräten einstimmig befürwortet. Der weitergehende Antrag der Grünen, den FDP-Kreisrat Tobias Weiskopf unterstützte, alle Klassenräume der Jahrgangsstufen 1 bis 6 mit Luftreinigungsgeräten auszustatten, wurde allerdings mit 4:10 Stimmen abgelehnt.

SPD-Kreisrat kritisiert „Spiel mit der Angst der Menschen“

Waren sich die Kreisräte so ziemlich einig, dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung „differenziert und sachgerecht“ (Martin Pschorr, SPD), „fundiert, sachlich und nachvollziehbar“ (Robert Scholz, FW) sei, sprach sich lediglich AfD-Kreisrätin Melanie Hilz dagegen aus: Sie sehe die Anschaffung „sehr kritisch“, schließlich gebe es in Schulen keine Ansteckungen. Hilz votierte denn auch als einzige Kreisrätin gegen den Beschlussvorschlag.

+ Martin Pschorr (SPD): „Spiel mit der Angst der Menschen“ © FT-Archiv

Ziemlich einig war man sich wiederum in der Kritik am Vorgehen der Staatsregierung: Eva Bönig (Grüne) sah durchaus das Prinzip der Konnexität gegeben, sprich: der Freistaat habe alles zu zahlen. Pschorr sah die stets mitschwingende Darstellung, nur Luftreinigungsgeräte könnten eventuell später einmal einen Distanzunterricht verhindern, als „Spiel mit der Angst der Menschen“.

Auch Scholz ärgerte „das Geschäft mit der Angst der Menschen“. Und Hans Sailer (FW) wurde noch deutlicher: Dass die Staatsregierung das empfehle, die Kommunen dann aber alleine lasse, das sorge für „Zwist zwischen den Gemeinden und Kommunen“, ja sogar für „Unfrieden im Land“.

