Landrat Helmut Petz beim Volkstrauertag in Freising: „Politischen Brandstiftern entgegentreten“

Innehalten in Freising

Klare Worte fand Landrat Helmut Petz beim Volkstrauertag in Freising. Zum ersten Mal in der Geschichte des Gedenktags trat ein Landkreis-Chef ans Rednerpult.

Freising – Es war aufgrund des Kriegs in der Ukraine eine bedrückende Stimmung bei der diesjährigen zentralen Feier des Freisinger Volkstrauertages in Neustift – eine Stimmung, die vor allem Dekan Christian Weigl durch seine unglaublich empathische Art in Worte fassen konnte. So gingen vor allem seine Fürbitten wie „Gott, sei den Verstümmelten ganz nahe und umarme sie“ ganz tief in die Herzen der Anwesenden, wie aber auch seine klare Aufforderung, für den Frieden jederzeit und mit allen Kräften einzustehen. Und weil die aktuelle Situation eine ganz besondere ist, kam es auch zu einem Novum in der Freisinger Stadtgeschichte: Landrat Helmut Petz trat nämlich ans Kirchenmikrofon, um eines ganz klar zu sagen: „Krieg hat keine Existenzberechtigung mehr!“ Vor Petz hatte noch nie zuvor ein Landrat beim Freisinger Volkstrauertag gesprochen.

Dem Krieg im Kleinen keine Chance geben

13 Vereine mit ihren Fahnen, der VkK, das THW und die Polizei waren gekommen, um ehrend in die Vergangenheit zu blicken, aber auch um eine deutliche Position zu beziehen für den Frieden in Gegenwart und Zukunft. „Wir müssen jeden Tag auf das Grauen eines Krieges hinweisen und dürfen nicht zulassen, dass wir abstumpfen“, so Weigl in seiner Predigt. Er mahnte zudem zu gegenseitigen Respekt und Verständnis, um dem „Krieg im Kleinen“, also in Kopf und Seele, keine Chance zu geben – während er gleichzeitig Gott dankte, in einem Rechtsstaat zu leben, in dem Politiker aus der deutschen Vergangenheit ihre Lehren gezogen haben. Weigls Wunsch: „Besiegen wir das Böse mit dem Guten!“ Diakon Walter Schwind fiel es schwer, das Unfassbare erklärbar zu machen. „Wir sind eigentlich machtlos, das was passiert ist schöpfungsverachten“, so Schwind – umso wichtiger sei nun, für den Frieden zu beten.

Bürgermeisterin Eva Bönig hingegen fand klare Worte: „Die Botschaft ,Nie wieder Krieg‘ wurde konterkariert und das Undenkbare ist eingetreten.“ Die Erinnerungen an das Leid, das zwei Weltkriege verursacht haben, sind ihrer Meinung nach wichtiger als je zuvor – wie auch die Augenzeugen der Nachkriegsgeneration, die nun die aktuellen Bilder mit Erfahrungen hinterlegen könnten, um sie begreifbar zu machen. „Unrecht und Willkür darf keine Macht erlangen“, betonte Bönig, denn dieses Unrecht führe auch dazu, dass Kriegsflüchtenden im Mittelmeer ihrem Schicksal überlassen werden. Ihr klares Statement dazu: „Das tut man nicht!“

„Wir müssen den politischen Brandstiftern konsequent entgegentreten und uns für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen“, forderte Petz, für den Krieg ein „Fossil“ sei. Wenngleich Deutschland wehrfähig sein müsse, gäbe es für Petz allerdings nur eine gültige Haltung: „Nein zum Krieg!“ Auch für ihn sei die Erinnerungsarbeit wie ein Volkstrauertag eine starke Mahnung zum Frieden und deshalb unerlässlich. Zum feierlichen Abschluss wurden zahlreiche Kränze niedergelegt, musikalisch begleitet wurde die zentrale Freisinger Begehung zum diesjährigen Volkstrauertag von der Stadtkapelle. Organisiert wurde die Feierlichkeit vom Krieger- und Soldatenverein Tüntenhausen, mit Unterstützung vom Krieger- und Soldatenverein Freising.

Richard Lorenz

