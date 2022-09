Freisinger und Moosburger Retter wünschen sich mehr Wertschätzung

Beim Informationsaustausch: Staatsminister Florian Herrmann, Rainer Irlbauer und Benedikt Kehlringer (beide BRK Moosburg), Albert Söhl (BRK-Kreisgeschäftsführer), Tobias Cako und Sebastian Oberpriller (beide Malteser Erding), Manfred Kürzinger (stellvertretender THW-Ortsvorsitzender, v. l.) und Hubert Böck (BRK Freising, r.). © Lehmann

BRK, Malteser und THW gaben jüngst Staatsminister Florian Herrmann „Hausaufgaben“ mit. Sie wünschen sich mehr Anerkennung ihres Ehrenamts - und kleine Zuckerl.

Freising – Fehlende Wertschätzung, eine höhere Einsatzdichte und das Gefühl, an persönliche Grenzen zu kommen: Diese Punkte beschäftigten zunehmend die Hilfsorganisationen des Landkreises. Beim Blaulicht-Gespräch im Bräustüberl schilderten sie Staatsminister Florian Herrmann nicht nur ihre Sorgen und Nöte, sondern brachten auch konkrete Verbesserungsvorschläge ein, um auch den einen oder anderen Teufelskreis zu durchbrechen.

Der Teufelskreis

Ein Teufelskreis, den der Leiter der Einsatzdienste der Malteser-Erding, Tobias Cako, schilderte: Weil die hausärztliche Versorgung im Landkreis eher schlechter geworden sei, rufen die Leute schneller und häufiger den Rettungsdienst, egal mit welchen Beschwerden. „Wir kommen da nicht aus – rein aus rechtlicher Sicht“, so Cako. Im Anschluss bekommen die Sanitäter aber auch den Pflegemangel in Krankenhäusern zu spüren, wenn Betten abgemeldet sind und keiner mehr aufgenommen werden kann. „Dann“, so Cako, „fahren wir erstmal lange in der Gegend herum – was Zeit und Personal bindet.“ Eine einfache Lösung: veränderte Praxis-Öffnungszeiten, damit die Leute nicht immer gleich die 112 wählen. Die Menschen müssten laut Cako mehr sensibilisiert werden, was ein Notfall ist und was eben nicht.

Das Phänomen

Dieses Phänomen kennt auch Manfred Kürzinger, stellvertretender THW-Ortsvorsitzender von Freising: „Die Leute rufen bei der Feuerwehr an, wenn im Keller zwei Zentimeter Wasser steht – früher hätte man halt einfach einen Putzlumpen in die Hand genommen.“ Was noch dazukommt, seien immer häufigere Großveranstaltungen, für die Leute abgezogen werden. „Es kommen immer öfter Hilferufe aus ganz Bayern“, wie der organisatorische Rettungsdienstleiter des BRK Moosburg, Rainer Irlbauer, erklärte.

Der Bedarf

Was BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl beschäftigt, ist die Tafel Moosburg, die vom BRK und der Caritas betrieben wird. Der Bedarf an Lebensmittel steige deutlich, auch wegen der Flüchtlinge aus der Ukraine und der Inflation. Immer wieder müsse deshalb Ware zugekauft werden. Söhl würde sich eine Stärkung der Sozialeinrichtungen wünschen und eine Aufstockung des Bürgergelds. Was er in punkto ukrainische Flüchtlinge anmerkte: „Wir bringen sie nicht mehr privat unter, jetzt ist der Landkreis wieder dran.“ Demnächst sollen Schutzsuchende in Nandlstadt unterkommen.

Der Hilferuf

Einen Hilferuf gab es vom Kriseninterventionsteam (KIT) für die Landkreise Freising, Ebersberg und Erding. „Wir fahren mit dem Privatauto kreuz und quer, aber wir können uns das wegen der Spritpreise bald nicht mehr leisten“, erzählte Leiterin Iris Menzinger: „Wir bringen noch Geld mit für unsere Einsätze.“

Die „Hausaufgabe“

Rainer Irlbauer diktierte Herrmann einige Ideen in den Block: „Wir brauchen Anreize, etwa kostenlose Bahnfahrten und eine erweiterte Ehrenamtskarte.“ Ein paar „Zuckerl“ wären durchaus angebracht, etwa für Wochenenddienste, während der man auch noch beschimpft werde. Ein Beispiel Irlbauers: „Erst letztens wurden wir zu einem Notfall gerufen – und was sagt der Patient? Wenn du mich anfasst, dann bringe ich dich um.“

„Ihre Arbeit muss mehr wertgeschätzt werden“, sagte Herrmann, und abschließend: „Dieser Appell an die Gesellschaft muss immer wieder aufgefrischt werden.“ Richard Lorenz

