Landkreis Freising segnet das Millionenprojekt „Radweg nach Garching“ ab

Von: Andreas Beschorner

Radfahrer könnten künftig zwischen Freising und Garching eine Trasse bekommen - falls die Förderung stimmt. © Symbolbild: dpa

Der Radweg vom Freising nach Garching könnte Realität werden. Falls die Förderung stimmt, tritt der Landkreis finanziell in die Pedale.

Freising - Mit geschätzten Kosten von insgesamt 18 Millionen Euro ist er sicherlich nicht das billigste Projekt im Landkreis Freising: der Radweg entlang der Staatsstraße 2350 zwischen Freising und Garching. So positiv sich diese Maßnahme auf die Verkehrsbelastung im Norden Münchens auswirken würde und so sehr das Projekt die Entwicklung alternativer Mobilitätsformen beschleunigen würde, so schwierig gestaltet sich die Frage der Finanzierung. Jetzt hat der Kreistag dazu einen Beschluss gefasst.

Das Problem, das dann auch zu Debatten unter den Kreisräten führte: Die Radverbindung zwischen Freising und Garching (also zwischen den beiden TUM-Standorten) verläuft entlang der Staatsstraße 2350. Damit wäre eigentlich der Freistaat Bayern der zuständige Straßenbaulastträger für den Radweg. Doch die Radwegeverbindung zwischen Freising und Garching wurde nicht in das Radwegeprogramm des Freistaats Bayern aufgenommen, auch ein Nachhaken bei der seit 2020 amtierenden bayerischen Bauministerin Kerstin Schreyer blieb ohne Erfolg.

Staatliches Bauamt schlägt Kostenübernahme durch einen Dritten vor

Angeregt wurde stattdessen vom Staatlichen Bauamt die Übernahme der Kosten durch einen Dritten in Sonderbaulast mit anschließender Förderung des Projekts. Genau um diesen Beschluss, als Landkreis Freising die Sonderbaulast für das Projekt zu übernehmen, ging es nun im Kreistag. Dabei hatte schon der Kreisausschuss darüber debattiert, ob man die Bereitschaft zur Übernahme der Sonderbaulast an die Bedingung knüpfen sollte, dass auch tatsächlich Zuschüsse fließen.

Während der Kreisausschuss allerdings mit 8:7 Stimmen noch den Vorschlag der Freien Wähler und von Landrat Helmut Petz abgelehnt hatte, diesen Vorbehalt in den Beschluss mitaufzunehmen, sah das jetzt im Kreistag anders aus. Dass man im Falle einer Förderung des Projekts über die „Radoffensive Klimaland Bayern“ auf 14,3 Millionen Euro Zuschüsse hoffen darf, führte nach abermaliger Debatte dazu, dass der Empfehlungsbeschluss des Kreisausschusses mit 25:34 Stimmen abgelehnt wurde.

Landkreis will Sonderbaulast übernehmen, falls Förderung fließt

Die Folge: Weil alle Kreisräte diesen Radweg wollen, hat sich der Kreistag einstimmig dazu bereit erklärt, als Landkreis die Sonderbaulast zu übernehmen – „unter dem Vorbehalt einer Förderung über die Radoffensive Klimaland Bayern“. Ohne diese Zuschüsse aus der Radoffensive würde man lediglich eine Förderung über das Bayerische Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erhalten. Das wären nach derzeitiger Kostenschätzung für das Projekt 5,6 Millionen Euro.

