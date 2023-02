Vogelgrippe: Zahl toter Tiere steigt deutlich - Landratsamt prüft mögliche Stallpflicht

Der Ausgleichsweiher bei Moosburg ist – wie schon 2016 – Epizentrum der Vogelgrippe im Landkreis. aro © Albrecht

Die Zahl an toten Wildvögeln am Ausgleichsweiher bei Moosburg steigt. Das Landratsamt prüft eine Stallpflicht und appelliert an die Geflügelhalter.

Landkreis – Weitere Fälle von Geflügelpest (HPAI) – auch Vogelgrippe genannt – sind im Landkreis Freising aufgetreten. Dies berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Nachdem bereits ein Wanderfalke aus dem Stadtgebiet Moosburg positiv auf H5N1 getestet worden war, hat das nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut den Erreger nun in fünf Wildvögeln (vier Schwäne und eine Blessralle) nachgewiesen, die tot aus dem Ausgleichsweiher im Gemeindegebiet Wang geborgen worden waren.

Zudem weist das Veterinäramt darauf hin, dass derzeit elf weitere tot aufgefundene Schwäne aus dem Ausgleichsweiher untersucht werden, weitere H5N1-Nachweise sind zu erwarten.

Das Landratsamt empfiehlt daher bereits jetzt allen Geflügelhaltern im Landkreis die Aufstallung ihrer Tiere und prüft die Möglichkeit einer Stallpflicht in einem Umkreis von rund drei Kilometern um den Ausgleichsweiher bei Moosburg. Zum Schutz ihres Geflügels werden Halter im genannten Gebiet gebeten, dieses vorsorglich schon jetzt aufzustallen und sich umgehend auf eine tierschutzgerechte Unterbringung ihres Geflügels im Rahmen einer Aufstallungspflicht vorzubereiten.

Alle Geflügelhalter sollen sich an Sicherheitsmaßnahmen halten

Um eine weitere Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern und insbesondere Haus- und Nutzgeflügel zu schützen, weist das Landratsamt Freising alle Geflügelhalter darauf hin, sich strikt an die bereits am 2. Dezember für den gesamten Landkreis angeordneten erhöhten Biosicherheitsmaßnahmen zu halten. In der Allgemeinverfügung sind unter anderem ein Ausstellungsverbot für Geflügel und ein Fütterungsverbot für bestimmte Wildvögel festgelegt.

Nur durch konsequenten Kleider- und Schuhwechsel, Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen, Sicherung gegen unbefugtes Betreten der Haltungen sowie Unterbindung des Kontakts zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln können die Einschleppung des Erregers und die daraus resultierenden erforderlichen Maßnahmen verhindert werden. Im schlimmsten Fall muss der Bestand getötet werden. Alle Geflügelhalter, auch Hobbyhalter, sind daher verpflichtet, die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

Verendete Vögel sollen gemeldet, aber nicht berührt werden

Grundsätzlich gilt H5N1 als potenziell gefährlich für Menschen, jedoch sind Ansteckungen extrem selten. Nach bisherigem Kenntnisstand ist in Deutschland noch nie jemand über Wildvögel oder deren Ausscheidungen infiziert worden.

Das Landratsamt bittet alle Bürgerinnen und Bürger, verendet aufgefundene Vögel dem Veterinäramt Freising, der jeweiligen Gemeinde oder der Polizei unter Angabe des Fundortes (idealerweise inkl. Koordinaten) zu melden – wenn möglich mit entsprechenden Koordinaten. Die toten Vögel sollen nicht berührt oder bewegt werden. Vorsorglich fordert das Veterinäramt nochmals alle Geflügelhalter – auch Kleinstbestände – auf, ihre Tierhaltungen beim Landwirtschafts- und Veterinäramt sowie bei der Bayerischen Tierseuchenkasse anzumelden. (ft)