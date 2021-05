Landkreis Freising: Sport, Kultur, Freizeit - weitere Lockerungen schon ab Freitag

Wenn die Inzidenz im Kreis Freising den achten Tag in Folge unter 50 liegt, dann sind mit Genehmigung des Gesundheitsministeriums weitere Öffnungsschritte möglich. Das heißt: Ab Montag, 24. Mai, könnte dann in vielen Bereichen, wie zum Beispiel der Außengastronomie, in Kultur oder Sport, die Testpflicht wegfallen. SYMBOLFoto: DPA

Inzidenz stabil unter 50

von Manuel Eser schließen

Gute Nachrichten: Weil sich das Infektionsgeschehen im Landkreis Freising weiter deutlich stabilisiert, gelten bereits ab Freitag, 21 Mai, weitere Lockerungen.

Landkreis Freising - Nach wie vor ist die Inzidenz im Landkreis Freising stabil unter 50. Weitere Lockerungen treten somit schon am Freitag, 21. Mai, in Kraft. Das FT fasst zusammen, was neu ist, und welche wegweisende Lockerung bereits am Montag in Kraft treten könnte.

Außengastronomie

Schon seit Anfang der Woche ist die Außengastronomie im Kreis Freising geöffnet. Besucher können nach vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung einen Platz reservieren. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test mit negativem Ergebnis der Betroffenen erforderlich.

Kultur

Die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos ist erlaubt. Analog zur Außengastronomie muss jedoch ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test mit negativem Ergebnis vorgelegt werden. Was die Kinos anbetrifft, wird der Re-Start nicht vor Juni stattfinden.

Ab Freitag erlaubt sind auch kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen für bis zu 250 Besucher mit Testnachweis und musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen erforderlich ist.

Sport und Freizeit

Auch Sport ist wieder möglich. Kontaktfreier Sport im Innenbereich ist wieder zugelassen, Hallen und Fitnessstudios dürfen öffnen. Teilnehmer müssen dafür einen negativen Corona-Test vorweisen können. Im Falle der Fitnessstudios ist zudem eine vorherige Terminbuchung über eine entsprechende App notwendig.

Unter freiem Himmel darf ab heute sogar Kontaktsport stattfinden. Gruppen von bis zu 25 Personen haben die Möglichkeit, im Außenbereich gemeinsam Sport zu machen, wenn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Testnachweis verfügen.

Zu Sportveranstaltungen sind ab Freitag bis zu 250 Zuschauerinnen und Zuschauer unter freiem Himmel zugelassen. Voraussetzung sind feste Sitzplätze und ein Testnachweis für alle Zuschauerinnen und Zuschauer.

Freibäder dürften theoretisch auch wieder öffnen. Wie berichtet, brauchen die Betreiber aber noch etwas Vorlaufzeit, ehe wieder geschwommen und geplanscht werden kann.

Tourismus

Auch hier geht ein langer Lockdown zu Ende. Seit November durften Hotels und Beherbergungsbetriebe nur noch Gäste aufnehmen, die aus geschäftlichen Gründen gebucht hatten. Ab 21. Mai sind Übernachtungsangebote auch zu touristischen Zwecken wieder zulässig. Das gilt für Hotels, Beherbergungsbetriebe, Jugendherbergen und Campingplätze.

Ebenso erlaubt sind in diesem Rahmen gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote für Übernachtungsgäste. Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise über einen Testnachweis verfügen, der spätestens alle 48 Stunden erneuert werden muss.

Flussschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristische Bahnverkehre, touristische Reisebusverkehre, Stadt- und Gästeführungen, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen sind unter der Voraussetzung eines Tests für Kunden erlaubt.

Ausblick

Schon am Montag kann es zu weiteren wegweisenden Lockerung kommen: Liegt die Inzidenz für den Landkreis weiter stabil unter 50, dann fällt mit Genehmigung des Gesundheitsministeriums die Testpflicht in nahezu allen genannten Bereichen: Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos, kulturelle und sportliche Veranstaltungen unter freiem Himmel (weiterhin bis zu 250 Besucher mit festen Sitzplätzen), Sport im Innen- und Außenbereich, Fitnessstudio, Freibäder, Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristische Bahnverkehre, touristische Reisebusverkehre, Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien und in Außenbereichen von medizinischen Thermen.

