Testverweigerer: Kinder, die nicht in Schule dürfen, erhalten in Freising offenbar privat Unterricht

Von: Manuel Eser

Für den Präsenzunterricht müssen sich Schülerinnen und Schüler in der Pandemie mehrmals pro Woche testen lassen. Doch es gibt Familien, die das verweigern. © dpa

Testverweigerer dürfen nicht in die Schule - und erhalten zum Teil offenbar privat Unterricht. Eine Schulleiterin spricht von „gefährlichen Parallelstrukturen“.

Freising – Schülerinnen und Schüler, die Corona-Tests verweigern, sitzen seit Herbst zu Hause – ohne Unterricht. Die Eltern der Betroffenen müssen mit Bußgeldern rechnen. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Seit Oktober gilt an bayerischen Schulen wieder die Präsenzpflicht. Das Lernen im Distanzunterricht ist zur Erfüllung der Schulpflicht damit nicht mehr erlaubt. So will es das Kultusministerium. Um am Unterricht teilnehmen zu dürfen, müssen Schülerinnen und Schüler Maske tragen und sich mehrmals pro Woche auf Corona testen. Wer das verweigert und zu Hause bleibt, gilt formell als Schulschwänzer.

Schulleiter: Die Kinder sind die Leidtragenden

Derzeit sitzen 13 Kinder aus zehn Familien im Landkreis Freising als Testverweigerer zu Hause, teilt das Landratsamt Freising mit. Betroffen davon sind laut Pressesprecherin Eva Zimmerhof drei Realschulen, vier Grund- und Mittelschulen, zwei Gymnasien und die Montessori-Schule. „In allen Fällen wurden über den Postweg Anhörungen zugestellt und damit entsprechende Verfahren eingeleitet. Im nächsten Schritt werden den Erziehungsberechtigten nun Bescheide zur Durchsetzung der Schulpflicht mit einer Zwangsgeldandrohung zugeschickt.“

Das Dom-Gymnasium Freising gehört zu den Schulen, die es aktuell mit Testverweigerern zu tun haben. Für Schulleiter Manfred Röder sind die Kinder die Leidtragenden. „Sie haben nicht nur einen massiven Verlust von Unterricht, sondern es fehlt auch das Erleben der schulischen Gemeinschaft, die ja auch ein wichtiger Grund für die Rückkehr in den Präsenzunterricht war.“ Röder geht davon aus, dass sich hier die Haltung der Eltern widerspiegelt. „Entsprechende Erklärungen, warum die Tests verweigert werden, habe ich jedenfalls nur von Elternseite und nicht von den Schülern selbst bekommen.“

Mit den Pooltests könnte sich das Problem verschlimmern

Von zwei Testverweigerern ist die Karl-Meichelbeck-Realschule in Freising betroffen, wie Leiter Bernd Friedrich mitteilt. „In einem Fall hat der Vater mitgeteilt, dass er es seiner Tochter freigestellt hat, die sich aber angeblich nicht testen will. Das ist natürlich sonderbar, denn wie sollen Kinder in diesem Alter das selbst entscheiden?“

Friedrich befürchtet, dass sich das Problem verschlimmern könnte. Denn ab 7. März sollen in fünften und sechsten Klassen Pooltests eingeführt werden, und da würden sich weitere Verweigerungsfälle anbahnen. „Ich kann nur hoffen, dass die Eltern die Möglichkeit wahrnehmen und ihre Kinder außerhalb der Schule testen lassen, damit sie in den Unterricht kommen können.“

Konsequente Linie hat Zahl der Testverweigerer deutlich reduziert

Wie Andrea Bliese, Leiterin des Freisinger Camerloher-Gymnasiums mitteilt, sind es meist in einschlägigen Kreisen kursierende pseudojuristische Standardtexte, die von Eltern bei ihr im E-Mail-Eingang landen. In ihrer Schule fehlen derzeit zwei Testverweigerer. In einem Fall handelt es sich um ein Fünftklasskind. „Es war noch nicht einmal bei uns in der Schule. Wir haben weder Mutter noch Kind jemals gesehen.“

Sollte man die Schülerinnen und Schüler, die die Leidtragenden sind, parallel zum Bußgeldverfahren nicht dennoch online beschulen? „Das ist eine ganz schwierige Abwägungsfrage“, sagt Bliese. „Einerseits wollen wir natürlich Kindern nicht schaden, für die die Situation dramatisch ist. Andererseits ist Doppelbeschulung für die Lehrkräfte dauerhaft nicht tragbar. Wir wollen, dass die Eltern die Kinder in die Schule schicken.“ So habe sich die Zahl der Testverweigerer aufgrund der konsequenten Haltung des Kultusministeriums von acht auf zwei Kinder reduziert.

Landratsamt erhielt Hinweise über Parallelbeschulung - und prüft Konsequenzen

Was die beiden Testverweigerer aus ihrer Schule derzeit tun, kann Bliese nicht genau sagen. „In einem Fall zumindest liegt aber der Verdacht nahe, dass eine Parallelschule am Wohnort betrieben wird.“ Demnach werden Kinder wohl in Gruppen in einem Privathaus beschult. „Auf der einen Seite könnte man sagen, dass die Eltern sich da wenigstens kümmern“, sagt Bliese. „Andererseits entstehen so natürlich gefährliche Parallelstrukturen.“

Dem FT bestätigte das Landratsamt auf Nachfrage, dass es Hinweise auf eine sogenannte Lerngruppe in Marzling gibt. „Es gilt in dem Fall, zweierlei Dinge zu unterscheiden“, erklärte Behördensprecher Robert Stangl. „Die Verletzung der Schulpflicht, weil die Kinder nicht die Schule besuchen, und die rechtliche Zulässigkeit der Lerngruppe.“ Wegen Ersterem seien Verfahren eingeleitet worden. „Die Frage, ob das Zusammenkommen von Schülerinnen und Schülern in einer sogenannten Lerngruppe rechtlich zulässig ist oder nicht, prüft die Regierung von Oberbayern.