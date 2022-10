Landkreis will auf E-Busse setzen, doch im Ausschuss gibt es auch skeptische Stimmen

Der Landkreis Freising will künftig E-Busse einsetzen.

Der Landkreis Freising möchte eine neue MVV-Linie dazu nutzen, erstmals E-Busse einzusetzen. Im Kreisausschuss sorgte das Ansinnen aber für Debatten.

Freising/Neufahrn/Eching – Auf lange Sicht kommt man beim Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) nicht ohne Elektromobilität aus. Der MVV will seine Buslinien entsprechend umrüsten. Einer Studie zufolge ist die kürzlich inklusive Sonntagsbetrieb beschlossene, neue Linie 690 des Zweckverbands Neufahrn/Eching wie geschaffen dafür.

In einer Stellungnahme zur „Neuvergabe als Batteriebuslinie“ heißt es, dass die Linie mit einer überschaubaren Kostenmehrung gegenüber der Dieselvariante „ein großes Potenzial zur Umrüstung auf einen klimaneutralen Batteriebetrieb hat“. Im Falle der neuen Ringlinie geht man von 16 bis maximal 25 Prozent aus.

Batteriebusse: Eigentlich ist schon alles auf den Weg gebracht

Der Zweckverband hat dem Ansinnen bereits insofern zugestimmt, dass ein Projektsteuerer das Betriebskonzept für das Vergabeverfahren ausarbeitet, Förderprogramme prüft und umsetzt sowie die Beschaffung bis zur Endabnahme begleitet. Außerdem hat der im Landkreis für Infrastruktur zuständige Ausschuss dem Kreisausschuss und dem Kreistag auch schon empfohlen, „die Regionalbuslinie 690 im Zuge der Neuvergabe zum 31.12.2026 grundsätzlich als Batteriebuslinie“ fortzuführen.

Johann Stegmair (CSU) zeigte sich gegenüber E-Bussen skeptisch.

Das hinderte Kreisrat Rainer Schneider (FW) im Ausschuss nicht daran, das Vorhaben komplett infrage zu stellen. Nach aktuellem Stand der Dinge sei es doch fraglich, ob überhaupt genug Strom vorhanden sei, um die geplante und folgende Linien zu betreiben, argumentierte er. Auch Johann Stegmair (CSU) zeigte sich skeptisch, was die Umrüstung auf E-Busse anbelangt. Er gab zu bedenken, dass es ein Unterschied sei, ob man E-Busse in der Stadt betreibe oder damit über Land fahre. Er habe manchmal den Eindruck, „dass die grüne Partei glaubt, der Strom komme aus der Steckdose“, kritisierte Stegmair.

Johannes Becher (Grüne) bat an dieser Stelle darum, Parteipolitik doch bitte herauszuhalten. Dem MVV sei klar, „dass wir hier nicht nur in der Stadt fahren“, hielt Becher dagegen. Er habe „überhaupt kein Problem, diesem Beschluss zuzustimmen“, erklärte er. Auch der Echinger Bürgermeister Sebastian Thaler (SPD) sprach sich klar für die Einführung der E-Buslinie aus. „Ich würde es befürworten. Es gibt nichts Planbareres als eine Buslinie“, machte Thaler deutlich. Robert Wäger (Grüne) redete den Kritikern ins Gewissen. „Wir wollen doch ein klimaneutraler Landkreis werden“, bekräftigte er und fügte in Bezug auf die Buslinien noch hinzu: „Wir müssen alle umstellen.“

Robert Wäger (Grüne): „Wir wollen doch ein klimaneutraler Landkreis werden."

Landrat Helmut Petz sah vor diesem Hintergrund noch Klärungsbedarf. Demnach soll es noch eine „umfassende Info“ vonseiten des MVV zu dem Thema geben, und der Ausschuss solle sich dann noch einmal mit der Sache beschäftigen. Unter diesem Vorbehalt stimmten selbst die E-Bus-Gegner dem Vorhaben zu – auch Schneider, der auf FT-Nachfrage seine Zustimmung so begründete: „Weil es nochmal eine Untersuchung gibt.“