Für große Herausforderungen: Landkreis Freising will Hospiz- und Palliativnetzwerk knüpfen

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Zugunsten von schwer- und sterbenskranken Menschen soll in Freising ein Hospiz- und Palliativnetzwerk entstehen. © Felix Kästle/dpa

Im Landkreis Freising soll ein Hospiz- und Palliativnetzwerk entstehen. Einen ersten Auftrag hat der Landrat bereits.

Freising – Im Landkreis Freising wird sich ein Hospiz- und Palliativnetzwerk gründen, das durch eine eigens dafür eingerichtete Koordinierungsstelle verwaltet und organisiert wird. Das haben die Kreisräte einstimmig beschlossen. Als ersten, wichtigen Schritt haben sie Landrat Helmut Petz damit beauftragt, im Namen des Landkreises die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ zu unterzeichnen.

Die Gesundheitsregion plus im Landkreis, die Hospizgruppe Freising e.V., das Ambulante Palliativteam Freising, das Sophienhospiz und der Bayerische Hospiz- und Palliativverband wollen gemeinsame Sache machen. Einen Steuerungskreis zur Hospiz- und Palliativarbeit im Landkreis gibt es schon. Die Vision sei es aber, das Netzwerk auszubauen und durch eine zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger zu erweitern, hieß es im Sachvortrag zu diesem Tagesordnungspunkt.

Die Herausforderungen sind groß und vielfältig

Denn auch im Landkreis stellt man Herausforderungen fest wie die Personalknappheit, den Mangel an Fachkräften, die Überforderung von Betroffenen, manchmal ein unglückliches Entlassmanagement durch Kliniken am Wochenende, eine schwierige Versorgung wegen mangelnder Verfügbarkeit von Betäubungsmitteln und die Unwissenheit von Betroffenen, an wen sie sich wenden könnten. Ziele des Netzwerks mit einer verantwortlichen Koordinierungsstelle wären also, das Wissen in der Bevölkerung zu stärken, die Prozesse zwischen den Leistungsbereichen und das Entlassmanagement zu verbessern und überhaupt das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Thema Palliativ- und Hospizarbeit zu wecken.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Um zunächst einmal ein Zeichen zu setzen, wie es im Beschlussvorschlag hieß, dass sich der Landkreis für eine bedarfsgerechte, für alle Betroffenen zugängliche Hospiz- und Palliativversorgung einsetzt, wird die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen“ unterzeichnet. Sie gilt als Orientierungshilfe für die Hospiz- und Palliativversorgung, beinhaltet verschiedene Zielsetzungen, Handlungsempfehlungen und Leitsätze. Sie ist also so etwas wie die Basis für das jetzt zu gründende Netzwerk im Landkreis. 140 Städte und Gemeinden in Bayern haben die Charta bisher unterzeichnet, 2619 Organisationen und Institutionen, außerdem knapp 30000 Einzelpersonen haben sich bisher durch ihre Unterschrift für die Umsetzung der in der Charta genannten Ziele eingesetzt.

Landkreis kann mit Fördergeldern rechnen

Das Geld, das die Gründung solch eines Netzwerks und die Einrichtung einer Koordinierungsstelle kostet, muss der Landkreis nicht allein stemmen. Wenn er einmalig 500 Euro zahlt und einen Kooperationsvertrag zur Teilnahme an einem lokalen Netzwerk unterzeichnet, kommt er in den Genuss der Förderung des Bayerischen Hospiz- und Palliativverbands. Und um nach dem Sozialgesetzbuch die Förderung der Koordination in Hospiz- und Palliativnetzwerken durch einen Netzwerkkoordinator zu bekommen, muss der Kreis ab 1. Januar 2023 jährlich mit 15 000 Euro die Personalkosten der Koordinierungsstelle teilfinanzieren.