Was wäre wenn? Wie sich im Landkreis Freising bei einer Flut die Rettungskette in Gang setzt

Der Isar-Pegel in Freising ist eine maßgebliche Variable, wenn es darum geht, sich auf Maßnahmen zur Gefahrenabwehr vorzubereiten, wie hier bei Oberhummel.

Wettlauf mit dem Wasser

Von Manuel Eser schließen

Sollte es in Freising zu einer Flut kommen, müsste die Rettungskette im Wettlauf mit dem Wasser schnell in Gang kommen. Sechs konkrete Maßnahmen stehen dann an.

Freising – Angenommen, eine Flut würde den Landkreis Freising erschüttern. Welche Einsatzmaßnahmen würde das in Gang setzen? Der Katastrophenschutzbeauftrage des Landkreises, Dominik Ternes, hat sich auf dieses Gedankenspiel eingelassen und ein Szenario konstruiert, auf das die Behörden vorbereitet sind und sie doch vor große Herausforderungen stellen würde.

„Gehen wir also davon aus, dass die Pegelstände im Landkreis Freising durch massive Starkregenereignisse so stark ansteigen würden, dass selbst die Flächen eines extremen Hochwasserereignisses nicht mehr ausreichen würden“, sagt Ternes. Genau das sei ja im Westen der Bundesrepublik der Fall gewesen. „Einem solchen Hochwasser gehen meist extreme Wetterereignisse voraus.“

Maßgeblich für die Gefahrenabwehr ist der Pegel der Isar

Diese werden zunächst vom Deutschen Wetterdienst in Form von Unwetterwarnungen angekündigt. Besteht dabei die Gefahr eines Hochwassers, werden zudem Informationen beim Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt bereitgestellt, erläutert Ternes. Und solche Warnungen und Informationen laufen in der Unteren Katastrophenschutzbehörde des Landratsamts Freising zusammen. Außerhalb der regulären Dienstzeiten ist stets ein Rufbereitschaftsdienst erreichbar.

„Für den Landkreis Freising ist unter anderem der Isar-Pegel in Freising für Maßnahmen der Gefahrenabwehr maßgeblich“, berichtet Ternes. Bei bestimmten Pegelständen werden beispielsweise die Dammbalken in Marzling und Oberhummel eingebracht, um den Deich entlang der Isar zu sichern. Anhand der Hochwasser-Meldestufen lässt sich zudem ableiten, welches Ausmaß das Hochwasser wahrscheinlich annehmen wird. So lässt sich auch entscheiden, welche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung getroffen werden sollen.

Die Einsatzkette muss schnell in Gang kommen

„Um nochmals auf das Beispiel zurückzukommen, würde das bedeuten, dass wir bei einer Prognose für den Pegel Freising von mehr als 470 Zentimetern, also mehr als ein hundertjährliches Hochwasser, liegen“, erklärt Ternes. Der Eingang einer solchen Vorhersage würde zunächst amtsintern einige Maßnahmen auslösen. So würde sich die für den Katastrophenschutz zuständige Abteilung mit dem Landrat und den im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen und Behörden beraten.

Ein Ergebnis dieser Beratungen könnten die Einberufung der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) und die Bestellung eines Örtlichen Einsatzleiters (ÖEL) sein. „In der FüGK werden beispielsweise Warnungen für die Bevölkerung vorbereitet, überörtliche Einsatzmittel angefordert oder Evakuierungsmaßnahmen geplant“, teilt Ternes mit. „In der Örtlichen Einsatzleitung werden alle vor Ort tätigen Hilfskräfte koordiniert und mit Einsatzaufträgen versorgt.“

Sechs konkrete Maßnahmen sind bei Hochwasser erforderlich

Grundsätzlich sind bei einem Hochwasser laut Ternes sechs Einsatzmaßnahmen erforderlich: Erstens muss die Bevölkerung im potenziell betroffenen Bereich gewarnt und informiert werden. Zweitens muss ermittelt werden, welche Objekten besonders gefährdet sind, um dann drittens vorbereitende Maßnahmen zur Räumung von Häusern beziehungsweise Evakuierung von Menschen zu treffen.

Viertens müssen Deiche kontrolliert und verteidigt werden. Dazu ist fünftens das Füllen und Ausgeben von Sandsäcken erforderlich. Im absoluten Notfall gilt es sechstens, überörtliche Einsatzmittel und Einsatzkräfte anzufordern.

Geschwindigkeit des Wassers stellt Rettungskräfte vor Probleme

„Problematisch war bei den Ereignissen im Westen der Bundesrepublik die Geschwindigkeit, mit der das Wasser gekommen ist, und die Menge an Wasser, die sich über die Landschaft ergossen hat“, betont Ternes. Den Rettungskräften sei so nicht viel Zeit geblieben. „Es ist daher schwer zu sagen, wie lange einzelne Maßnahmen dauern würden.

Bei einem ,normalen’ Hochwasser hat man Zeit, sich auf bestimmte Pegelstände vorzubereiten, da die drei größeren Flüsse im Landkreis Freising überwacht sind, und es Erfahrungswerte gibt, welche Pegel in den Oberläufen der Flüsse besonders beachtet werden müssen.“ Darauf abgestimmt können frühzeitig Evakuierungsmaßnahmen angeordnet oder überörtliche Einsatzmittel angefordert werden.

Seuchen sind eine Herausforderung bei Flut-Katastrophen

Eine weitere Herausforderung bei einer Flutkatastrophe: die Verhinderung von Seuchen. „Bei einem Hochwasser ist es wichtig, dass den betroffenen Menschen sauberes Trinkwasser zur Verfügung steht, damit kein Risiko für eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, besteht“, sagt Ternes. Je nach Hochwasserlage ist zu prüfen, welche Versorgungsgebiete betroffen sein könnten. „Unter Umständen ist eine Abkochanordnung oder sogar eine Ersatzversorgung nötig.“

